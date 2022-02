Sao phim “Gạo nếp gạo tẻ” qua đời ở tuổi 19: Gia đình sốc, đưa đi hỏa táng sớm

Bảo Bảo bị nước cuốn trôi khi tắm biển cùng bạn ở Vũng Tàu. Sau 2 ngày, gia đình tìm thấy thi thể của nam diễn viên.

Diễn viên Bảo Bảo (19 tuổi) qua đời do đuối nước khi tắm biển cùng bạn bè ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, gia đình xác nhận với chúng tôi đã tìm thấy thi thể của nam diễn viên vào khoảng 15 giờ ngày 27/2. Tang lễ của Bảo Bảo được diễn ra một tiếng đồng hồ ở nhà riêng tại quận 8, TP.HCM, sáng 28/2. Sau đó thi thể của anh được đưa đi hỏa táng ở nghĩa trang Đa Phước.

Bảo Bảo trong phim "Gạo nếp gạo tẻ"

Ông Trần Trọng Bình, bố của Bảo Bảo cho hay, sự ra đi của con trai là cú sốc và mất mát quá lớn đối với gia đình. Vì quá sốc, gia đình không thể nhìn con nằm đó mà quyết định đưa đi hỏa táng sớm. “Trước khi đi tắm biển, sức khỏe của Bảo không tốt. Bảo và bạn tắm xa bờ nên bị nước cuốn trôi. Lúc đó, bạn của Bảo kêu cứu và may mắn được cứu, còn Bảo thì không may mắn. Bảo ngoan ngoãn, yêu thương gia đình. Mùa dịch ít show diễn con còn đi làm thêm ở nhà hàng. Cả gia đình đều đặt nhiều niềm tin, hi vọng ở con nhưng giờ đây con đã ra đi mãi mãi”, bố Bảo Bảo ngậm ngùi chia sẻ.

Bảo Bảo sinh năm 2003, diễn viên của sân khấu kịch Hồng Vân. Cậu từng góp vai trong vở Gã thợ may, Gác cũ, phim thiếu nhi Một lần đi bụi và gần đây đóng vai của Liên Bỉnh Phát lúc nhỏ trong dự án điện ảnh “Song Lang”.

Bảo Bảo từng nhận được nhiều lời khen của khán giả khi vào vai Khoa trong phim “Gạo nếp gạo tẻ”. Cậu vừa lột tả sự non nớt, ngây thơ của trẻ con, vừa thể hiện nét chững chạc, suy nghĩ già trước tuổi 15 của nhân vật.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo cho biết, cô lựa chọn Bảo Bảo đóng “Gạo nếp gạo tẻ” cách đây 5 năm vì ấn tượng với ánh mắt hiền lành, ấm áp của nam diễn viên. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn phim nhưng Bảo Bảo luôn làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và biết quan tâm đến mọi người xung quanh.

Bảo Bảo được nhiều bậc tiền bối đánh giá cao về khả năng diễn xuất

Nhận xét về vai Khoa của Bảo Bảo trong “Gạo nếp gạo tẻ”, NSND Hồng Vân từng cho biết: “Khoa là cậu bé tính tình khi thì già trước tuổi, lời nói hành động như người lớn, nhưng khi thì như con nít thích uống trà sữa, chơi game rất đáng yêu. Khoa cũng là đứa trẻ có ý chí, ước mơ rất đáng khen. Dù là một cậu bé chưa từng qua trường lớp đào tạo, nhưng Bảo Bảo có năng khiếu bẩm sinh, nét diễn của em rất mộc mạc, tự nhiên. Trong thời gian quay chung, tôi cực kỳ ấn tượng với nét diễn diễn của Bảo Bảo nên đã cho em thử sức ở sân khấu kịch. Và quả thật, em đã không làm tôi thất vọng. Tôi tin với sự ham học hỏi của mình, Bảo Bảo sẽ còn tiến xa hơn nữa…”

Cách đây không lâu, diễn viên Huỳnh Đông từng có lần nhận xét về Bảo Bảo: "Khả năng diễn xuất của bé Bảo Bảo rất tốt, vì vậy có những cảnh quay khó cũng không phải quay đi quay lại nhiều lần, làm cho cảm xúc của tôi dành cho vai diễn của mình thật hơn. Thật sự, làm việc với trẻ con rất thú vị và thanh xuân".

