MC Phí Linh rơi nước mắt khi nghe NSƯT Chí Trung chia sẻ về vợ cũ và ly hôn

Thứ Hai, ngày 24/02/2020 15:11 PM (GMT+7)

Mới đây, tham gia chương trình mới của VTV3 mang tên Lời Tự Sự, NSƯT Chí Trung tiết lộ việc mình không phải người chủ động chia tay vợ và đến khi ly thân vẫn rất yêu nghệ sĩ Ngọc Huyền khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Ở phần mở đầu chương trình, khi MC Phí Linh cho rằng góc khuất của người nghệ sĩ luôn luôn mang lại tiếng cười cho mọi người thì chắc hẳn gia đình họ cũng đầy ắp tiếng cười thì NSƯT Chí Trung cho biết: “Nhiều người cho rằng, là nghệ sĩ hài thì luôn mang tiếng cười cho mọi người và nhà họ vui lắm nhỉ, nhưng cứ khoanh vùng phạm vi 7-8 nghệ sĩ trong Táo Quân mà tôi biết thì đến một nửa trong số đó cũng không hoàn toàn vui trong cuộc sống gia đình. Nếu coi những người nghệ sĩ chúng tôi như cốc nước trong mát để dâng cho đời thì có khi người đời đã uống hết sự trong mát rồi, còn phần cặn dưới đáy cốc nước thì lại mang về nhà”.

Đặc biệt, tại phần “Phía sau bí mật”, NSƯT Chí Trung trải lòng rằng ở tuổi U60, ngoài sức khỏe thì sự an yên là quan trọng nhất với anh. “Sự an yên này là sự an yên bất đắc dĩ…Tôi cũng không còn gia đình để buồn hay vui vì vợ chồng tôi đã ly thân từ năm 2016 và đến cuốn năm 2018 thì chúng tôi ly hôn, ly hôn trong sự bình an và văn mình. Có rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao tôi và nghệ sĩ Ngọc Huyền lại bỏ nhau…vâng, đến một nửa thế giới người ta còn bỏ nhau thì tại sao chúng tôi không thể và sao không hỏi tại sao chúng tôi lại lấy nhau. Chỉ đơn giản là chúng tôi tự nguyện trong việc chia cách nhau ra để có một cuộc sống tốt hơn, đó là điều chúng tôi lựa chọn.

Các con tôi cũng đã lớn, con gái đã lấy chồng, con trai đã lấy vợ, tôi cũng đã có cháu nội, chúng đều đã có những mái ấm riêng và thỉnh thoảng tôi qua thăm cháu, còn lại tôi sống một mình, cơm niêu nước lọ. Cuộc sống như vậy không an yên thì là gì. Tôi cũng không còn nhiều khát vọng và mơ ước, trong cơ thể cũng không còn nhiều đòi hỏi, bản năng không còn thét gào và cũng không bị ám ảnh bởi rượu, bia. Bây giờ tôi thích nhất là ngồi đọc báo, xem phim, lướt Facebook”, nam nghệ sĩ nói.

Tiếp tục câu chuyện, NSƯT Chí Trung bảo: “Thực ra việc vợ chồng chia tay không phải lựa chọn của tôi, có thể rất nhiều người đang xem chương trình không tin nhưng không hiểu sao ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, trong các cuộc chia tay, người ta thường cho rằng người chồng có lỗi. Đúng, trong cuộc sống lứa đôi, người chồng thường có lỗi nhưng không có nghĩa là họ chọn lối thoát là chia tay. Nếu các bạn theo dõi nhiều thì có thể thấy phần lớn, vợ là người đòi chia tay chứ không phải chồng. Chia ly vì không chịu đựng được sự vũ phu, thói gia trưởng, sự ngoại tình, rượu chè, cờ bạc,…nếu các bạn công tâm thì nó là như vậy và tôi cũng không ngoại lệ.

…Chúng tôi đã có 32 năm sống và yêu nhau hết mình, lấy nhau 32 năm cộng thêm 6 năm yêu nhau trước đó là 38 năm. Tôi bắt đầu yêu Ngọc Huyền từ năm 1978 khi mới vào Nhà hát Tuổi trẻ, đến khi ly thân rồi tôi vẫn yêu Ngọc Huyền và cô ấy cũng rất yêu tôi. Nhưng nguyên nhân thực sự bỏ nhau thì chúng tôi vẫn không hiểu là gì, có thể là sự vô cảm sau thời gian dài sống với nhau, cũng có thể là do sự gia trưởng của tôi nó lớn lao, có thể là do thói bắt nạt hoặc tính lăng nhăng của tôi làm cho Ngọc Huyền không chịu nổi khi về già, có rất nhiều thứ nhưng tôi không muốn đưa lên báo chí trong thời gian vừa qua.

Tôi biết là khán giả và những người yêu mến tôi đều trách là sao một hình tượng đẹp mà già còn mất nết, chạy theo gái trẻ, chạy theo người giàu,…Tất cả những danh xưng ấy gắn cho tôi thật là oan uổng và tôi nhắc lại rằng việc chia tay không phải lựa chọn của tôi nhưng tính xấu và những điều làm Ngọc Huyền buồn thì lúc trẻ cô ấy có thể cho qua được, nhưng khi về già thì không chịu đựng được nữa, đó là sự thật”.

Những chia sẻ chân thành của NSƯT Chí Trung khiến cho MC Phí Linh rơi nước mắt vì cô cũng là một trong những người ngưỡng mộ vợ chồng hai nghệ sĩ. Đến đây, NSƯT Chí Trung khẳng định: “Tôi là Chí Trung, tôi là nghệ sĩ hài nhưng không đồng nghĩa với việc tôi cười cợt chính cuộc sống và hạnh phúc của tôi. Tôi cố gắng trả lời một cách tỉnh táo nhất. Tôi có lỗi khi không chia sẻ thông tin với tất cả những người yêu mến tôi chứ tôi không có lỗi trong cuộc sống của tôi. Trong cuộc sống của tôi, tôi chỉ có lỗi với Ngọc Huyền là không đem lại một tình yêu đích thực và không đi đến cuối con đường. Thực sự, đến giờ phút này vẫn rất thương Ngọc Huyền, chắc cô ấy cũng vậy nhưng không đồng nghĩa với việc chúng tôi phải sống với nhau tiếp”.

Trước đó vào đầu tháng 1/2020, nghệ sĩ Chí Trung bất ngờ xác nhận, đã ly hôn người vợ đầu gối tay ấp trong hơn 30 năm – diễn viên Ngọc Huyền. Thông tin này thực sự khiến dư luận trong nước “dậy sóng” bởi trước đó Chí Trung – Ngọc Huyền luôn được xếp vào hàng những cặp vợ chồng “kiểu mẫu” của showbiz phía Bắc.

Được biết, hai nghệ sĩ đã hoàn thành thủ tục ly hôn vào năm 2018. Trước đó, họ cũng có 2 năm ly thân để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của họ. Lần cuối cùng Chí Trung và Ngọc Huyền chụp ảnh cùng nhau là trong đám cưới của con trai vào tháng 3/2018. Hiện tại, Chí Trung đã tìm thấy bến đỗ mới bên Á hậu doanh nhân Ý Lan. Theo tiết lộ từ Ý Lan, hai người hẹn hò được hơn 2 năm. Trong khi đó, Ngọc Huyền lại khá kín tiếng.

