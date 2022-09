Phương Oanh "đặc biệt sợ đại gia", Trâm Anh lại có phát ngôn trái ngược ngỡ ngàng

Dàn mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng này nói gì về chuyện yêu người "lắm tiền nhiều của"?

Đều là những mỹ nhân thành công, nổi tiếng và sở hữu lượng fan đông đảo, Sam, Nam Em, Minh Hằng,... từng không ít lần vướng tin đồn yêu đại gia vì lợi ích, danh vọng…Trước những đồn đoán không đúng này, loạt mỹ nhân dưới đây có chia sẻ gây chú ý.

Sau khi công khai yêu Shark Bình, quan điểm yêu đương của Phương Oanh được dân mạng chia sẻ lại. Theo đó, khi trả lời báo Tiền Phong về vấn đề này, sao nữ “Quỳnh búp bê” cho hay: "Tôi đang sợ đàn ông, đặc biệt là rất sợ đại gia. Sau khi trải nghiệm cuộc sống cũng như là những biến cố xảy ra với mình, hiện tại tôi đang rất e ngại và sợ những người đàn ông giàu có. Nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu người yêu tiếp theo của tôi có phải là đại gia không? Chẳng qua không phải là tôi chọn đại gia để yêu. Như tất cả mọi người bình thường, khi duyên đến thì mình nhận, hết duyên thì đường ai nấy đi. Bản thân tôi là người biết bằng lòng, bởi vậy tôi không đòi hỏi quá cao sang và tham vọng quá lớn. Thời điểm hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc về những gì mình đang có và vẫn ngại yêu".

Khi được hỏi về việc tìm kiếm một chàng trai vững vàng về kinh tế làm chỗ dựa, trong một bài phỏng vấn với Dân trí, hot girl Trâm Anh thẳng thắn: “Tất nhiên rồi. Nếu mà em có, em cũng sẽ dựa vào người ta, chẳng qua chưa có thì mình không có chỗ dựa. Phụ nữ không nên làm việc nhiều quá, bởi vì phụ nữ kiếm được nhiều tiền thì thường không hạnh phúc”.

Ngoài vai trò MC, diễn viên, Sam còn lấn sân kinh doanh, đầu tư bất động sản. Ở tuổi 31, người đẹp Long An sở hữu khối tài sản cá nhân lên đến hơn 50 tỉ đồng (hơn 2 triệu USD). Cô thường xuyên check in sân golf, xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, sắm siêu xe, đồ hiệu. Cũng không ít lần, người đẹp này vướng tin đồn có đại gia hậu thuẫn. Trước đồn đoán này, Sam từng thẳng thắn chia sẻ với truyền thông vào năm 2020: “Nói thật nha, mọi người thường nói đại gia cho tiền người đẹp đúng không? Nhưng mà bạn quen thân với Sam thì biết là Sam chẳng những không nhận tiền đại gia mà đôi khi còn cho đại gia mượn tiền ngược lại. Mình là đại gia của chính mình. Cho nên sự đồn đoán có đại gia chống lưng, hay tất cả những đồn đoán những gì Sam có là do đại gia cung cấp thì một lần nữa mình khẳng định là hoàn toàn không có”.

Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long được coi là mỹ nhân đa tài của Vbiz khi hoạt động với nhiều vai trò khác nhau như: ca sĩ, diễn viên, kinh doanh... Song, Nam Em vẫn nhiều lần vướng tin đồn có đại gia chống lưng. Trả lời về vấn đề này, người đẹp sinh năm 1996 cho hay: “Tôi thấy mình lỗ nặng với tin đồn này. Tôi đang có ‘tiếng’ do mọi người dựng nên nhưng không hề có ‘miếng’. Thà rằng như thế chắc tôi bây giờ cũng đỡ khổ lắm rồi (cười). Bây giờ, nếu tôi giải thích mà mọi người vẫn cố không chịu hiểu thì tôi nói để làm gì. Nếu có tiền của người khác cho thì làm sao tôi phải xuống bếp, phải bưng bê làm gì, thay vào đó cứ ngồi chơi xơi nước và đợi đến kỳ quyết toán. Tôi sợ thất bại, sợ mất vốn, sợ con đường đi sau này rơi vào ngõ cụt nên phải cố gắng từng ngày, từng giờ”.

Sau đám cưới, Minh Hằng thường xuyên check in ở những địa điểm nổi tiếng, đi du lịch bằng chuyên cơ riêng,... Nhiều bình luận cho rằng nhờ lấy chồng đại gia nên nữ diễn viên “Ngôi nhà hạnh phúc” được tận hưởng cuộc sống "không có gì ngoài điều kiện". Trước đó, vào năm 2012, người đẹp 8X từng chia sẻ: “Đương nhiên, một người phụ nữ cho dù tài giỏi thế nào đi chăng nữa, nếu có một người đàn ông tài giỏi sâu sắc bên cạnh thì còn gì giỏi bằng, có phải ai muốn là được đâu? Nhiều người vẫn hỏi tại sao người đẹp hay lấy đại gia. Tôi thì không dùng chữ đó, mà chỉ gọi là những người đàn ông thành đạt. Khi tôi tiếp xúc với những người đàn ông giỏi, tôi thấy họ nói chuyện rất cuốn hút”.

Nổi lên là một hiện tượng mạng, hot girl xứ Nghệ - Huyền Anh (biệt danh Bà Tưng) thường xuyên chia sẻ hình ảnh gợi cảm, sang chảnh lên trang cá nhân. Cũng chính vì thế mà dưới các bài đăng của mình, người đẹp này bị nhiều người bình luận là có đại gia "bao nuôi". Rất nhanh sau đó, cô có phản hồi trên trang cá nhân: "Ai cũng hỏi Huyền Anh chắc có đại gia chống lưng. Dạ, Huyền Anh có nha, đó là đại gia đình ruột thịt thân yêu. Gia đình là điểm tựa tinh thần vững chắc cùng đồng hành với Huyền Anh qua những năm tháng chập chững và đặc biệt anh trai ruột là người ở bên cạnh lôi mình ra khỏi ồn ào hơn 10 năm qua. Huyền Anh rất thương mẹ và anh trai mình ạ".

Chia sẻ về hình mẫu người đàn ông khi còn độc thân, Hoa Hậu Đặng Thu Thảo cho rằng: “Đại gia cũng phải lao động cật lực, và chắc chắn phải có tài thì mới thành công. Chính vì thế, nếu đại gia mà yêu người đẹp một cách thật lòng thì tại sao lại lên án? Quan trọng nhất vẫn là yêu mình chân thành, tin mình và chia sẻ được những suy nghĩ, những khúc mắc trong cuộc sống của mình. Đó phải là người đàn ông thành đạt và nhân hậu”.

