Phượng Chanel giàu có cỡ nào trước khi chia tay Quách Ngọc Ngoan?

Phượng Chanel là ai?

Phượng Chanel tên thật là Trương Thị Phượng, cô sinh năm 1977, quê ở Thanh Hoá. Dù không phải người của showbiz thế nhưng tên tuổi của Phượng Chanel lại không hề kém cạnh nghệ sĩ nào. Doanh nhân xứ Thanh càng nổi tiếng hơn khi công khai mối tình với Quách Ngọc Ngoan.

Phượng Chanel là doanh nhân thành đạt giàu có.

Sở dĩ biệt danh Phượng Chanel được đặt cho cô vì sở thích đam mê đồ hiệu, đặc biệt là thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ nhất nhì thế giới Chanel.

Phượng Chanel có nền tảng học vấn khá tốt khi từng theo học chuyên Lý của trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Ngôi trường vốn nổi tiếng là "lò đào tạo" nhân tài với biết bao thế hệ đã thành danh. Trên danh nghĩa cựu học sinh chuyên Lam Sơn, chẳng có gì ngạc nhiên khi cho rằng Phượng Chanel có học vấn không phải dạng vừa. Bằng chứng là với các kiến thức nền tảng cùng tố chất thông minh, quyết đoán, cô đã nhanh chóng gây dựng thành công của riêng mình nơi thương trường.

Phượng Chanel có mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ nổi tiếng showbiz. Trong ảnh, chị chụp ảnh cùng diva Thanh Lam.

Phượng Chanel không chỉ tham gia vào kinh doanh bất động sản và resort, có thời điểm, cô còn đầu tư lĩnh vực giải trí, đứng sau các sự kiện lớn nhỏ của showbiz và ngồi trong Hội đồng quản trị của các công ty giải trí lớn.

Trong đó có thể kể tới 3 công ty giải trí hàng đầu do nữ doanh nhân sáng lập và và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị là công ty Siêu sao do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, công ty Tài hoa Việt có giám đốc là siêu mẫu Xuân Lan và công ty AC do chính cô điều hành. Cũng chính bởi vậy mà cô khá nổi tiếng trong giới và có mối quan hệ tốt với nhiều nghệ sĩ khiến dân tình thán phục.

Phượng Chanel là tín độ hàng hiệu.

Nhờ kinh doanh tốt nên Phượng Chanel có cuộc sống thoải mái về vật chất. Cô ở trong biệt thự hạng sang, là khách quen của những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Phượng Chanel: Con cái học hành ở nước ngoài, sự nghiệp vướng ồn ào với Quách Ngọc Ngoan

Phượng Chanel không ngại đầu tư cho con cái học hành. Hiện tại, nữ doanh nhân có 3 cô con gái. Con gái đầu tên Susu, con gái thứ 2 tên Suri và em bé út chính là con chung với Quách Ngọc Ngoan, hạ sinh năm 2019.

Phượng Chanel hẹn hò với Quách Ngọc Ngoan.

Các con của Phượng Chanel đều theo học tại trường quốc tế với mức học phí vô cùng đắt đỏ. Susu hiện đang du học tại Mỹ, trong khi đó Suri theo học trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (UNIS). Ngôi trường được đánh giá là một trong hai trường quốc tế Liên Hợp Quốc trên thế giới với học phí dao động từ 12.570 - 30.880 USD/năm (khoảng 289 - 711 triệu đồng), tùy theo từng cấp học. Bên cạnh đó, các chi phí phát sinh như đi dã ngoại hay hoạt động ngoài trời đều do phụ huynh tự chi thêm.

Sự nghiệp của Phượng Chanel sẽ vô cùng viên mãn nếu không vướng ồn ào tình ái với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Được biết, cả 2 đến với nhau bằng khởi đầu không hoàn hảo. Họ đều từng đổ vỡ hôn nhân, có con riêng. Phượng Chanel hơn bạn trai 9 tuổi lại có cơ nghiệp lớn, vì vậy cặp đôi không tránh khỏi việc bị gièm pha nhiều năm liền.

Cặp đôi thường đi du lịch nước ngoài cùng nhau.

"Sóng gió" dồn dập nhưng Phượng Chanel chưa bao giờ thanh minh, lên tiếng. Khi báo giới liên hệ, cô luôn khéo léo từ chối nhẹ nhàng. Bỏ lại những lời dị nghị, cả hai cùng nhau vượt qua giai đoạn là tâm điểm của những chỉ trích và bình luận trái chiều.

Hiện tại, chị là mẹ đơn thân 3 con.

Tuy nhiên, 2 năm trước, Phượng Chanel đã rời TP.HCM ra Hà Nội sing sống. Chị cũng thẳng thừng cho biết bản thân đã chia tay nam diễn viên gốc Cà Mau được 2 năm. Khi Quách Ngọc Ngoan thông báo vỡ nợ, nữ doanh nhân xứ Thanh cũng thừa nhận điều này.

