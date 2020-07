Mỹ nhân "Nhật ký Vàng Anh" được tặng 1 tỷ dịp sinh nhật: Sự thật ngỡ ngàng

Thứ Sáu, ngày 03/07/2020 10:39 AM (GMT+7)

“Mọi người muốn dành cho tôi sự bất ngờ nhân dịp sinh nhật”, mỹ nhân của “Nhật ký Vàng Anh” chia sẻ.

Mới đây, tham gia chương trình Những mảng màu cuộc sống với tư cách khách mời, Thanh Vân Hugo đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Từ mở đầu chương trình, Thanh Vân chia sẻ cô đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cả trong tình yêu và sự nghiệp: "Hiện tại tôi đang đúng như tên gọi của mình - mây xanh - bởi vì tôi đang hạnh phúc". Khi được hỏi sau quãng thời gian dài như thế nhưng Thanh Vân chưa tìm được bến đỗ riêng dù nhiều người theo đuổi. Thanh Vân tiết lộ: "Sau mối tình đầu tiên tôi cũng có thêm vài mối tình nữa. Con trai tôi bảo là một người đáng yêu chắc chắn sẽ được yêu và tôi thấy đúng như thế. Những cố gắng, kiên trì của tôi đã đến ngày hái quả ngọt, đó là hành trình dài và tôi thật sự kiên nhẫn để nhận kết quả xứng đáng".

Thanh Vân Hugo tham gia "Những mảng màu cuộc sống"

Nói về câu chuyện tình yêu cùng lời cầu hôn bất ngờ cách đây không lâu, Thanh Vân không giấu được niềm hạnh phúc: "Hôm đó là ngày vừa bớt giãn cách xã hội, mọi người ùa ra biển. Bản thân tôi cũng rất thích biển và ao ước được tổ chức đám cưới trên biển. Tôi và người ấy đi du lịch ở bãi biển rất đẹp. Khi anh ấy quỳ xuống thì mọi mơ ước của tôi như ùa về. Khi đó, tôi như muốn khóc òa lên. Với một người phụ nữ đã từng đổ vỡ trong hôn nhân thì được cầu hôn là khoảnh khắc cực kỳ hạnh phúc và đáng trân trọng".

Để quyết định đồng ý lời cầu hôn này, Thanh Vân cho biết cô đã từng nhận được 3 lời cầu hôn từ những người khác. Tuy nhiên, cảm giác khác hẳn nhau và phải đến người đàn ông mới đây, cô mới có được cảm giác thật sự hạnh phúc và muốn nói "đồng ý" liên tục.

Nữ MC hạnh phúc khi được bạn trai cầu hôn trên bãi biển lãng mạn

Chia sẻ về người đàn ông khiến cô hạnh phúc, Thanh Vân nói: "Anh ấy là một người vững chãi, cả hai chúng tôi xây dựng từng viên gạch một. Anh ấy chỉ làm, rất ít nói. Tôi đã từng gặp nhiều người đàn ông rất thích hứa hẹn nhưng lại chẳng thực hiện được gì. Anh ấy gần như sắp xếp lại cuộc đời tôi".

Không chỉ từng đổ vỡ trong hôn nhân, Thanh Vân Hugo từng có những khó khăn, đứt gãy trong sự nghiệp. Sức khỏe như giọng nói, thị giác... khiến Thanh Vân gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cô thừa nhận bản thân đã vượt qua nhờ cách rèn luyện tích cực mỗi ngày: "Tôi như rong rêu, cực kỳ mềm mại, mỗi lần có sóng gió tôi lại uốn theo nó. Tôi cũng từng trải qua rất nhiều thứ rồi nên có thể đối diện được mọi thứ. Thậm chí trong một lớp học, tôi từng đóng vai người chết và trải qua nỗi sợ lớn nhất của cuộc đời con người, vậy nên tôi nghĩ mình nên cảm nhận cuộc sống vô thường, cái gì đến mình hãy đón nhận, cái gì đi thì cứ để nó qua đi".

