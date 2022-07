“Nữ đại gia quận 7” xin lỗi vì chưa thực hiện lời hứa làm điều này

Nữ ca sĩ cho biết, có nhiều yếu tố khiến cô chưa thể bắt tay vào triển khai dự án này.

Cách đây 1 năm, ca sĩ Di Băng và ông xã doanh nhân Quốc Vũ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi tuyên bố sẽ thực hiện một dự án từ thiện có ý nghĩa cho những người vô gia cư. Theo đó, “nữ đại gia quận 7” tiết lộ, cô sẽ mua một mảnh đất khoảng 1.000 đến 2.000m2 tùy khả năng và tài chính của mình. “Băng sẽ xin giấy phép xây dựng để xem xây được tối đa bao nhiêu tầng. Ở trên mỗi tầng sẽ chia ra, mô hình giống như chung cư nhưng có lẽ diện tích sẽ nhỏ hơn khoảng 20 - 30m2 nhưng có đủ bếp, gác lửng, nhà vệ sinh... để gia đình có thể sinh hoạt. Tiếp theo đó là làm những cái nhà nhỏ hơn để cho những người vô gia cư một thân một mình ở. Bằng mọi cách, Băng sẽ liên lạc với người vô gia cư và cho họ ở đó”.

Ngoài việc quyết định xây chung cư miễn phí cho người vô gia cư, ông xã Di Băng còn “hứa danh dự” với mọi người rằng nếu mô hình này ổn định, anh sẽ nhân rộng, xây dựng hàng loạt nơi ở cho bà con nghèo trên địa bàn TP.HCM.

Di Băng xin lỗi mọi người vì không thực hiện được lời hứa 1 năm trước

Tuy nhiên mới đây, trên trang cá nhân, Di Băng bất ngờ lên tiếng đáp trả thắc mắc của dân mạng về tiến độ hoàn thành dự án. Theo đó, trong đoạn clip đăng tải, giọng ca “Thuốc đắng” thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm vì “vẫn chưa làm, chưa triển khai”. “Dù thế nào đi nữa đây vẫn là lỗi của Băng và anh Vũ. Băng thành thật xin lỗi mọi người”, nữ đại gia 9X bày tỏ.

Di Băng giải thích, lý do lớn nhất cho việc chưa thực hiện dự án là giá đất. Bà xã doanh nhân Quốc Vũ chia sẻ: “Khi thành phố vừa hết giãn cách, dịch cũng ổn là Băng và anh Vũ đi tìm đất. Có nhiều bạn chủ động gửi đất về để hai vợ chồng lựa chọn. Kinh phí Băng dự trù sẽ làm là chục tỷ đổ lại. Tuy nhiên giá đất quá mắc. Mấy bạn tin không? Thấp nhất là mười mấy tỷ, hai mươi mấy tỷ, năm mươi mấy tỷ. Thậm chí có người còn giới thiệu Băng miếng đất có giá một trăm tỷ, hai trăm tỷ”. Di Băng nhấn mạnh, cô không phải là tỷ phú hay nhà tài phiệt để có một số tiền “khủng” như vậy. Cô cũng tiết lộ, tiền xây nhà là do cô vay ngân hàng hoặc trả góp theo tiến độ. Nữ đại gia cảm thấy số tiền mua đất “quá tầm” so với kinh phí dự trù ban đầu.

Di Băng và ông xã đại gia có cuộc sống giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ

Di Băng cho biết tiền xây nhà đều là cô vay ngân hàng

Bên cạnh đó, vợ chồng Di Băng cũng bị ba mẹ hai bên ngăn cản. Cô giải thích, gia đình luôn ủng hộ các dự án từ thiện trước đó, nhưng lần này cô bị phản đối. Di Băng kể lại lời ba mẹ nói với cô: “Làm nhà từ thiện bé bé giúp vài chục người thì ba mẹ rất khuyến khích. Tuy nhiên, làm chung cư qui mô lớn cưu mang mấy trăm người thì con phải tính đến những tình huống xấu. Vì không thể biết được những người con giúp đỡ có phải là người tốt, không có mục đích gì hay không. Rất khó kiểm soát điều này. Mình không thể cứ thấy ai ngồi ngoài đường là đưa vào ở được”. Muốn vậy, Di Băng phải điều tra lý lịch rõ ràng, nhưng cô cho biết bản thân mình không có nhiều thời gian và tiền bạc để làm việc này. Bạn bè cũng khuyên nhủ Di Băng suy nghĩ cẩn thận vì đây không phải là vấn đề đơn giản: Từ giấy phép, hệ thống quản lý cho đến việc tìm kiếm người vô gia cư.

Di Băng sợ sẽ giúp “nhầm” người, gây ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh. Tuy nhiên cô khẳng định: “Băng im im vì đang kiếm cộng sự, chứ muốn né là Băng im luôn rồi, sẽ không quay clip này đâu. Nếu như có mạnh thường quân nào đang triển khai mô hình xây mái ấm cho người vô gia cư với quy mô nhỏ, hãy liên lạc với Băng. Băng sẽ hỗ trợ chi phí để duy trì mái ấm đó hàng tháng. Vì Băng hiện tại vẫn chưa có kinh nghiệm để xây căn riêng cho mình”. “Nữ đại gia quận 7” bày tỏ, cô cảm thấy đây là phương pháp hợp lý cho thời điểm hiện tại.

“Băng thật sự xin lỗi rất nhiều vì nói trước bước không qua”, Di Băng nói.

