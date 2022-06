Ngọc Anh 3A “bơi trong hạnh phúc” với chồng Tây, lần đầu bật khóc vì biến cố

Ngọc Anh ví quãng thời gian qua như lửa thử vàng, hiện tại nữ ca sĩ cảm thấy cuộc hôn nhân của mình rất viên mãn.

Mới đây, vợ chồng nữ ca sĩ Ngọc Anh cùng xuất hiện trong một sự kiện tại Hà Nội. Chị cả nhóm Tam ca 3A gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp, hiện đại ở tuổi 47.

Cô mặc một chiếc đầm đen đơn giản, mái tóc duỗi thẳng nhuộm vàng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng trông nền nã, tươi mới hơn nhưng cũng không kém phần thu hút

Gương mặt nữ ca sĩ không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, phong cách ăn mặc và cách trang điểm của cô trông trẻ trung, hiện đại hơn

Cách đó vài ngày, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Anh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh khóa môi, thân mật bên chồng ngay giữa quán ăn.

Ngọc Anh viết: “4 năm chung chăn, chung gối, chung phòng tắm, chung toilet mà sao như bằng cả một chặng đời trước của mình vậy đó… Hay thật, người đàn ông cho mình bơi trong hạnh phúc lại càng làm mình sợ hãi thời gian trôi nhanh. Bây giờ không còn là lúc phải sợ chuyện yêu thương mong manh nữa, không phải lúc lo ai sẽ lừa dối ai nữa, không phải nơm nớp lo cơm áo gạo tiền nữa mà là sợ không biết còn bao nhiêu lâu để được sống trong tình yêu của nhau, còn mấy cái mười năm để được nắm tay nhau mỗi ngày”.

Ngọc Anh hạnh phúc bên chồng Tây

Trải lòng cho thấy hôn nhân của Ngọc Anh đang độ viên mãn. Quay ngược thời gian trở về thời điểm John Gallander bước vào cuộc đời Ngọc Anh, đó là lúc cô vừa đổ vỡ với cuộc hôn nhân kéo dài gần 2 thập kỷ, lúc này, John Gallander như "chiếc phao đầu tiên tôi vớ được lúc tưởng ‘chết đuối’ trong lòng, khi chuyện tình cảm đang rơi vào bế tắc. Thật may mắn, đó lại là một chiếc phao tốt".

Vốn là người luôn "dồn hết cảm xúc của mình để yêu", thế nên khi gặp được John Gallander, Ngọc Anh như “cá gặp nước”. “Chúng tôi nói yêu nhau mỗi ngày, không ngừng. Tôi nghĩ cũng vì thế mà chúng tôi luôn tươi trẻ. Sáng nào ngủ dậy, anh cũng ôm tôi tình cảm và tối nào trước khi đi ngủ, chúng tôi cũng trò chuyện, ôm nhau. Đi đâu chúng tôi cũng nắm tay nhau. Anh cũng luôn nói yêu tôi mọi lúc mọi nơi”- Ngọc Anh chia sẻ.

Sau 1 lần đò, Ngọc Anh tìm đúng bến đỗ hạnh phúc của đời mình

Thời gian gần đây, sau khi dịch Covid-19 lắng xuống, Ngọc Anh bắt đầu nhận show trở lại. Ngọc Anh cũng nhanh chóng tạo dựng được cho mình chỗ đứng riêng trong lòng khán giả bằng giọng hát ngày càng da diết, khắc khoải và giàu nội lực, cùng phong thái biểu diễn chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng cô vẫn nhận lời về nước biểu diễn trong một số đêm nhạc lớn, chủ yếu là trong các liveshow của nhạc sĩ Phú Quang.

Ngọc Anh luôn thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi nhờ chất giọng riêng và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp

Trở lại với cuộc sống gia đình. Ngọc Anh và chồng từng trải qua biến cố lớn vào năm 2019. Lúc đó, John Gallander gặp bạo bệnh.

Tại sự kiện vừa qua, Ngọc Anh cũng có dịp nhìn lại thời điểm khó khăn đó: “Một năm sau khi kết hôn, chồng tôi bị đột quỵ. Trong 3 tuần, tôi trải qua những cảm xúc khác nhau. Tuần đầu tiên, tôi tập trung cao độ, mạnh mẽ, kiên cường, tưởng chừng không biết sợ để lo cho anh. Tôi thấy mình như con robot được kích hoạt để một mình đương đầu chống chọi mọi thứ, dường như không thể suy sụp.

Sau tuần đầu tiên, tôi bắt đầu sợ, khóc và tự an ủi mình. Rất may, sau 3 tuần ông xã được trở về nhà. Hiện tại, nửa người trái của anh vẫn yếu. Còn bản thân tôi, có lẽ mọi người cũng biết, tháng 6 năm ngoái tôi phải mổ u. Chính ông xã lại là người lo liệu tìm bác sĩ cho tôi. Lúc đầu tôi sợ ca mổ không thành công. Nhưng rất may, mổ xong sức khỏe tôi đã ổn định hơn”.

Ngọc Anh cùng chồng vượt qua bệnh tật

Hiện, Ngọc Anh và chồng cùng con trai riêng đang sống trong một căn biệt thự view biển tại bang California (Mỹ).

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh ngôi nhà, chia sẻ các hoạt động đời thường, mang năng lượng vui vẻ, lạc quan. Cô thích sự đơn giản, bình yên nên luôn có cảm giác hạnh phúc khi được sống trong ngôi nhà của mình, nấu ăn, chăm sóc cây cối và trò chuyện cùng chồng là điều khiến Ngọc Anh an tâm nhất.





Cô cùng chồng sống hạnh phúc tại ngôi nhà bên bờ biển

Đến hiện tại, khi đã qua mọi vinh quang, thăng trầm trong cuộc sống, Ngọc Anh sống chậm hơn, yêu thương nhiều hơn, đơn giản hơn để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên nhau, không chỉ cho tình yêu đôi lứa mà với cả gia đình, bạn bè, công việc...

Mối quan hệ giữa John Gallander và con riêng của Ngọc Anh rất tốt, hai cha con hợp nhau và thường xuyên tâm sự, gắn kết.

Cô và chồng về Việt Nam thăm gia đình

Hình ảnh đời thường của Ngọc Anh. Lúc đi biểu diễn cô vẫn giữ phong cách gợi cảm, trang điểm đậm nhưng ở đời thường, cô ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng hơn.