Chia sẻ về những ngày sau ly hôn, Thanh Vân tiết lộ giữ mối quan hệ rất tốt với bố mẹ của chồng cũ. Những ngày lễ Tết, cô vẫn sang thăm và tặng quà ông bà. Thỉnh thoảng ông bà vẫn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm mẹ con cô. Đặc biệt ông bà rất yêu thương cháu nội. Cô dạy con trai nên nhìn nhận mọi thứ tích cực, cảm thấy bản thân may mắn khi nhận được tình yêu thương của nhiều người.

Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, Thanh Vân ngày càng mạnh mẽ để đối diện với những thử thách mới

Cũng trong chương trình, lần đầu tiên Thanh Vân chia sẻ về món quà trị giá 1 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật. Thanh Vân bật cười chia sẻ: "Đó thật sự là một câu chuyện hài hước. Hồi ấy bố mẹ tôi bán nhà vào đúng tháng sinh nhật của tôi. Khi đó, người mua nhà còn thiếu nợ bố mẹ tôi 1 tỷ. Trong đời chưa có ai cho một số tiền lớn như thế. Hóa ra là bố mẹ tôi cho họ số tài khoản của tôi và muốn họ chuyển để tạo sự bất ngờ nhân dịp sinh nhật con gái. Sáng tôi nhận được tin nhắn, tôi thật sự bất ngờ. Tôi liền đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân và sau đó xóa luôn khiến mọi người không ngừng đồn đoán. Tuy nhiên từ một chuyện nhỏ như thế mà lên trình bày kể lể thì buồn cười nên tôi cũng bỏ qua luôn. Đây là lần đầu tiên có dịp để tôi kể về câu chuyện này đến mọi người".

Dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như việc ảnh hưởng của thị giác nhưng Thanh Vân lại đón nhận điều này rất tích cực. Cô cho biết mình bị bệnh về thị giác từ lúc bẩm sinh, thế nhưng Thanh Vân coi đó như điều may mắn bởi vì "kẻ khù khờ lại bớt nhìn những thứ tiêu cực, chỉ để lại con mắt sáng để nhìn thấy điều tốt đẹp mà thôi". Nữ MC cũng mong muốn truyền cảm hứng đến những người không may mắn trong cuộc sống nhưng có niềm đam mê: "Ngày xưa cái tôi lớn, đi làm bị mắng là tự ái. Thế nhưng giờ đây tôi thấy mình đơn giản thật sự, đó là lý do vì sao tôi xăm một viên kim cương ở vị trí tim vì thấy bên trong mình thật sự có viên kim cương tuyệt đẹp. Càng ngày tôi thấy bản thân càng mạnh mẽ, tôi chỉ làm những thứ khiến bản thân vui vẻ".

Thanh Vân Hugo hạnh phúc trong bộ váy cưới, hứa hẹn một hôn lễ trong tương lai không xa

Thanh Vân Hugo là một trong những hot girl đời đầu đình đám nhất nhì Hà Thành. Cô gái Hà thành sinh năm 1985 là MC của nhiều chương trình trên sóng truyền hình: Đường lên đỉnh Olimpia, Chinh Phục, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng... Vân Hugo cũng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim: Nhật ký Vàng Anh, Hoa nở trái mùa, Zippo Mù tạt và em …

Trước khi tiết lộ sẽ bước sang trang mới của cuộc đời, năm 2008, cô kết hôn với ông xã Tường Linh. Cả hai có một con trai. Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm chung sống cặp đôi đã đường ai nấy đi và Vân Hugo một mình nuôi con. Sau 10 năm làm mẹ đơn thân, Thanh Vân Hugo vừa chia sẻ niềm hạnh phúc được bạn trai cầu hôn. Cô cũng tiết lộ bộ ảnh cưới trên trang cá nhân hứa hẹn về một hôn lễ không xa.

