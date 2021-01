Leo núi ngắm trăng, nhạc sĩ Sophie Xeon té ngã tử vong

Nhạc sĩ Sophie Xeon, từng được đề cử Grammy, làm việc cùng nhiều ngôi sao: Madonna, Charlie XCX…, té ngã tử vong trong lúc leo núi để ngắm trăng tròn, hưởng dương 34 tuổi.

Sophie Xeon đang sống tại Athens – Hy Lạp. Thông tin cô qua đời được hãng thu âm của nhạc sĩ này là Transgressive công bố trên trang cá nhân Twitter ngày 30-1. Theo đó, nguyên nhân tử vong được thông báo là nhạc sĩ này trượt chân và ngã trong lúc leo núi ngắm trăng tròn.

Sophie Xeon chuyển giới từ năm 2017

"Sophie xinh đẹp của chúng tôi đã qua đời sau tai nạn khủng khiếp. Cô ấy trèo lên núi ngắm trăng tròn và không may trượt ngã. Cô ấy sẽ luôn ở bên chúng tôi. Gia đình gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã luôn yêu thương và hỗ trợ Sophie" – thông báo có đoạn viết.

Sophie Xeon đã công bố với công chúng rằng chuyển giới sang nữ vào năm 2017 trong video "It's Okay to Cry".

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc Sophie trên trang cá nhân. Trong đó, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Pháp Christine and the Queens nhận định Sophie là nhà sản xuất âm nhạc xuất sắc, một người có tầm nhìn xa đáng được học hỏi.

Sophie Xeon qua đời ở tuổi 34

"Là một phụ nữ chuyển giới, âm nhạc và thông điệp của Sophie có ý nghĩa rất lớn đối với tôi - nhiều hơn những gì tôi có thể nói thành lời. Cô ấy đang và sẽ luôn là một biểu tượng thực sự của cộng đồng LGBTQ (cộng đồng đồng tính nam, nữ, người chuyển giới, lưỡng tính…), người đã cho chúng tôi thông điệp sống tích cực" – một người hâm mộ Sophie viết.

Sophie là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, DJ người Scotland. Cô từng hợp tác cùng các ngôi sao: Charli XCX, Vince Staples, Kim Petras, Madonna, Nicki Minaj, Namie Amuro... Cô nhận đề cử Grammy năm 2018. Sự nghiệp Sophie đang rộng mở ở nhiều vai trò.

Nhạc sĩ Sophie Xeon trước khi chuyển giới

