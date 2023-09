Lo ngại về màn trình diễn của Lisa (BlackPink) ở quán bar khỏa thân

Lisa (BlackPink) bày tỏ sự phấn khích về buổi biểu diễn sắp tới của cô tại quán rượu khỏa thân Crazy Horse, Paris, Pháp. Trong những bức ảnh được đăng tải ngày 27/9, Lisa tạo dáng trên những chiếc ghế nhung đỏ tại câu lạc bộ khỏa thân. "Nóng lòng khi cuối cùng điều này cũng xảy ra! D-1. Hẹn gặp lại các bạn sớm nhé" – nữ thần tượng 26 tuổi viết.

Mỹ nhân BlackPink dự kiến có 5 buổi biểu diễn độc quyền, trong ba ngày từ 28-30/9.

Lisa tại Crazy Horse. Ảnh: IG.

Sân khấu của Lisa tại Crazy Horse

Crazy Horse là vốn là quán rượu nổi tiếng với các chương trình biểu diễn khỏa thân của vũ công nữ. Nơi này được coi là một trong ba chương trình biểu diễn hàng đầu ở Paris, Pháp, cùng với Moulin Rouge và Lido.

Tuy nhiên, đã có tranh cãi về việc Crazy Horse sử dụng hình thức chiếu đèn lên cơ thể khỏa thân của phụ nữ. Ngoài ra, có thông tin tiết lộ rằng để trở thành vũ công của Crazy Horse, cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về cơ thể.

Trước đó, Lisa tiết lộ một số vũ đạo sẽ được trình diễn tại Crazy Horse trên tài khoản mạng xã hội của cô vào ngày 25/9. Hình ảnh và video được tung ra cho thấy Lisa nhảy múa dưới ánh đèn xanh, khoe đường cong cơ thể với mái tóc dài buộc cao.

“Mỗi chương trình Crazy Horse bao gồm các buổi biểu diễn ngắn, trong đó Lisa được cho là đã tham gia vào một số phân đoạn cùng đoàn nhảy và hai tiết mục của chính cô, bao gồm Crisis, What Crisis? và But I’m a good girl, theo WWD.

Crisis, What Crisis? là bài hát kể về người phụ nữ đang trên bờ vực suy nhược do tình hình kinh tế bất ổn ở Paris. Khi đó quần áo của cô bị tuột ra và bay đi, cho thấy biểu đồ thị trường chứng khoán Paris đang biến động. Đây là màn trình diễn châm biếm cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn năm 2008.

Sân khấu Crisis, What Crisis?.

Trong khi đó, theo SCMP, But I'm a Good Girl là một trong những màn mỉa mai kinh điển của Crazy Horse, với cảnh vũ công thực hiện phần trình diễn chậm rãi từ phía sau tấm rèm bằng ngọc trai. Sân khấu này được mô tả là có "vũ đạo sống động và tràn đầy năng lượng", được thiết kế riêng cho Lisa.

Trả lời phỏng vấn với ELLE, Andrée Deissenberg - Giám đốc thương hiệu của Crazy Horse – cho biết Lisa đã tập luyện chuyên nghiệp cho màn biểu diễn. “Ý tưởng của chúng tôi là biến cô ấy trở thành một vũ công Crazy từ A đến Z. Đó là mong muốn của cô ấy và tôi thấy thực sự thú vị” – ông nói.

Màn biểu diễn của Lisa tại bar khỏa thân được cho là việc làm thương mại hóa tình dục

Nhiều nghệ sĩ thị trường US-UK đến xem ủng hộ và chụp hình cùng các vũ công ở Crazy Horse như Lily Rose Depp, Rihanna, Sam Smith, Katy Perry, Sophie Turner, Scarlet Johanson, Lana Del Rey… nhưng Lisa là ngôi sao ca nhạc đầu tiên biểu diễn trên sân khấu này.

Năm 2013, Beyoncé lấy cảm hứng từ sân khấu Crazy Horse, đưa chúng xuất hiện trong MV Partition với hiệu ứng ánh sáng, khoe đường cong hài hòa. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, video không được quay tại quán rượu này mà chỉ tái hiện sân khấu Crazy Horse tại địa điểm gần Paris.

Suốt hơn 70 năm của CLB thoát y, chưa có nghệ sĩ nổi tiếng nào từng biểu diễn ở đây đâu. Lisa là người đầu tiên.

Vấn đề của Lisa không ngừng tạo tranh luận khi Crazy Horse tuyên bố buổi biểu diễn là biểu tượng nữ giới tự do kiêu hãnh. Các ý kiến cho rằng Lisa không đại diện cho giới nữ Kpop và cả những cô gái làm việc tại quán bar đó. Nhiều câu hỏi được đặt ra "Có phải cô ấy đang giúp thương mại hóa tình dục", “Biểu diễn tại bar khỏa thân có giúp cô đạt đến biểu tượng giới nữ tự do kiêu hãnh?”, “Kiêu hãnh, tự do, tự tin kiểu gì. Tự hoa mỹ mọi thứ, nói thẳng là mua vui”…

Ngoài ra, còn có nhiều lo ngại sẽ có lượng fan trẻ của nữ thần tượng tìm đến chương trình, tạo ảnh hưởng không tốt.

“Tác động nghiêm trọng nhất theo tôi là hàng trăm, có khi hàng triệu trẻ vị thành niên biết về Crazy Horse show. Họ tò mò, tìm kiếm và theo dõi. Tác động này không thể đảo ngược. Sai lầm lớn nhất của Lisa không chỉ tham gia mà còn truyền bá, nhất là cho trẻ em biết về nó. Tôi đã 30 tuổi và lần đầu tôi biết đến Crazy Horse show là nhờ cô ấy”, một khán giả nêu quan điểm.

Nguồn: [Link nguồn]