Quang Lê tuyên bố lấy vợ, những bóng hồng xung quanh thì sao?

Ít ai biết trước đây, Quang Lê từng trải qua không ít mối tình với dàn người đẹp nổi tiếng.

Mới đây, Quang Lê gây chú ý khi đăng tải bài viết trên trang cá nhân: "Những người tôi yêu thương lần lượt đi lấy chồng! Tôi đi lấy vợ đây! Không nói nhiều nữa!". Bên dưới bài viết, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và gửi lời chúc mừng giọng ca 7X nhưng cũng có người đồn đoán có lẽ đây là một câu đùa vui của Quang Lê: "Tưởng anh nói tôi cũng đi “chống lầy” đây", "Không lấy nhanh mai người ta lấy hết đấy anh", "Ngày mai em đi lấy chồng. Anh về cưới vợ cho xong nợ trần", "Quang Lê vui tính thật đấy"...

Quang Lê tuyên bố kết hôn khiến nhiều người chú ý

Ít ai biết trước đây, Quang Lê từng trải qua không ít mối tình với các người đẹp nổi tiếng. Cách đây chưa lâu, khi tham gia talkshow "Chuyện ngại nói với Xuân Lan", anh khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ từng lên xe hoa ở tuổi 22: “Thật ra điều này tôi đã giấu kín rất nhiều năm, năm 22 tuổi, tôi đã lập gia đình, cưới vợ, tổ chức tiệc cưới đàng hoàng. Nhưng sau nhiều biến cố trong cuộc đời, sự nghiệp, tôi không đi chung đường với cô ấy nữa. Cô vợ cũ của tôi đang sống hạnh phúc tại Sài Gòn cùng gia đình. Dĩ nhiên, cô ấy đã có 3, 4 người con với người chồng sau này”, anh trải lòng.

Nói về lý do "đường ai nấy đi", Quang Lê tiết lộ: “Trong một lần về thăm quê, tôi và cô ấy được gia đình giới thiệu. Trong thời gian ngắn, chúng tôi chia sẻ qua lại. Do tác động bên ngoài, do gia đình nên tôi đồng ý lấy vợ. Lúc đó, tôi có nói với bố mẹ, nghĩ rằng mình không nên lấy vợ sớm vì chưa có sự nghiệp gì cả. Việc đam mê ca hát của tôi quá lớn, tôi sẵn sàng bỏ mọi thứ, kể cả việc bỏ học. 22 tuổi, tôi chưa nổi tiếng, nếu lấy vợ sẽ chùn chân của tôi". Hơn nữa, tuổi đời còn trẻ khiến cả hai có những suy nghĩ bồng bột, chưa trưởng thành cùng khoảng cách địa lý khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ sau hơn 1 năm.

Quang Lê và Linda ngày còn mặn nồng

Sau cuộc hôn nhân đầu, giọng ca "Về đâu mái tóc người thương" từng hẹn hò Hoa hậu Thế giới người Việt 2006 Linda Vi Trâm Nguyễn trong vòng 2 năm. Thời điểm đó, cả hai không ngại chia sẻ hình ảnh mặn nồng và tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu này không có cái kết đẹp vì ghen tuông: "Tôi rất ghen. Ngày xưa tôi yêu một cô gái rất đẹp, là Hoa hậu Việt tại cộng đồng Mỹ. Có lần, tôi nghe được cô ấy nói chuyện với một người đàn ông có vẻ tình tứ.

Tôi không biết ông ta làm gì, tôi hỏi cô ấy đó là ai, cô ấy không trả lời. Một vài lần sau, tôi vẫn nghe được những cuộc điện thoại và bắt được những dòng tin nhắn hơi nhạy cảm. Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà: “Em đi đi, ra khỏi nhà tôi”... Khi bước ra khỏi nhà, cô ấy khóc như mưa. Lúc đó, tôi rất ghen, cảm giác như đang phát điên. Tôi trở nên mù quáng, có những hành động mà chính người nhà mình cũng không hài lòng", nam ca sĩ 7X từng chia sẻ với truyền thông.

Linda có cuộc sống viên mãn bên ông xã và các con

Hiện tại Linda Vi Trâm Nguyễn đã lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã cùng các con. Ở độ tuổi U40, Linda Vi Trâm Nguyễn vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, không khác xưa là mấy.

Thanh Bi ngày còn hẹn hò Quang Lê

Cuối năm 2015, Quang Lê công khai hẹn hò diễn viên Thanh Bi (Lại Thanh) và thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thậm chí còn bị lộ ảnh 18+ lên mạng xã hội. Lên tiếng về bức ảnh nhạy cảm, nữ diễn viên phim "Người phán xử" cho biết đây là hình ảnh trong MV sắp phát hành của bạn trai. Phía nam ca sĩ cũng lên tiếng thanh minh đây chỉ là hình ảnh trong MV sắp ra mắt.

Sau gần 4 năm chia tay, Thanh Bi thoải mái nói về mối quan hệ với bạn trai cũ: "Hiện tại chúng tôi vẫn là bạn bè bình thường. Sau khi chia tay, anh Quang Lê có liên lạc với tôi và hẹn đi ăn ở Hà Nội, quay vlog. Tuy nhiên vì công việc quá bận nên chưa thực hiện được dự định. Chuyện tình cảm của chúng tôi khi đó rất đẹp, không có gì phải né tránh".

Quang Lê lộ khoảnh khắc tình tứ bên Ivy

2 năm sau khi chia tay Thanh Bi, Quang Lê vướng tin đồn hẹn hò hot girl Ivy. Khi được hỏi mối quan hệ với vợ cũ của Hồ Quang Hiếu, nam ca sĩ cho biết chỉ chụp cho vui trong một dịp gặp gỡ.

Ngoài Ivy, Quang Lê còn vướng nghi vấn tình cảm với ca sĩ Hà Thanh Xuân khi song ca ăn ý trên sân khấu hay có mặt trong các vlog đời thường. Thậm chí, nam ca sĩ 7X còn gọi Hà Thanh Xuân là vợ, không ngần ngại xin hôn nữ ca sĩ và sẵn sàng đưa thẻ tín dụng cho cô dùng khiến nhiều người tò mò.

Hà Thanh Xuân phủ nhận tin đồn hẹn hò Quang Lê

Trước những đồn đoán của dân mạng, giọng ca "Sầu tím thiệp hồng" giải thích: "Cái này mọi người phải hỏi tội người quản lý trang YouTube của tôi. Tự nhiên quản lý đi quay câu chuyện tôi và Hà Thanh Xuân đi chơi, đăng lên YouTube rồi đặt tiêu đề: "Vợ sắp cưới của Quang Lê". Lúc đó tôi không biết gì, như kiểu từ trên trời rớt xuống".

Về phía Hà Thanh Xuân, cô cũng phủ nhận tin đồn: “Dường như đã có quá nhiều hiểu lầm cũng như sự thêu dệt ác ý nên Xuân nghĩ mình cần lên tiếng giải thích rõ ràng một lần để tránh tổn thương cho gia đình, người thân của Xuân”. Đồng thời, cô khẳng định giữa mình và Quang Lê “chỉ tồn tại mối quan hệ đồng nghiệp, tuyệt đối chưa từng có chuyện tìm hiểu hay liên quan đến tình cảm với nhau”.

