Khối tài sản "khủng" của Diệp Lâm Anh, chồng thiếu gia cũng phải nể

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 14:15 PM (GMT+7)

Diệp Lâm Anh Sự kiện:

Diệp Lâm Anh được coi là một trong những sao nữ giàu có trong showbiz Việt khi sở hữu chuỗi các cửa hàng trà sữa nổi tiếng ở cả Hà Nội và TP.HCM và kinh doanh cả thời trang.

Diệp Lâm Anh vừa kết hôn với một thiếu gia ở Sài Gòn. Trong showbiz Việt, cô nổi tiếng với sở thích dùng hàng hiệu và sở hữu những vật dụng đắt tiền. Từng có thông tin, mỗi lần đi bar, cựu thành viên nhóm nhảy Big Toe chi hàng trăm triệu đồng.

Ngoài việc khá đắt show trong các hoạt động nghệ thuật từ dự event, quảng cáo đến đóng phim - Diệp Lâm Anh còn sở hữu một chuỗi cửa hàng kinh doanh thời trang ở Tp.HCM. Chưa hết, cách đây không lâu cô nàng còn lấn sân sang lĩnh vực đồ uống trà sữa. Việc mời nam tài tử hàng đầu Hàn Quốc - So Ji Sub sang Việt Nam để dự khai trương quán trà sữa của mình chứng tỏ mối quan hệ và tiềm lực của Diệp Lâm Anh lớn cỡ nào.

Nhiều người tỏ ý thán phục Diệp Lâm Anh bởi lẽ So Ji Sub rất ít khi tham dự các sự kiện ngay tại Việt Nam. Anh cũng thường né tránh sự chú ý của giới truyền thông. Ngay trong đám cưới của cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo, So Ji Sub cũng chọn đi lối cửa sau để không bị chụp ảnh. Diệp Lâm Anh cho biết, để mời được ngôi sao này sang Việt Nam, tiền không phải là vấn đề cốt lõi nhất mà cô thân với người trong ê-kíp của anh.

Diệp Lâm Anh cho biết, trước khi tới Việt Nam, ê-kíp của So Ji Sub còn yêu cầu được gửi trước bản dựng 3D của chương trình để họ xem qua trước. Ngay cả danh sách khách mời gồm những ai có mặt tại sự kiện cũng phải được thông tin đầy đủ. Bên cạnh đó, cô cũng cần đáp ứng những điều kiện nghiêm ngặt về khâu an ninh khi phía So Ji Sub yêu cầu có ít nhất 30 vệ sĩ luôn túc trực, đảm bảo an toàn cho anh trong suốt 2 ngày ở TP.HCM. Phương tiện đưa đón nam diễn viên cũng phải là xe hạng sang và nữ ca sĩ cũng cần đảm bảo các khâu ăn ở, đi lại cho cả ê-kíp gồm 6 người hộ tống So Ji Sub.

Ngoài kinh doanh trà sữa, Diệp Lâm Anh còn lấn sang lĩnh vực thời trang.

Không chỉ kinh doanh giỏi, Diệp Lâm Anh còn tỏ ra là mỹ nhân chịu chơi và biết hưởng thụ không kém nhiều đại gia trong làng giải trí. Bằng chứng cô cũng sở hữu vài con xe tiền tỷ cũng như quần áo, váy, túi hàng hiệu không ít, điều này cho thấy, dù lấy chồng giàu nhưng Diệp Lâm Anh minh chứng cho việc không hề dựa hơi nhà chồng.

Siêu xe 10 tỷ đồng của Diệp Lâm Anh





Porsche Panamera có giá 5 tỷ

Cô thay đổi xế hộp thường xuyên, đơn giản như người khác thay xe máy

Diệp Lâm Anh sở hữu chiếc đồng hồ có giá trị lên tới 400 triệu đồng.

Bất cứ thương hiệu xa xỉ nào mà các mỹ nhân Việt sở hữu đều có trong tủ đồ của Diệp Lâm Anh

Những món đồ hàng hiệu mà Diệp Lâm Anh mua chỉ trong một lần đi shopping.