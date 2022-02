Chị là một nghệ sĩ thường xuyên lên tiếng về các vấn đề nóng của dư luận. Chị có sợ bản thân mình là một nghệ sĩ mà lại lên tiếng về chủ đề gây tranh cãi thì sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của mọi người về mình không?

- Trước đây tôi năng nổ lắm, cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thấy bức xúc vấn đề nào là lên tiếng vấn đề đó. Tuy nhiên, bây giờ tôi nhận ra, chuyện mình bức xúc chưa chắc người khác cũng bức xúc. Bản thân mình lại nêu lên quan điểm xã hội trên trang cá nhân và công khai như vậy thì không tốt, nên sau này tôi hạn chế đề cập đến. Chỉ có những vấn đề mà cả xã hội đều lên án như bạo dâm, ấu dâm, hành hung trẻ con... Những vấn đề liên quan đến trẻ con và phụ nữ thì tôi lên tiếng rất mạnh mẽ vì tôi biết đó là điều chỉ có ý kiến của một chiều thôi chứ không có ý kiến hai chiều.

Ngọc Lan là MC của nhiều show như “Chat với mẹ bỉm sữa”, “Tình trăm năm”, “Gõ cửa thăm nhà”, “Bạn muốn hẹn hò”. Chị thu xếp thời gian thế nào để có thể vừa đóng phim, vừa quay show, vừa chăm sóc con?

- Tôi may mắn là tất cả chương trình tôi tham gia đều chung một công ty. Tôi cảm ơn vì sự yêu mến của công ty dành cho tôi, cảm thấy tôi phù hợp nên giao nhiều chương trình cho mình. Vì các chương trình đều cùng công ty nên dễ xếp lịch lắm. Các bạn biên tập show này sẽ tự xếp lịch để tránh đụng lịch show khác. Nếu tôi có lịch đóng phim thì tôi ưu tiên cho phim. Đoàn phim sẽ đưa lịch cho tôi trước 1 tháng. Tôi canh những ngày không có cảnh quay để báo với bên công ty thu xếp lịch cho mình. 4 chương trình thì chỉ mất khoảng từ 6 đến 7 ngày ghi hình cho 1 tháng phát sóng thôi. Tôi cũng không phải ngày nào cũng quay phim vì giờ có đóng vai chính trẻ đẹp đâu (cười lớn). Bây giờ tôi đóng dàn bao rồi, nên lịch quay rất thoải mái, không bị liên tục.

Về phần Louis, khi không có dịch bệnh thì bé sẽ đến trường. Tôi bàn với mọi người là cố gắng xếp đừng quay cảnh sáng sớm để tôi đưa con đi học. Bởi vì tôi quan niệm, khi con ngủ dậy cũng như trước khi đi ngủ con thấy được mình là hai khoảnh khắc rất quan trọng. Bạn đi đâu cả ngày cũng được hết, bạn muốn gặp con lúc nào cũng được. nhưng hai khoảnh khắc này là bạn phải có, đưa con đi học và đón con về cho con ngủ. Chỉ cần 15 phút trước khi ngủ thôi là mẹ con đong đầy tình cảm rồi. Trong thời gian con đi học thì mình đi làm. Tôi thấy bản thân sắp xếp công việc khá ổn.

Chị có dự định đi thêm bước nữa không?

- Không.

Chị không có suy nghĩ hay không muốn suy nghĩ?

- Trước đây tôi nghĩ chuyện gì tới sẽ tới nhưng bây giờ tôi không muốn nó tới. Dĩ nhiên chuyện tình cảm mình không bao giờ nói trước được nhưng suy nghĩ của tôi là vậy. Vừa rồi có nhiều vấn đề xảy ra với trẻ con cũng như sự không trọn vẹn của những cuộc kết hôn lần 2, lần 3. Tôi biết là không phải ai cũng rơi vào hoàn cảnh không may. Cũng có rất nhiều người kết hôn và may mắn tận hưởng hạnh phúc. Tôi không biết bản thân mình có may mắn như vậy không. Thật sự tôi sợ lắm, nhất là qua câu chuyện bé gái 8 tuổi vừa rồi. Tôi là người có suy nghĩ rất tích cực với cuộc sống xung quanh nhưng lại khá tiêu cực với chuyện riêng của mình. Cho nên tôi sợ mình không may mắn được như người ta. Thôi thì nó đừng tới. Nếu như nó tới thì tôi cũng xin khẳng định 1 điều và ngày hôm nay tôi nói điều này, 20 năm sau các bạn có thể mở ra nghe lại. Đó là tôi không muốn sống chung với ai cả. Nếu cảm thấy có tình cảm với nhau, có thể chia sẻ được với nhau và có những cuộc đi chơi, du lịch cùng nhau, thế là đủ rồi, chứ tôi không muốn sống chung. Tôi hơi cực đoan ở điểm này. Tôi không muốn người khác dạy dỗ hay sai con mình làm việc này việc kia và tôi tuyệt đối cũng không làm việc đó với con của người khác.