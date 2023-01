Quang Linh Vlog liên tục gặp "vận xui" đầu năm, phải mời Công an vào cuộc

Mới đây trên kênh YouTube cá nhân, Quang Linh Vlog gây chú ý khi đăng tải clip "Công an vào cuộc - bắt giữ 2 đối tượng trộm vật liệu" gây chú ý.

Quang Linh mời công an đến để giải quyết vụ việc

Theo đó, người dân bắt được 2 tên trộm xi măng trong trường học được nam YouTuber này trích từ khoản tài trợ của các mạnh thường quân (hơn 1 tỷ đồng) ra xây dựng. Cụ thể, trong 2 tên trộm có 1 người công nhân của công trình, cả hai đã phá khóa, mở kho và trộm 4 bao xi măng mang đi bán.

Vì sự việc này từng xảy ra trước đó nên lần này Quang Linh quyết định mời công an vào cuộc, điều tra và bắt tạm giam 2 đối tượng nêu trên. "Từ nay mình sẽ không nhẹ tay với những người như này nữa, họ phải có bài học thì mới nên người được", anh nói.

Tang chứng, vật chứng của vụ trộm đều có đủ

Vào tháng 5/2022, anh thông báo trích ra một khoản tiền lớn - hơn 1,07 tỷ đồng từ tiền đóng góp của các mạnh thường quân để xây trường cho các em nhỏ, với quy mô khoảng 1.000 em đến từ 3-4 bản trong vùng. Ngoài ra, chi phí hỗ trợ lương cho giáo viên, đồ dùng học tập, đồng phục... sẽ được vận hành bởi tiền từ các mô hình kinh doanh của team Quang Linh Vlogs cũng như doanh thu từ YouTube.

Trước đó, quản lý trang trại - người được Quang Linh tin tưởng - đã lấy trộm 2 bao xi măng đem đi bán. Ngay sau đó, nam YouTube quê Nghệ An đã báo công an địa phương để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, vì người chú của nam công nhân này đã đến tận nhà trình bày hoàn cảnh và xin cho cháu nên hiện tượng mạng quê Nghệ An quyết định tha thứ, trả đủ số tiền công và cho người này cơ hội để sửa sai.

Thời gian gần đây, công việc của Quang Linh thường xuyên gặp khó khăn. Theo đó, sau dịp nghỉ lễ Giáng sinh, 4 thành viên team châu Phi đang làm việc cho anh vẫn đi chơi, ăn uống say sưa, khiến anh chàng phải nhờ người đi tìm. Quang Linh cho 4 người này nghỉ một thời gian vì trong tháng vừa qua, công việc của anh đã gặp nhiều vấn đề nên không muốn đau đầu thêm nữa.

Khi gặp Quang Linh, nhóm người này vẫn chưa tỉnh táo

Quang Linh liên tục gặp "vận xui"

Cách đây không lâu, trang trại của nam YouTuber cũng đã gặp một số thiệt hại nặng nề vì mưa lớn như ngô đang lớn bị gãy ngang, hỏng mái, sập tường nhà kho và hỏng xe. “Cuối năm rất nhiều chuyện xảy ra, toàn mất tiền thôi. Nhưng mình cũng chỉ biết cười mà đón Tết thôi chứ không biết làm sao được”, anh tâm sự.

Phạm Quang Linh (chủ kênh Quang Linh Vlogs – Cuộc sống ở châu Phi) là một trong những YouTuber nhận được sự quan tâm của khán giả. Từ một người đi xuất khẩu lao động ở Luanda - thủ đô Angola, anh đã trở thành bạn đồng hành với nhiều người dân nơi đây để khai hoang ruộng đất, phát triển nông nghiệp.

