Mai Tài Phến: “Tôi vẫn còn rất mến Hương Tràm”

Chủ Nhật, ngày 10/06/2018 10:00 AM (GMT+7)

Hậu trường những ngôi sao Sự kiện:

Mai Tài Phến đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh những quan điểm về tình yêu và cả hình ảnh mà anh định hướng trong sự nghiệp nghệ thuật.

Mai Tài Phến đã là cái tên quá quen thuộc với khán giả sau khi tham gia hai MV Em gái mưa và Đừng hỏi em năm 2017. Mặc dù được nhận xét là nam diễn viên hiếm hoi may mắn nổi tiếng nhờ đảm nhận vai chính cho MV của hai ca sĩ đình đám Vpop.

Tuy nhiên, theo Mai Tài Phến, để có được thành công như ngày hôm nay, anh đã mất thời gian dài cố gắng, nỗ lực và vượt qua nhiều khó khăn. Anh khẳng định, bản thân đổi đời nhờ tham gia hai MV nhưng không vì thế mà nam diễn viên sinh năm 1991 tự mãn với chính mình.

Mai Tài Phến.

Tôi muốn khán giả phải “ám ảnh” với hình tượng thầy giáo mưa của mình

- Anh từng được khán giả biết đến và yêu mến qua MV Em gái mưa của Hương Tràm năm 2017, nhưng vừa qua anh lại đảm nhận một vai thầy giáo có hình ảnh tương tự trong dự án điện ảnh cùng tên. Anh có nghĩ sự trùng hợp này sẽ khiến cái bóng của thầy giáo mưa quá lớn sẽ ảnh hưởng nhiều đến những dự án sau này?

- Vai thầy giáo trong phim điện ảnh Em gái mưa là vai chính đầu tay của tôi, nên khi được lựa chọn tham gia, tôi thấy mừng lắm, và chỉ dành hết thời gian cho phim chứ không suy nghĩ đến bất cứ điều gì, cũng chưa từng phân vân, lưỡng lự. Tôi nghĩ đó là may mắn thì mình cứ cố gắng hết sức thôi.

Mọi người vẫn biết hình ảnh thầy giáo mưa là đẹp trai, dễ thương. Nhưng sau bộ phim này chắc chắn mọi người sẽ thấy một hình ảnh của tôi khác, đó sẽ là sự thay đổi theo thời điểm. Còn bây giờ tôi vẫn đang theo đuổi hình tượng soái ca, lạnh lùng, nội tâm.

Mặc dù khi đảm nhận vai diễn này, tôi mang trên mình rất nhiều áp lực, từ việc phải diễn như thế nào cho đúng cảm xúc từng tình tiết, đến áp lực về thời gian, không gian, sức khoẻ. Nhưng có thế nào tôi cũng phải cảm ơn khán giả đã yêu mến hình ảnh thầy giáo mưa của tôi, từ MV Em gái mưa đến bây giờ.

Trong showbiz để được mọi người nhớ tới như vậy không phải dễ, nên tôi phải trân trọng khoảnh khắc đầu tiên được mọi người yêu mến ở hình ảnh thầy giáo mưa. Tôi vẫn mong muốn sau này dù thế nào, tham gia nhiều vai diễn ấn tượng ra sao thì mọi người vẫn nhớ đến hình ảnh ban đầu của tôi.

Tôi còn nghĩ rằng muốn khán giả ám ảnh với hình ảnh thầy giáo mưa đó và đến bây giờ, tôi vẫn chưa có ý nghĩ sẽ thay đổi. Chắc chắn trong tương lai mọi người sẽ thấy một hình ảnh khác của tôi, nhưng phải hợp thời điểm. Còn bây giờ tôi vẫn đang theo đuổi hình tượng soái ca, lạnh lùng, nội tâm.

- Bất cứ ai khi nổi tiếng cũng phải tận dụng thời cơ để đẩy mạnh bản thân hơn nữa. Còn anh lại đợi một thời gian dài mới xuất hiện trong một dự án điện ảnh, tại sao vậy?

- Thật sự sau MV Em gái mưa tôi nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và tôi cũng suy xét, đặc biệt tôi không muốn thay đổi hình tượng nên khi có kịch bản Em gái mưa tôi mới tham gia. Tôi biết nhiều anh chị làm nghề nhiều năm nhưng chưa được mọi người biết đến, thật sự rất thương. Bản thân tôi được khán giả biết đến là quá may mắn, quá hạnh phúc rồi nên tôi không sợ bạn kia nổi tiếng hơn hay sao.

Tôi không tham vọng, làm việc tự nhiên, chậm mà chắc, chứ không trông ngóng phải như thế này như thế kia. Mọi thứ đã quá áp lực rồi nên đôi khi cũng phải cho cuộc sống một chút nhẹ nhàng. Từ trước đến nay tôi luôn làm việc như vậy, cái gì đến sẽ đến.

- Người ta nói Mai Tài Phến sau MV Em gái mưa được lợi nhiều quá, không chỉ nhiều người yêu mến, sự nghiệp thăng tiến và còn mua nhà nữa. Anh nghĩ sao?

- Đúng là sau MV Em gái mưa năm 2017 tôi nhận về nhiều may mắn hơn, ngay cả lượt theo dõi trên mạng xã hội cũng tăng cao đột biến, mọi thứ đều thay đổi. Nếu nói đổi đời thì cũng đúng, cát-sê lên rất nhiều. Nhưng ngày xưa khi có ít tiền thì xài ít, còn khi nhiều tiền hơn lại có nhiều thứ để lo, cuộc sống xung quanh lại khác.

