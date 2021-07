Quản lý Đan Trường phản ứng trước những tin đồn tiêu cực sau ồn ào ly hôn

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 17:20 PM (GMT+7)

Ông bầu Hoàng Tuấn bức xúc lên tiếng khi Đan Trường bị bủa vây bởi những tin đồn thiếu căn cứ.

Mới đây ông bầu Hoàng Tuấn – quản lý lâu năm của nam ca sĩ Đan Trường đã bức xúc lên tiếng trước những tin đồn tiêu cực, thêu dệt làm ảnh hưởng tới uy tín của “gà cưng”. Ngoài việc giải thích về lần mặc đồ đôi giữa Đan Trường và học trò, ông bầu cũng có động thái mạnh mẽ để răn đe khi có ý định mời luật sư kiện những thông tin bịa đặt.

Ông bầu Hoàng Tuấn là người đồng hành cùng Đan Trường trong nhiều năm

Theo đó, ông bầu Hoàng Tuấn khẳng định lý do phải lên tiếng vì có một số thông tin “cố tình dựng chuyện như biết rồi” liên quan tới nam ca sĩ Đan Trường sau khi anh Bo công khai việc ly hôn.

Ông bầu Hoàng Tuấn cũng lý giải vì sao Đan Trường và Trung Quang mặc đồ đôi xuất phát do sự cố lúc quay MV. “Buồn cười nhất khi HT Production đầu tư tổ chức đoàn phim gần 20 người đi quay 10 MV cho Đan Trường, Trung Quang tại Đà Lạt. Do phát sinh bối cảnh và trang phục của các bài trước đó, nên khi đến bài Sao đổi ngôi, trang phục của 2 ca sĩ không hợp với phong cảnh. Ngay trong đêm, stylist phải chạy đi mua gấp, họ cũng chọn nhiều nơi, nhưng không nhiều đồ, vì đã tối. Stylist phải chấp nhận chọn 2 bộ giống nhau là phương án thuận tiện nhất lúc đó. Quay xong, 4 bộ đó, do công ty bỏ tiền ra mua, nên được nhập vào kho đạo cụ của công ty luôn, để quyết toán, chứ không phải đồ của ca sĩ. Có bộ quay sân khấu Bolero, áo Trung Quang đơn giản quá, bộ phận phục trang phải lấy áo dự phòng của Đan Trường cho Trung Quang mặc. Ngay cả MV "Nắng sân trường", học sinh phải mặc đồng phục trắng, lẽ nào 1 nhân vật trong MV phải mặc màu khác”.

Ông bầu phải lên tiếng nói rõ về việc Đan Trường và Trung Quang mặc đồ đôi

Sau khi xuất hiện thông tin Đan Trường ly hôn bà xã Thủy Tiên, nhiều tin đồn trong quá khứ của nam ca sĩ bị cư dân mạng đào xới lại. Là người đồng hành cùng anh Bo trong hàng chục năm qua, ông bầu Hoàng Tuấn bức xúc trước tin đồn bị thêu dệt. Ông bầu Hoàng Tuấn viết: “Anh Tuấn đang suy nghĩ, có nên yêu cầu luật sư của mình ra tay hay không? Anh đã già rồi, ít tranh đua với ai nữa, nhưng khi đã làm, thì phải thu thập đầy đủ các yếu tố, và từ trước đến nay, ra quân thì trăm trận trăm thắng, nhất là hiện nay, đã có luật rõ ràng nè:

Cá nhân có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo Điều 34 Bộ luật dân sự năm 2015. Hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân có thể bị kiện đòi bồi thường thiệt hại theo Điều 592 bộ luật này.

Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng theo Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Hành vi công bố bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018.

Mới nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Khoản 6 Điều 4 Bộ quy tắc này quy định: "Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mĩ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội".

