Mỹ nhân Việt "mở hàng" đầu năm, khoe ảnh bán khoả thân táo bạo là ai?

Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 09:34 AM (GMT+7)

Nữ ca sĩ che khéo vòng 1 nóng bỏng, dân mạng phản ứng bất ngờ.

Năm 2019 được xem là một năm "lột xác" ấn tượng của Chi Pu, không chỉ có những thành công ở lĩnh vực diễn xuất, ở mảng âm nhạc, người đẹp cũng khẳng định được chỗ đứng với nhiều bản hit đình đám. Ngoài những thành công trong sự nghiệp, phần hình ảnh của Chi Pu cũng được xem là có nhiều thay đổi rõ nét. Phong cách ăn mặc gợi cảm, sexy thay thế cho hình ảnh hot girl nhiều năm về trước. "Mở hàng" năm Canh Tý, mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Chi Pu vừa khoe loạt ảnh sexy đầu năm. Trong đó, cộng đồng mạng không khỏi chú ý đến bức ảnh người đẹp bán nude, khoe eo thon săn chắc, vòng 1 nóng bỏng.

Bức ảnh gây "sốt" cộng đồng mạng ngay ngày đầu năm Canh Tý.

Khoe bức ảnh hot ngay ngày mùng 1 Tết, nữ ca sĩ đăng kèm dòng trạng thái mượn lời ca khúc "Dream A Little Dream of Me". Đặc biệt, ngay khi vừa đăng tải, dù đã để bức ảnh khoe trọn nửa trên cơ thể ở vị trí cuối cùng, cộng đồng mạng vẫn nhanh chóng để lại bình luận với khoảnh khắc này.

Nếu các mỹ nhân khác của Vbiz khoe ảnh đi Chùa, sum vầy bên gia đình, Chi Pu lại đăng ảnh gợi cảm khó cưỡng.

Với vóc dáng chuẩn, người đẹp nhận được rất nhiều lời khen từ dân mạng. "Chị em ngày càng táo bạo", "Đẹp như nàng thơ bước ra từ truyện", "Mới đầu năm đầu tháng mà chị nỡ lòng nào "giết chết" con tim em"... là những bình luận người hâm mộ để lại khen ngợi nhan sắc Chi Pu.

Đây không phải lần đầu tiên giọng ca "Anh ơi ở lại" khoe ảnh bán nude táo bạo lên mạng xã hội, tuy nhiên, ở lần bán nude trong MV "Mời anh vào team em", người đẹp đã nhận không ít ý kiến trái chiều về phần hình ảnh. Thậm chí, với nội dung MV cũng như những biểu cảm của Chi Pu và bạn diễn nam, rất nhiều ý kiến còn nhận xét MV này phản cảm và không phù hợp với văn hóa Việt...

Hình ảnh từng gây tranh cãi gay gắt của Chi Pu trong MV "Mời anh vào team em".

Sau MV trên, trong năm 2019, hình ảnh của người đẹp sinh năm 1993 cũng liên tục thay đổi, cô ưu tiên những trang phục khoe trọn đường cong cơ thể, phong cách ngày càng gợi cảm quyến rũ. Đặc biệt, song song với những thay đổi về hình ảnh bên ngoài, Chi Pu cũng nỗ lực phát triển, hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Vì vậy, từ những vai diễn đến những ca khúc do cô thể hiện đang ngày càng được khán giả ủng hộ nhiệt tình và không còn gây tranh cãi nhiều như thời điểm cô mới tuyên bố trở thành ca sĩ.

Phong cách quyến rũ của Chi Pu hiện tại.

