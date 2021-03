Midu thú nhận "nghiện mua đất", liệu có thực sự giàu có như lời đồn?

Thứ Ba, ngày 30/03/2021 00:10 AM (GMT+7)

Trước đó, Midu từng được bạn bè đồng nghiệp trêu đùa gọi là "nữ đại gia" trong showbiz.

Cách đây ít giờ, hot girl Midu vừa chia sẻ trên Facebook cá nhân về một sở thích khiến cộng đồng mạng choáng váng. Cô nàng viết: “Mình nên lập nhóm “nghiện mua đất” không ta? Chứ mình ngại quá không biết cách nào cai luôn rồi”. Mặc dù không công khai số đất đang sở hữu, nhưng nhiều người đồn đoán, khối bất động sản đứng tên Midu không hề nhỏ.

Midu thoải mái thừa nhận mình "nghiện mua đất" trên Facebook cá nhân

Là một trong những hot girl đời đầu nhưng lại bứt phá thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Midu hiện đang sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước.

Ở tuổi 32, nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng vừa là một nghệ sĩ đa – zi – năng, vừa giảng dạy tại trường đại học, lại sở hữu một thương hiệu thời trang và một công ty mỹ phẩm riêng. Midu từng khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ khi mạnh tay chi tới 15 tỷ đồng để đầu tư vào một khu ăn chơi mua sắm kết hợp ẩm thực thời trang tại Sài Gòn.

Người đẹp đến kiểm tra tiến độ thi công của khu phức hợp mua sắm

Số lượng bất động sản mà Midu sở hữu cũng là con số không hề nhỏ. Cách đây không lâu, khi tham gia một show truyền hình, diễn viên Tiến Luật vô tình hé lộ về độ giàu có của Midu, anh cho biết, nữ diễn viên xinh đẹp đang buôn bán bất động sản, có 4-5 căn nhà. Midu không những không phủ nhận mà còn thoải mái thừa nhận những thông tin mà đàn anh vừa cung cấp hoàn toàn chính xác.

Một góc nhà riêng của Midu tại Tp Hồ Chí Minh

Người đẹp từng khiến cộng động mạng “dậy sóng” khi mua một lúc ba căn nhà cho cha mẹ, còn bản thân lại sống trong một căn hộ khác. Trong một lần giao lưu với người hâm mộ, Midu vô tình để lộ không gian sống rộng rãi, sang trọng với nhiều nội thất đắt tiền. Năm 2019, Midu rao bán một căn nhà chính chủ 2 tầng với giá gần 3 tỷ và nhanh chóng tìm được chủ nhân mới.

Ngoài ra, Midu còn có vài lô đất ở Bãi Dài Cam Ranh và Đà Lạt, hai thành phố được mệnh danh là địa điểm du lịch ăn khách nhất nhì Việt Nam.

Nữ diễn viên check in tại dự án bất động sản Nha Trang

Dù không phải là người đam mê siêu xe, nhưng nữ giảng viên xinh đẹp cũng sắm cho mình 2 chiếc xế hộp sang trọng. Ngoài chiếc Audi A4 trị giá khoảng 1.6 tỷ đồng, người đẹp còn sắm thêm một chiếc xe có giá hơn 2 tỷ đồng cùng biển số 05…05 được khéo léo che lại.

Midu bên 2 xế hộp tiền tỷ

Là một cô gái trẻ xinh đẹp, sành điệu, trong tủ đồ nhà Midu không thể thiếu những món hàng hiệu đắt giá đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Mặc dù chưa bao giờ công khai giá trị các món đồ đang sở hữu, nhưng nhìn trang phục và các phụ kiện của Midu mỗi lần xuất hiện, dân mạng không khỏi trầm trồ xuýt xoa vì độ "chịu chơi" của người đẹp.

"Nữ đại gia" thường diện những món hàng hiệu đắt tiền

Cách đây không lâu, Midu còn “gây bão” mạng xã hội khi tổ chức tiệc cho nhân viên trên một du thuyền xa hoa bậc nhất ở Tp Hồ Chí Minh và khoe số tài khoản ngân hàng “lộc phát”. Có thể thấy, dù mới ngoài 30 nhưng Midu đã là một “nữ đại gia” của Vbiz, không chỉ sở hữu nhiều tài sản có giá trị mà còn là một sao nữ đắt show và có lượng fan đông đảo.

CEO Midu trong bữa tiệc trên du thuyền đầu năm 2021

Midu là một trong số ít những nữ nghệ sĩ Vbiz “đánh đâu thắng đó”, không chỉ xinh đẹp, thông minh mà còn rất đa tài. Chia sẻ về lý do luôn nỗ lực kiếm tiền, Midu từng cho biết, đơn giản vì muốn có nhiều tự do, sống cuộc đời an yên, hạnh phúc.