Tôi vẫn cố gắng sẽ cố gắng mua xe trong năm nay vì tiền ở đâu trên trời rớt xuống. Quan trọng mình biết mình ở đâu, phải đặt ra mục tiêu nào. Tôi không muốn ỉ i vào bản thân mình.

Mai Tài Phến khẳng định anh vẫn còn muốn khán giả nhớ đến mình ở hình ảnh "thầy giáo mưa" và chỉ thay đổi sang hình ảnh khác khi phù hợp.

Tôi trân trọng những khoảnh khắc làm việc chung với Hương Tràm

- Trong các MV đóng cùng Hương Tràm, Mỹ Tâm và mới đây là phim Em gái mưa, anh đều có mối tình khá sâu nặng với nữ chính. Vậy ngoài đời, anh quan niệm thế nào về tình yêu?

- Tôi là người khi không yêu sẽ nói thẳng hoặc có cách nào đó để cho người kia bớt đau khổ, chứ không lấp lửng hay nuôi hi vọng để họ chờ đợi. Cũng khó, tình yêu không thể nào nói được. Tôi sống nội tâm và ít chia sẻ với mọi người lắm. Tôi vẫn tìm một người nào đó để mình chia sẻ nhưng cũng khó. Nên có lẽ tôi sẽ chia sẻ với người tôi lấy làm vợ.

- Ngoài đời anh có chọn một người phụ nữ chịu hi sinh cho mình, chăm sóc cho mình như những nữ chính trong các sản phẩm anh tham gia?

- Đàn ông thường thích những người đi theo họ, nhưng cái đó cũng tuỳ tính cách. Riêng tôi thì thích người phụ nữ hiền lành, dễ thương, hiểu chuyện. Nhưng để kiếm người hiểu mình khó lắm, chẳng ai hiểu được hết mình đâu mà chỉ cần họ chịu đựng mình là được, quan tâm mình, chỉ vậy thôi.

Tôi đang mở lòng chờ một cái duyên nào đó, dù thời gian dành cho công việc vẫn nhiều hơn. Cũng đôi khi có duyên tới nhưng tôi cứ dùng công việc cản lại để tập trung cho sự nghiệp, khi nào duyên lớn quá không cản nổi thì chịu thôi.

- Nhưng một người sống nội tâm thì anh có muốn yêu người trong showbiz?

- Tôi quan trọng hai người ở bên nhau thoải mái, không suy nghĩ là được rồi, chứ đi làm mệt mỏi mà về còn gây lộn thì chắc chết. Nhiều người cũng nói sao thấy tôi tham gia gameshow vui lắm mà lại bảo sống nội tâm, nhưng thật ra nội tâm là hay nghĩ nhiều chuyện, ít chia sẻ.

- Trong buổi showcase phim Em gái mưa anh và Hương Tràm xuất hiện cùng nhau khiến mọi người nghi vấn cả hai tìm hiểu nhau trở lại, điều đó có đúng không?

- Chỉ là Tràm đến dự buổi ra mắt ủng hộ phim và cô ấy cũng có tham gia thôi. Bây giờ chúng tôi là bạn bè và quý hơn hồi xưa, tôi cũng rất trân trọng những phút giây làm việc chung với Tràm. Để chia sẻ cảm xúc thật thì vẫn còn mến, mến tình cảm, tình bạn thôi.

- Nhưng anh có sợ khi anh đi với Hương Tràm sẽ khiến khán giả nghĩ anh dựa vào tên tuổi cô ấy để pr phim?

- Tôi không nghĩ những chuyện ngoài lề như thế. Ngày đầu mới đóng MV xong tôi cũng suy nghĩ mình mới nổi tiếng sẽ nhận về nhiều lời nói khiến bản thân bị ngợp. Nhưng dần dần cũng quen, tôi cũng trưởng thành hơn trước. Đến giờ tôi vẫn nghĩ mục tiêu cuối cùng là đi làm. Làm sao ra được sản phẩm tốt, rồi bớt suy nghĩ lại, sẽ thấy mình thoải mái hơn.

Nam diễn viên sinh năm 1991 thừa nhận vẫn còn rất mến Hương Tràm dù cả hai đã chấm dứt quãng thời gian tìm hiểu chỉ sau một tháng.

- Có bao giờ anh phải hi sinh trong tình yêu chưa?

- Cách đây vài năm tôi từng phải hi sinh một mối tình để tập trung cho sự nghiệp. Nhưng hi sinh ở đây hai người đều hiểu rõ lý do và đến bây giờ, mọi suy nghĩ, quyết định đều đúng. Khi mình chưa có gì, mình buộc phải lựa chọn hai thứ tình yêu và công việc. Rất khó có người trẻ nào vừa yêu vừa làm việc lại thành công, có nhưng rất hiếm.

Cũng có người vì tình yêu làm họ sáng tạo hơn, nhưng đa phần những ai muốn lên một đỉnh cao nào đó sẽ phải gác lại tình cảm sang một bên. Đa số những nghệ sĩ đình đám trong showbiz đều cô đơn lắm, không thể lúc nào cũng gặp bạn bè, tụ tập được, ai cũng phải hi sinh quãng thời gian nào đó. Tôi tin rằng mọi cố gắng của tôi ngày hôm nay sẽ được đền đáp bấy nhiêu thôi.