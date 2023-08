Nữ thần tượng kém 36 tuổi lên tiếng về tin đồn ngoại tình cùng Lương Triều Vỹ

Ngày 12/8, cộng đồng mạng xôn xao bởi tin đồn về lùm xùm đời tư của Lương Triều Vỹ. Theo đó, trang TVBS đăng tải thông tin nam diễn viên có quan hệ bất chính với nữ diễn viên kém 36 tuổi là Trình Tiêu. Cả hai đã có con riêng với nhau, Lương Triều Vỹ thậm chí còn mua nhà ở Nhật Bản cho Trình Tiêu.

Trước tin đồn này, Trình Tiêu đã phản bác trên mạng xã hội Weibo rằng: "Giả đến mức không thể giả hơn được!". Trong khi đó, phía Lương Triều Vỹ vẫn giữ im lặng.

Trình Tiêu (Cheng Xiao) từng là thành viên nổi bật của nhóm nhạc Hàn Quốc WJSN. Năm 2018, cô tạm ngừng hoạt động nhóm, tập trung phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Trình Tiêu từng tham gia diễn xuất trong các phim "You Are Beautiful", "When You Smile"… và xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình.

Còn Lương Triều Vỹ là tài tử điện ảnh hàng đầu Trung Quốc. Nam diễn viên kỳ cựu cũng góp mặt trong nhiều dự án: "Phong tái khởi thời", "Săn cáo", "Once Upon a Time in Hong Kong"…

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ bên nhau 35 năm, trải qua bao sóng gió và loạt tin đồn ngoại tình nhưng vẫn bền chặt đến nay. Theo Setn, vợ chồng Lưu Gia Linh giàu có, sở hữu các bất động sản với tổng trị giá hơn 920 triệu HKD (118 triệu USD). Những năm gần đây, đôi diễn viên đều hoạt động sôi nổi ở làng giải trí. Lương Triều Vỹ tham gia nhiều dự án phim Hoa ngữ lẫn Hollywood. Lưu Gia Linh quản lý công việc của chồng đồng thời kinh doanh lĩnh vực thời trang.

Trên HK01, Lưu Gia Linh từng chia sẻ về cuộc hôn nhân của cô rất kỳ lạ, phá vỡ khuôn mẫu lối sống gia đình truyền thống. Cặp đôi đều thấy phù hợp với cuộc sống không vướng bận con cái. Họ luôn tôn trọng đối phương, không ép nhau phải thay đổi thói quen, tính cách của mình. Thay vào đó, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh luôn tạo cho nhau khoảng không gian riêng, chấp nhận nhược điểm và luôn cư xử để đôi bên đều dễ chịu.

Lương Triều Vỹ chia sẻ, Lưu Gia Linh là ngọn đèn soi sáng và che chở cho cuộc đời nhiều thăng trầm của anh. Nhiều năm qua, cô là quản lý của Lương Triều Vỹ. Lưu Gia Linh phụ trách từ chuyện đàm phán hợp đồng của chồng cho tới việc nhà. Có sự hậu thuẫn của vợ, sự nghiệp của anh cũng ngày một thăng hoa.

"Cô ấy biết tôi nghĩ gì, cần gì. Khi ở nơi đông người, Lưu Gia Linh luôn nắm chặt tay tôi. Đây là hành động bình thường nhưng người mắc chứng sợ xã hội như tôi lại thấy rất ấm áp, hạnh phúc", Lương Triều Vỹ bày tỏ sự cảm kích với vợ.

Về phần Lưu Gia Linh, cô cho rằng "đầu tư" vào Lương Triều Vỹ là sáng suốt. Người đẹp cũng nói chồng sáng suốt khi chọn cô: "Anh ấy mua được cổ phiếu mạnh", Gia Linh chia sẻ.

