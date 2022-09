Karik, Only C lên án tật xấu "bóc phốt" người yêu cũ sau chia tay

“Nhiều người khi yêu đương cái gì cũng khoe lên, xong chia tay lại tự bóc phốt nhau. Tôi thấy chuyện đó rất buồn cười", Karik bày tỏ quan điểm.

Tối 25/9, Karik đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc “Có Chơi Có Chịu”, kết hợp cùng cái tên quen thuộc – Only C. Tuy nhiên, ca khúc này lại mang màu sắc hoàn toàn mới so với những bản hit trước đây của Karik và Only C như “Quan Trọng Là Thần Thái”, “Anh Không Đòi Quà”, “Có Lẽ Anh Chưa Từng”, “Yêu Đơn Phương”,… MV “Có Chơi Có Chịu” cũng được Karik đầu tư mạnh tay, mang đến cho khán giả một trải nghiệm mãn nhãn từ hình ảnh, hiệu ứng đến trang phục, tạo hình nhân vật.

Karik tiếp tục kết hợp cùng Only C trong ca khúc mới - "Có Chơi Có Chịu"

Dù vậy, bài hát này hoàn toàn khác với những bản hit trước đây của bộ đôi Karik - Only C

Ca khúc “Có Chơi Có Chịu” được Karik lấy cảm hứng sáng tác từ chủ đề “nóng” trên mạng xã hội thời gian qua, đó là “bóc phốt" người yêu cũ sau khi chia tay. Dù theo dòng thời sự, nhưng sáng tác của Karik lại không quá căng thẳng, gay gắt mà lại mang tinh thần hài hước, giải trí từ âm nhạc đến ca từ. Kết hợp cùng giọng ca của Only C, “Có Chơi Có Chịu” có phần giai điệu khá bắt tai, phần rap của Karik cũng thể hiện lời nhắn nhủ của một chàng trai gửi đến người yêu cũ với thông điệp: “Chia tay là xong, không nên đi theo style lòng vòng, nên buông ngay và luôn".

Khi được hỏi về cảm hứng sáng tác bài hát mới, Karik chia sẻ: “Nhiều người khi yêu đương cái gì cũng khoe lên, xong chia tay lại tự bóc phốt nhau. Tôi thấy chuyện đó rất buồn cười, thay vì vạch áo cho người xem lưng thì mình nên giữ im lặng để cuộc sống cả hai được yên ổn, xem như sự tôn trọng cuối cùng mình dành cho nhau. Làm nhạc buồn thì tôi đã làm trong nhiều năm rồi, có làm nữa cũng chỉ tới mức đó, nên tôi chọn làm cái gì đó theo xu hướng, nhưng không quá căng thẳng mà vui vẻ một chút”.

Karik lấy cảm hứng sáng tác từ chủ đề “nóng” trên mạng xã hội, đó là “bóc phốt" người yêu cũ sau khi chia tay

Trong MV “Có Chơi Có Chịu”, Karik vào vai một chàng trai đã đi qua nhiều cuộc tình và chính những câu chuyện tình cảm ấy khiến anh chàng dần dần thay đổi. Một trong những cảnh quay ấn tượng nhất MV là khoảnh khắc cả căn nhà toàn sợi dây tơ đỏ bùng cháy phía sau lưng Karik và Only C. Đồng thời, hình ảnh những sợi tơ đỏ bị thiêu trụi cũng thể hiện thông điệp của ca khúc: Chia tay tức là duyên số giữa hai người đã hết, hãy buông tay thay vì níu kéo hay ồn ào.

Không chỉ trở lại với một sản phẩm âm nhạc, Karik cũng đang trong thời gian chuẩn bị cho một album mới dành tặng khán giả, gồm 7 bài với 7 màu sắc khác nhau. Trong dự án này, anh không tập trung vào 1 - 2 bài đinh trong album mới mà muốn cho khán giả thấy toàn cảnh cả con người mình và tư duy của người nghệ sĩ qua 7 sáng tác thuộc các chủ đề và thể loại đa dạng.

Sản phẩm âm nhạc “Có Chơi Có Chịu” đã chính thức phát hành trên kênh YouTube của Karik và các nền tảng nhạc số.

