Phan Mạnh Quỳnh tặng hôn thê 9X bó hoa trang trí bằng tiền mặt và cái kết bất ngờ

Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 06:58 AM (GMT+7)

Phan Mạnh Quỳnh chu đáo là vậy nhưng vẫn bị hôn thê nhắc nhở điều này.

Mới đây, Huỳnh Khánh Vy - vợ sắp cưới của Phan Mạnh Quỳnh vừa chào đón tuổi 25 trong bữa tiệc sinh nhật do nam ca sĩ tổ chức. Ngoài bánh kem, Phan Mạnh Quỳnh còn chuẩn bị cho bạn gái hot girl món quà bất ngờ là bó hoa hồng với rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Huỳnh Khánh Vy đăng tải loạt hình ảnh lên mạng xã hội với nội dung: "Hôm nay thật hạnh phúc. Cảm ơn những người thân - người thương trong cuộc đời của Vy đã cùng Vy trải qua ngày sinh nhật 25 - một lứa tuổi cũng là một cột mốc của đời người con gái... Cuối cùng cảm ơn chồng chưa cưới của tui, Phan Mạnh Quỳnh lo chuẩn bị xông pha để tổ chức nên buổi tiệc ấm cúng ngày hôm nay, cảm ơn anh yêu nhiều".

Sau khi đăng những tấm hình này lên, Huỳnh Khánh Vy đã nhận được vô số lời chúc mừng của khán giả. Không ít người tỏ ra "ghen tị" với bữa tiệc sinh nhật và món quà xa xỉ này.

Người đẹp cũng tiết lộ rằng bó hoa này chỉ là quà tượng trưng, tấm lòng của chồng chưa cưới mới là quan trọng. Ngoài ra, Phan Mạnh Quỳnh còn tặng cho vợ nhiều quà tặng cả về tinh thần và vật chất hơn nữa.

Trong khi đó, nam ca sĩ cũng đăng lên trang cá nhân của mình tấm hình của người thương với lời nhắn: "Bạn ấy tuổi 25. Và câu chuyện đã gần được 4 năm.. Happy Birthday! Love you so much!". Bên dưới bài viết, Khánh Vy cũng hài hước bình luận rằng: "Cảm ơn bạn trai nhiều nha, 4 năm rùi cơ đấy, định quen qua đường mà giờ chắc quen tới qua đời luôn quá, mà lần sau bạn trai bỏ cái vụ ghép chữ hồng cam sến rện vô tấm ảnh anh nha".

Bà xã tương lai của Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1994, cô là hot girl nổi tiếng nên thường xuyên nhận được lời mời làm mẫu ảnh, bên cạnh đó còn làm kinh doanh riêng. Cặp đôi quen nhau từ năm 2015 sau khi hợp tác chung trong một dự án.

Nhờ vẻ ngoài dễ thương xinh xắn, Khánh Vy khiến chàng ca sĩ "Vợ người ta" say mê và chủ động làm quen trước. Không lâu sau, cả hai chính thức quen biết và tiến tới mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Giữa tháng 9/2018, Phan Mạnh Quỳnh đã tổ chức một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn trên biển.