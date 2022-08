Phan Hiển khoe ảnh bên gái xinh sau tuyên bố chuẩn bị kết hôn: Sự thật ra sao?

Trước sự hiểu lầm của mọi người, Phan Hiển nhanh chóng lên tiếng hé lộ danh tính của cô gái này.

Mới đây trên Facebook cá nhân, Phan Hiển gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp cùng một cô gái trẻ, đẹp. Đặc biệt, cô gái còn choàng tay ôm cổ anh rất tình cảm. Đi cùng với loạt ảnh, anh viết: "Rất lâu rồi mới có dịp đứng chung khung hình với Mỹ An".

Phan Hiển chụp ảnh bên gái lạ

Bên dưới loạt ảnh, nhiều người bày tỏ sự tò mò về cô gái trong bức ảnh. Thậm chí có nhiều ý kiến về việc Phan Hiển nên giữ khoảng cách vì đã có vợ con và chuẩn bị tổ chức hôn lễ: "Nói thật nếu tôi là Khánh Thi thì ông bạn tối nay cẩn thận. Bạn thân mấy cũng phải có giới hạn, phóng khoáng với người ngoài nhưng đừng phóng khoáng với anh em tri kỷ, dễ dẫn đến hiểu lầm", "Hình như mình cổ hủ hay sao ấy, dù là anh em mình cũng không thích quá giới hạn mắt nhìn như vậy",...

Trước sự hiểu lầm của mọi người, Phan Hiển nhanh chóng lên tiếng đính chính: "Xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm cho mọi người. Có thể còn nhiều người chưa biết Mỹ An là chị họ của Hiển nên sáng nay khi Hiển đăng tải hình gây hiểu lầm. Hiển xin giới thiệu 1 chút về Mỹ An ạ. Xét về tuổi thì Mỹ An nhỏ hơn Hiển nhưng xét về vai vế thì Mỹ An lại lớn hơn vì mẹ của An là chị ruột của mẹ Hiển".

Cô gái này là chị họ của Phan Hiển và có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng anh

Không những thế, Phan Hiển và chị họ lớn lên cùng nhau, đi tập nhảy, tập văn nghệ chung nên vô cùng thân thiết: "Có thể nói Hiển thân với An hơn em ruột của mình. Hiện tại Hoàng Mỹ An đang là ca sĩ, mong mọi người tránh hiểu nhầm ạ". Anh cũng tung loạt ảnh bà xã Khánh Thi thân thiết với chị họ Mỹ An từ nhiều năm trước để khẳng định thêm.

Phan Hiển chuẩn bị kết hôn

Cặp đôi sang Pháp chụp ảnh cưới

Sau nhiều năm gắn bó và có hai con kháu khỉnh, Phan Hiển và Khánh Thi chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Cách đây không lâu, anh đăng tải bức ảnh bà xã diện váy cưới lộng lẫy và chia sẻ với truyền thông về kế hoạch đám cưới vào tháng 12 tới, dự kiến mời khoảng 700 khách. Cặp đôi cũng đã sang Pháp và thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn ở Eiffel, Paris.

