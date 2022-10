Mẹ đơn thân 2 con khiến Mã Hiểu Đông bỏ “vợ” chạy theo nhân tình là ai?

Thấy người phụ nữ góa chồng giàu có, dù đã có vợ con nhưng Võ Như Bình (Mã Hiểu Đông) vẫn bám theo.

Trong gần 20 năm theo đuổi nghệ thuật, nữ diễn viên Phúc An luôn làm mới bản thân qua từng vai diễn. Cô không ngại “làm xấu” mình để đóng những vai phản diện. Nhưng phần lớn các vai diễn của Phúc An vẫn là người phụ nữ hiền lành cam chịu. Ngoài đời thường, Phúc An là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Cô sống có trách nhiệm, yêu thương các con.

Phúc An ngoài đời và trong phim đều là mẹ đơn thân

Trong lần trở lại màn ảnh qua bộ phim "Lỗi đạo cang thường", Phúc An đảm nhận vai Hai Hương – một cô gái 27 tuổi ở miền Tây Nam Bộ hiền lành, biết điều hay lẽ phải. Nhưng Hai Hương vì quá yêu và tin tưởng chồng mà bị lừa dối. Là con bà chủ Phận, cô góa chồng khi còn trẻ và có 2 con, một trai một gái. Sau này cô gặp và lấy Võ Như Bình (Mã Hiểu Đông đóng) mà không hề hay biết anh đã có vợ con, vì ham vật chất khi thấy gia đình Hai Hương giàu có mà sẵn sàng bỏ vợ chạy theo nhân tình. Khi biết mình bị lừa dối, cô vẫn yêu thương, tha thứ cho người đã làm mình tổn thương.

Phúc An tái hợp với Mã Hiểu Đông trong vai vợ chồng

Tác phẩm cũng là cơ duyên của Phúc An được đóng bộ phim của đạo diễn, NSƯT Hồ Ngọc Xum. Vai diễn đầu tiên (năm 2004) của Phúc An khi cô mới bước chân vào nghề, lần đầu đứng trước ống kính là phim của đạo diễn Ngọc Xum nên từ đó đến nay, vai nào đạo diễn mời cô cũng rất sẵn lòng tham gia. Nữ diễn viên đặt niềm tin vào tay nghề, kinh nghiệm làm phim xưa nhiều nhất của đạo diễn.

Đóng trong phim xưa, Phúc An vào vai người mẹ đơn thân giàu có nhưng bị lừa dối

Chia sẻ về vai diễn, Phúc An nói: “Tôi và nhân vật Hai Hương trong phim giống nhau ở chỗ đều có hai đứa con riêng, nhưng khác nhau ở chỗ là "cô Hai Hương bước thêm bước nữa, lấy Như Bình làm chồng" còn tôi thì chưa... (Cười). Do hai đứa con của Hai Hương không thích cô lấy chồng, vì sợ mẹ lấy chồng rồi sẽ không còn thương mình, nên khi cô lấy Như Bình làm chồng, hai đứa con của cô đã phản đối dữ dội và dẫn đến những chuyện đau lòng sau đó. Vai diễn này rất hợp với tôi, giúp tôi rất tự tin trong diễn xuất. Chỉ có điều lúc đó tôi bị tăng cân nên khi sánh đôi với một người đẹp trai như Mã Hiểu Đông (vai Như Bình), tôi có phần lo lắng một chút… (Cười). Trang phục và đạo cụ phim xưa cũng không dễ tìm, muốn mua cũng không có chỗ bán, nên tôi và đa số các diễn viên trong phim đều đi thuê ở chỗ chuyên cho thuê trang phục xưa”.

Khi được hỏi về phân cảnh khó nhất trong phim, nữ diễn viên thổ lộ có lẽ đó là cảnh Hai Hương thổ huyết khi đau lòng chuyện chồng sau và con riêng của cô bất hoà. “Cảnh đó tôi chỉ được quay một lần, vì khi thổ huyết, máu sẽ dính lên trên áo, giường, chăn mền và còn phải canh góc máy lẫn hướng máy để lấy hình cho đẹp”, nữ diễn viên cho hay.

Phúc An gắn bó với nghề diễn gần 20 năm

Phúc An và bạn diễn Mã Hiểu Đông từng đóng vai vợ chồng trong một phim trước đó nên lần này rất thuận lợi. “Với diễn viên Huỳnh Ngọc Hạnh cũng vậy, lúc trước tôi và chị ấy cũng từng tham gia vài phim chung với nhau, tuy không phải vào vai mẹ con như phim này nhưng hai chị em vẫn phối hợp rất ăn ý”, Phúc An kể.

Ngoài Phúc An và Mã Hiểu Đông, phim còn có sự tham gia của Hòa Hiệp, Dương Cẩm Lynh, Huy Khánh, Tấn Thi, Hải Lý, Huỳnh Ngọc Hạnh, Trương Quý Nhi, Hồ Kim Chi, Đại Ngọc Trâm… Phim phát sóng vào lúc 19 giờ 45 hàng ngày trên SCTV14.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/me-on-than-2-con-khien-ma-hieu-ong-bo-vo-chay-theo-nhan-tinh-la-ai-a576553.html