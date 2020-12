Mỹ nữ Việt được báo Trung khen ngợi tình tứ bên cầu thủ đào hoa nhất tuyển Việt Nam

Thứ Ba, ngày 15/12/2020 10:50 AM (GMT+7)

Cách đây vài ngày, Á hậu Huyền My đã tổ chức một bữa tiệc thân mật và ấm cúng bên những người thân thiết để đánh dấu tuổi 26 của mình. Xuất hiện tại buổi tiệc, Huyền My diện bộ váy sequin lấp lánh khoe vòng một gợi cảm và nhan sắc xinh đẹp. Cô hạnh phúc khi được đón tuổi mới trong vòng tay bạn bè và người thân.

Á hậu Huyền My tổ chức tiệc sinh nhật đánh dấu tuổi 26

Có khá nhiều nghệ sĩ đã đến và gửi lời chúc mừng đến Huyền My như diễn viên Huỳnh Anh và bạn gái MC Bạch Lan Phương, Quỳnh Nga, Thái Dũng,...

Trọng Đại đứng cạnh Huyền My trong bức ảnh chụp chung với bạn bè

Đặc biệt, trong dàn khách mời tham dự tiệc sinh nhật của Huyền My, nhiều người bất ngờ với sự xuất hiện của cầu thủ Trọng Đại. Dù ăn mặc đơn giản với áo phông, quần jean nhưng Trọng Đại vẫn khiến nhiều người chú ý bởi gương mặt điển trai. Huyền My và Trọng Đại là bạn bè thân thiết từ lâu nên nam cầu thủ được mời tham gia bữa tiệc này.

Trọng Đại thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng khi xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Huyền My

Hai người thể hiện khá nhiều khoảnh khắc tình tứ

Trong bữa tiệc, Huyền My và Trọng Đại không ngần ngại thể hiện sự thân thiết bên nhau. Á hậu sinh năm 1995 còn tiết lộ rằng luôn xem Trọng Đại như một cậu em nhỏ đáng yêu.

Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết đến từ khi giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Từ đó đến nay, cô luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh cá nhân. Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, Huyền My đều được khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách thời trang ấn tượng.

Á hậu Huyền My được nhiều người khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp

Năm 2017, Á hậu Huyền My được đại diện Việt Nam đến với Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Cuộc thi được tổ chức tại Phú Quốc. Trong cuộc thi, Huyền My gây ấn tượng mạnh với truyền thông nước ngoài bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, nuột nà. Đặc biệt, trang Weixin của Trung Quốc còn đăng tải bài viết, hình ảnh và thông tin của Huyền My trên trang chủ. Bài viết dành nhiều lời khen ngợi nhan sắc thanh tú của Huyền My đồng thời còn đặt dòng tít cho bài báo nhận xét Huyền My có nhan sắc "khuynh quốc khuynh thành". Thậm chí, còn gọi cô bằng biệt danh "Quốc bảo Việt Nam".

Là mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt nhưng Huyền My khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô từng vướng phải tin đồn hẹn hò với các thiếu gia như Bảo Hưng, Thế Anh... Gần đây nhất, chân dài sinh năm 1995 bị nghi ngờ bí mật hẹn hò cầu thủ Đức Huy khi liên tục có nhiều hành động thân thiết cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Thậm chí trong trận đấu mới nhất, Huyền My cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ cho bạn trai tin đồn. Thế nhưng cả Huyền My và Đức Huy đều lên tiếng phủ nhận hẹn hò và cho biết chỉ là bạn bè thân thiết.

Trọng Đại là cầu thủ điển trai của đội tuyển Việt Nam

Trong khi đó, Trọng Đại sinh năm 1997, là một trong những cầu thủ điển trai hàng đầu của U23 Việt Nam. Bởi sự tài năng, nổi tiếng và ngoại hình bắt mắt, Trọng Đại cũng là chàng cầu thủ được cho là đào hoa nhất của đội tuyển.

Nguồn: http://danviet.vn/my-nu-viet-duoc-bao-trung-khen-ngoi-tinh-tu-ben-cau-thu-dao-hoa-nhat-tuyen-viet-nam-502020151210482961.htm