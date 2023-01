Only C phản ứng khi bị nói "dựa hơi" Sơn Tùng M-TP

Mỗi ngày, nhiều sao Việt gây chú ý với fan bằng những phát ngôn thậm chí gây sốc của mình. Các câu nói như thế sẽ được giới thiệu tới độc giả vào lúc 19h hàng ngày, mời các bạn đón đọc!

Vừa mới giới thiệu ca khúc nhạc phim Yêu là "tha thu", Only C đã vấp phải ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Ban đầu, tên gốc của bài hát này là "Yêu là tha thứ". Tuy nhiên, để gây tò mò và tạo được nhiều hiệu ứng tốt hơn sau hiện tượng câu nói “tha thu” của Sơn Tùng trên mạng xã hội, ê-kip sản xuất của Only C đã quyết định đổi tên ca khúc.

Điều này đã khiến một số fan hâm mộ không hài lòng và nghi ngờ Only C "dựa hơi" thần tượng của mình để ca khúc mới ra được chú ý nhiều hơn. Trước những bình luận trái chiều, Only C trả lời thẳng thắn cho biết anh không ngại....

Thúy Nga

Sáng 13/4, trên trang cá nhân của mình, danh hài Thúy Nga bất ngờ chia sẻ một số hình ảnh về tượng sáp của mình tại Nhà trưng bày tượng sáp nghệ sĩ Việt vừa được khánh thành. Trong đó, bức tượng sáp của Thúy Nga thu hút rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Bản thân Thúy Nga khi xem những bức ảnh đã “tá hỏa” vì phần hoàn thiện trang phục, trang trí và bối cảnh do thiếu phụ kiện nên "có gì quấn đại lên tượng". Vì không hài lòng, nữ danh liền yêu cầu...

Ngô Thanh Vân

Là một nữ doanh nhân thành đạt, Ngô Thanh Vân vừa được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017

Ngô Thanh Vân được rất nhiều người yêu quý vì sự liều lĩnh táo bạo trong công việc và truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ. Trong buổi giao lưu, cô chia sẻ bí quyết tự làm nên thành công của mình.

Yến Trang

Những ngày gần đây, mối bất hòa giữa Thu Thủy và Yến Trang thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Trong một đoạn clip được chia sẻ trên mạng, Yến Trang cho rằng lý do bất hoà của cô và Thu Thuỷ là do cả hai hay có sự cạnh tranh ngầm trong công việc.

Tuy nhiên, Thu Thủy lại cho rằng xích mích giữa hai người chỉ là chuyện vụn vặt của con gái mới lớn, và sẵn sàng ngồi nói chuyện với Yến Trang để giải đáp những hiểu lầm. Mới đây, Yến Trang còn bất ngờ tiết lộ thêm.....

Isaac

Nhìn vào những thành công của Isaac ở thời điểm hiện tại, ai cũng tưởng rằng thành công của anh thật dễ dàng. Nhưng ít ai biết rằng để có được vị trí ở hiện tại, Isaac đã phải trải qua những ngày sống trong tủi hờn và nước mắt.

Isaac cho biết anh từng bị khán giả lạnh nhạt, nặng hơn là hành hung khi biểu diễn trên sân khấu với lý do đơn giản là không thích. Mặc dù vậy, nam ca sĩ vẫn chọn cách im lặng vì theo anh..