Quang Hải, Hà Đức Chinh bị soi điểm lạ trong tối Giáng sinh

Thứ Tư, ngày 25/12/2019 09:12 AM (GMT+7)

Cùng xem dàn sao Việt có điều gì đặc biệt trong tối 24/12 khi đón Giáng sinh bên người thân yêu.

Vào tối ngày 24/12, dàn sao Việt nô nức chia sẻ hình ảnh đón Giáng sinh bên người thân yêu. Trong số đó, hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là Quang Hải và Hà Đức Chinh cũng không quên gửi lời chúc Giáng sinh an lành tới người hâm mộ. Đáng chú ý, cả hai anh chàng lại bị soi điểm lạ trong status.

Quang Hải gửi lời chúc Giáng sinh tới người hâm mộ

Thật lạ kỳ, lời chúc Giáng sinh trong status của Hà Đức Chinh cũng y nguyên không sai một chữ

"Nhân dịp Giáng sinh, mình xin chúc tất cả mọi người một đêm Noel an lành và hạnh phúc. Đây là fanpage duy nhất của mình, mọi người cùng like, share cho mình nhé. Giáng sinh an lành". Status của cả Quang Hải lẫn Hà Đức Chinh đều giống nhau y đúc. Fan thậm chí còn đùa rằng cả hai "quá lười" nên copy lại lời chúc của nhau.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, Facebook cá nhân của hai cầu thủ được một người quản lý nên status giống nhau thực chất do cùng một người đăng tải.

Tuy nhiên, fan vẫn yên tâm vì phía dưới status là một clip riêng biệt, do chính Quang Hải và Hà Đức Chinh quay để tặng fan.

"Noel là dịp không thể tốt hơn để chúng ta bên cạnh những người thân của mình. Hải xin chúc tất cả các bạn có một kỳ Giáng sinh vui vẻ, ấm áp bên cạnh những người thân yêu. Giáng sinh vui vẻ" - Quang Hải chia sẻ trong clip.

"Xin chào mọi người. Nhân dịp Giáng sinh, Chinh xin chúc mọi người có một buổi tối ngập tràn hạnh phúc. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe để có thêm những phút giây ý nghĩa bên gia đình và người thân. Giáng sinh vui vẻ" - Hà Đức Chinh gửi lời chúc tới người hâm mộ thông qua clip.

Bên cạnh hai cầu thủ sáng giá này, dàn sao Việt cũng cho thấy không khí Giáng sinh ngập tràn trong tối ngày 24/12.

Cặp đôi mới cưới Cường Đô la và Đàm Thu Trang có một Giáng sinh hạnh phúc, ấm cúng trong ngôi nhà tân hôn.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cùng các con thực hiện bộ ảnh dịp Giáng sinh sau khi Phan Hiển gặt hái huy chương vàng từ SEA Games vừa qua.

MC, diễn viên Hoàng Oanh rạng rỡ cùng chồng Tây mới cưới trong chuyến du lịch tuần trăng mật vào đúng dịp Noel.

Gia đình MC Hoàng Bách ấm cúng bên nhau.

