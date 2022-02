Nữ DJ xinh nhất Đà Nẵng bị fan nam khoác vai vẫn chưa sốc bằng điều này

Thái độ của Mie nhận được nhiều đồng tình của người hâm mộ.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ngắn khi DJ Mie đang biểu diễn và vui vẻ chụp hình cùng một khán giả nữ. Đáng chú ý sau đó, một người đàn ông đã lại gần Mie và khoác tay lên vai cô. Ngay lập tức, nữ DJ tỏ thái độ khó chịu, gương mặt đanh lại nghiêm túc và chủ động hất vai để tránh hành động của vị khán giả nam. Sau đó, một người đã dứt khoát giữ tay của vị khán giả này và đẩy ra xa khỏi vị trí của Mie.

Mie vui vẻ khi chụp hình cùng fan nữ

Tuy nhiên cô không thoải mái khi một fan nam khoác vai

Chủ nhân của video chú thích rằng, vị khán giả này đã xin lỗi Mie nhưng dân mạng vẫn không ngừng tranh cãi. Nhiều người cho rằng hành động của vị khán giả này thiếu lịch sự và tinh tế khiến nữ DJ không hài lòng. Đặc biệt, thái độ dứt khoát của Mie cũng nhận được sự ủng hộ của fan: "Nhìn ánh mắt Mie là biết không thích rồi", "Tôi thích cái gạt tay, thích luôn mặt Mie lúc bị chạm vào vai", "Mie là DJ rất lịch sự từ cách mặc đồ đến hành động nhé"...

DJ Mie (hay còn gọi là Trương Tiểu My, quê ở Đà Nẵng) vẫn được nhắc tới là một DJ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng Mie có gương mặt xinh xắn, vóc dáng cân đối chuẩn vòng nào ra vòng nấy. Cô nàng cũng khiêm tốn thừa nhận vui nhược điểm của mình là "đôi chân không quá dài nên ít được đại gia mời gọi".

Mie sở hữu gương mặt xinh xắn cùng thân hình bốc lửa

Mie từng tham gia nhiều cuộc thi dành cho DJ, trong đó thành công nhất của cô nàng sinh năm 1995 là giành giải Quán quân tại cuộc thi “Miss DJ 2015”. Ngoài ra, nữ DJ còn toả sáng với “The Remix 2017”. Mới đây nhất, Mie là DJ chính trong chương trình "Rap Việt".

Nói về góc khuất, mặt trái của nghề DJ, Mie từng chia sẻ: "Sau buổi diễn, khi ra về, tôi bị người lạ đi theo xô ngã xe, chân tay bị trầy trụa, vừa đau vừa buồn nên phải về quê 1 tháng điều trị vết thương. Thậm chí khi bình phục, chân tôi còn để lại vết sẹo lớn”.

Hiểu rõ môi trường làm việc phức tạp, cô giữ nguyên tắc không bao giờ xuống bàn uống với khách, chỉ đến nơi biểu diễn và làm đúng công việc được yêu cầu, sau đó ra xe về ngay. Những yêu cầu này luôn được nữ DJ đề cập với khách hàng ngay từ đầu. Đó là cách giảm thiểu những rủi ro dễ xảy ra khi tiếp xúc với người lạ và để bản thân không phải khó xử.

DJ Trang Moon từng bị khách ép uống rượu bia

Từ trước đến nay, không ít DJ chia sẻ rằng môi trường làm việc tại các quán bar có đông khách hàng trẻ là nơi có nhiều cám dỗ, cạm bẫy. Từ việc bị khách hàng quấy rối, mời mọc chất kích thích... khiến họ khó chịu. DJ Trang Moon từng cho biết, cô hiểu rõ môi trường làm việc phức tạp nên chủ động về nhà sớm và hạn chế tiếp xúc gần gũi với khách. Tuy nhiên, có không ít lần cô bị ép uống rượu bia dẫn dến say, không kiểm soát được bản thân. Trong đêm diễn tại Đà Nẵng, Trang Moon quá say và được đồng nghiệp đưa về nhà nên may mắn không gặp vấn đề gì đáng tiếc.

Oxy - một trong những DJ nổi tiếng nhất ở Việt Nam - từng chia sẻ việc cô gục tại bàn chơi nhạc vì bị lừa dùng chất kích thích. Sau đó, cô chủ động tự chuẩn bị đồ uống và từ chối tất cả các lời mời mọc, chèo kéo của khách.

DJ Ngân Sôna

Một DJ khác là Ngân Sôna cũng thừa nhận có lần cô say đến mức “quên đường về”, không kiểm soát được bản thân vì được khách hàng mời. Cô cho biết khi từ chối, khách hàng cho rằng coi thường nên DJ phải vừa chơi nhạc vừa xuống giao lưu với khách. Chính vì thế, Ngân Sôna từng bị lừa bỏ chất kích thích vào bia, may mắn nhân viên quán bar phát hiện kịp thời và giúp cô thoát nguy. Cô cũng tiết lộ việc đụng chạm cơ thể, bị sàm sỡ ở quán bar đông người là điều thường xuyên xảy ra. Bản thân các DJ phải biết làm chủ bản thân, kịp thời xử lý tình huống.

