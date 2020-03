Ly hôn 2 năm vẫn ngủ chung, Vũ Duy Khánh và DJ nóng bỏng "lửa gần rơm" tái hợp?

Tuy nhiên, điều khiến anh ấm lòng là dù đã ly hôn nhưng vợ anh luôn động viên: "Mỗi lần như vậy, vợ tôi đều an ủi rằng chuyện của gia đình mình thì chỉ nên mình biết thôi, không thể trách người ta được. Có nhiều người trên mạng xã hội cũng muốn câu view, câu like nên người ta như thế". Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định vợ chồng anh chưa bao giờ lên tiếng xác nhận rằng lý do ly hôn là vì Vũ Duy Khánh có người thứ ba.

Chia sẻ về lần tái hợp này, Vũ Duy Khánh cho biết cả hai gia đình đều không có ý kiến trước quyết định của anh và vợ cũ: "Chúng tôi đều đã đủ trưởng thành để tự quyết định cho những hành động của mình".

Nói thêm về tình hình công việc trong thời điểm hiện tại, Vũ Duy Khánh tiết lộ: "Dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp đúng là đáng sợ, tuy nhiên, bản thân tôi lại có một niềm vui trong những ngày này. Bởi vì công việc ảnh hưởng, các show bị hủy nên tôi có nhiều thời gian ở bên cạnh vợ con hơn, từ đó cũng thấu hiểu, cảm thông cho nhau nhiều hơn. Đặc biệt, tôi rút ra được rằng không có gì quan trọng hơn gia đình".