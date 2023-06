"Nữ hoàng cảnh nóng" khoe ảnh thân thiết bên trai trẻ kém 20 tuổi

Mới đây trên Facebook cá nhân, diễn viên Kiều Trinh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh ôm vai, tựa đầu thân thiết bên người mẫu hàng đầu Myanmar - Takhon. Nam người mẫu còn chủ động nắm chặt tay cô rất tình cảm.

Diễn viên Kiều Trinh chụp ảnh bên Takhon

Đi cùng với bức ảnh, cô viết: "Tôi không quan tâm anh ấy là một trong 10 người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh hay là ai đi chăng nữa. Chúng ta có duyên gặp gỡ và trở thành bạn bè. Chúc bạn có những điều tốt đẹp và bình an trong tương lai".

Bên dưới bình luận, nữ diễn viên phim "Mùa len trâu" còn nói thêm rằng: "Đây là diễn viên, người mẫu, doanh nhân Myanmar tên Paing Takhon rất nổi tiếng. Mình ngưỡng mộ bạn ấy mấy năm trước vì hành động của bạn ấy chứ không phải vì là nghệ sĩ nổi tiếng".

Takhon

Paing Takhon sinh năm 1996, là người mẫu hàng đầu Myanmar. Anh sở hữu chiều cao 1,88m cùng thân hình săn chắc, vạm vỡ, quyến rũ. Với gương mặt điển trai, nam tính, mái tóc dài lãng tử, anh khiến trái tim bao fan nữ xao xuyến. Anh còn được gọi với biệt danh "Aquaman châu Á" vì cơ bắp cuồn cuộn.

Anh là người mẫu, diễn viên, doanh nhân

Bên cạnh vai trò người mẫu, anh chàng còn lấn sân sang ca hát, đóng phim, kinh doanh. Anh gây ấn tượng khi đảm nhận vai nam chính trong 2 bộ phim là Midnight Traveller và Bad Boy 2 (Angel of Bad Boys). Nhận được sự ủng hộ đông đảo từ khán giả, người mẫu 9X tiếp tục gặt hái thành công với Thu Bal Thu Lae (Who is he?) – phim kinh dị hành động, Kha Yee Thwar Kauk Kyaung (Traveller’s Notes) – series phim truyền hình tài liệu,…

Hồi tháng 4/2021, trang TC Candler công bố danh sách 100 gương mặt điển trai nhất thế giới năm 2021, trong đó Takhon đứng đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Kiều Trinh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các dự án phim như "Mùa len trâu", "Rừng đen", "Bi ơi, đừng sợ"... Đặc biệt, cô chính là một trong những người đẹp Việt sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật, tự mình thực hiện các cảnh nóng.

Nữ diễn viên sinh năm 1976 từng tiết lộ cảnh nóng đầu tiên cô đóng là khi tham gia "Mùa len trâu". Đến bộ phim "Bi ơi, đừng sợ", cô không còn lo lắng hay e ngại khi quay cảnh nóng vì luôn tin tưởng đạo diễn và bạn diễn.

