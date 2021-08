"Nữ đại gia" chi hơn chục tỷ một tháng "tự bóc" ảnh quá khứ 10 năm trước

Hình ảnh Khánh My năm 20 tuổi gây ấn tượng với vẻ ngoài dịu dàng, mong manh.

Mới đây, nữ diễn viên Khánh My chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh thời mới vào nghề từ 10 năm trước. Ở độ tuổi đôi mươi, nữ diễn viên theo đuổi phong cách dịu dàng, nữ tính. Cô diện váy thướt tha với mái tóc xoăn nhẹ nhàng, tạo dáng yểu điệu trên đường phố.

Khánh My diện váy thướt tha, cột tóc hai bên dịu dàng và nữ tính.

Hình ảnh trong quá khứ khắc hẳn phong cách nóng bỏng hiện tại của Khánh My khiến không ít người bất ngờ. Những fan lâu năm của cô nhận xét nữ diễn viên đã có sự trưởng thành rõ rệt về mặt hình ảnh. Đáp lại những ý kiến của khán giả, Khánh My khẳng định, cô chỉ thay đổi về vóc dáng, còn khuôn mặt hoàn toàn không đụng chạm dao kéo.

Nhiều người hâm mộ cũng dành lời khen cho nhan sắc đẹp tự nhiên, vóc dáng cao ráo, thanh mảnh của Khánh My trong quá khứ: “Đẹp dịu dàng mà không chói lóa”, “10 năm trước theo dõi Khánh My từ người mẫu cho đến diễn viên, phải nói thích và thần tượng Khánh My thật”, “Đẹp không tuổi".

Hình ảnh cô gái ngây thơ và trong sáng của Khánh My ở tuổi đôi mươi khác hẳn với phong cách gợi cảm hiện tại.

Khánh My tên thật là Nguyễn Thị Nhàn, cô nàng được biết đến là một người mẫu - diễn viên nổi tiếng qua các cuộc thi sắc đẹp đình đám. Sau đó, Khánh My cũng được quan tâm nhiều hơn khi giành chức Á quân tại chương trình Bước nhảy hoàn vũ vào năm 2016. Ngoài ra, cô còn là gương mặt tham gia đóng một số bộ phim và tạo được kha khá dấu ấn trong lòng khán giả.

Thời gian gần đây, một diễn đàn "đào mộ" hình ảnh Khánh My 11 năm trước, thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2010. Tại cuộc thi năm đó, dù sở hữu ngoại hình khá nổi bật với nụ cười sáng sân khấu và vóc dáng chuẩn nhưng người đẹp 9X không vượt qua vòng sơ khảo phía Nam.

Khánh My thời điểm thi Hoa hậu Việt Nam 2010, với tên thật Nguyễn Thị Nhàn.

Sau thất bại từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Khánh My tiếp tục tìm hiếm cơ hội tỏa sáng. Năm, 2011 cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu, nơi có sự góp mặt của Ngọc Trinh. Tại mùa giải năm đó, Khánh My tiếp tục không đạt thành tích cao. Cô giành được 2 giải phụ Người đẹp áo dài và Gương mặt khả ái.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận, Khánh My là một cô gái đẹp. Không những xinh đẹp, cô còn sở hữu khối tài sản đáng nể. Là một trong những sao nữ Việt quyến rũ, Khánh My đã gặt hái không ít thành công. Sau khi giành giải Vàng ở cuộc thi Ngôi sao Người mẫu 2011, cô bắt đầu đắt show sự kiện, quảng cáo cũng như được nhiều đạo diễn ưu ái.

Không những xinh đẹp và nóng bỏng. Khánh My còn sở hữu khối tài sản đáng nể.

Hiện tại, Khánh My không còn hoạt động nhiều trong showbiz mà tập trung phát triển kinh doanh, bất động sản dưới sự đồng hành, giúp đỡ của bạn trai. Trên trang cá nhân, Khánh My thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường sang chảnh, giàu có khi sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ, xe hơi, hàng hiệu xa xỉ. Trong vòng 1 tháng, Khánh My đã chi đến hàng chục tỉ đồng chỉ cho việc mua sắm và tham dự sự kiện.

Nữ diễn viên cũng thay đổi phong cách theo hướng gợi cảm trưởng thành ở tuổi 30. Để giữ được vóc dáng gợi cảm và đường cong hoàn hảo, Khánh My từng tiết lộ cô chăm chỉ luyện tập gym và yoga. Chỉ trong vòng hơn 1 năm, Khánh My liên tục xác lập kỷ lục số đo của chính mình bằng gym. Chỉ số cơ thể của người đẹp ban đầu với 3 vòng: 85-64-91cm, sau đó thay đổi thành 88-59-100cm và tới thời điểm hiện tại vòng 3 của cô lớn 103cm.

Nhờ chăm chỉ luyện tập, người đẹp sở hữu vóc dáng chuẩn quyến rũ.

Việc chăm chỉ luyện tập không chỉ giúp Khánh My thay đổi vóc dáng mà còn mang đến cho người đẹp sức khỏe, sự tự tin và yêu đời. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên kiêm người mẫu thường xuyên đăng tải hình ảnh nóng bỏng trong trang phục bikini gợi cảm. Những hình ảnh này của người đẹp đều thu về lượt tương tác lớn.

