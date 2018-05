"Huyền thoại Hollywood" 81 tuổi bị 8 phụ nữ tố quấy rối tình dục

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 16:36 PM (GMT+7)

Diễn viên gạo cội 81 tuổi Morgan Freeman đang là tâm điểm chú ý khi bị hàng loạt phụ nữ tố quấy rối.

Morgan Freeman bị hàng loạt phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục

Mới đây, CNN đưa tin, đã có ít nhất 8 phụ nữ lên tiếng tố cáo hành vi quấy rối tình dục của ngôi sao gạo cội 81 tuổi Morgan Freeman. Ngoài ra, nhiều người khác cũng cho biết đã tận mắt chứng kiến hành vi quấy rối hoặc những lời lẽ dung tục của ngôi sao gạo cội này trong suốt nhiều năm qua khi nhận trả lời phỏng vấn của CNN.

Theo đó, một trợ lý sản xuất từng làm việc trong e-kip bộ phim Going in style năm 2015 với sự góp mặt của Morgan Freeman cho biết, cô đã bị ám ảnh bởi những trò quấy rối tình dục của ông. Cô cho biết, mình thường xuyên bị động chạm, nghe những lời lẽ dung tục về số đo ba vòng của mình. Thậm chí, cô kể: “Freeman từng cố tốc váy và hỏi tôi có mặc đồ lót hay không. Tôi đã bỏ đi nhưng ông ta vẫn hành động như thế một lần nữa”.

Ngoài ra, một phụ nữ khác trong ê-kip sản xuất phim Now You See Me năm 2012 cũng cho biết, cô và đồng nghiệp nhiều phen đỏ mặt vì những lời lẽ dung tục của Freeman trên phim trường; “Ông ta thường xuyên bình luận về thân thể nữ giới. Các nhân viên nữ đều biết, nếu có mặt ông ấy ở trường quay thì không nên mặc đồ hở ngực, hở phần dưới hay bó sát”.

Nữ phóng viên CNN Chloe

Một tố cáo gây chấn động khác đến từ chính một phóng viên CNN tên Chloe. Cô cho biết, trong một lần tới phỏng vấn Freeman, ngôi sao được trọng vọng của Hollywood đã nói với cô những lời lẽ khiếm nhã như: “Ước gì tôi được ở đó” và “Cô đang chín mọng”. Khi đó, Chloe đang mang bầu tháng thứ 6.

Ngoài các nhân viên trên trường quay, hàng loạt nhân viên tại công ty Revelations do Morgan Freeman sáng lập và làm chủ cũng lên tiếng cho biết môi trường làm việc tại công ty là vô cùng “độc hại” với phụ nữ. Các nhân viên nữ thường bị Morgan nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới hoặc vào ngực mà không nói gì. “Mỗi lần ông ta nhìn vào ngực tôi rồi bật cười trước khi vào phòng làm việc, tôi thực sự thấy khó chịu” hay “Tôi đã không còn dám mặc váy ở công ty” là những gì các nhân viên nữ đã kể.

Ngay khi những thông tin này được đăng tải, tờ CNN đã cố gắng liên lạc với ngôi sao 81 tuổi nhưng bị người đại diện của ông từ chối trả lời.

Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, đích thân Morgan Freeman đã lên tiếng: “Những người quen biết hay từng làm việc với tôi đều biết tôi không phải người cố ý xâm hại hay làm tổn thương ai. Tôi gửi lời xin lỗi đến bất cứ ai bị cảm thấy khó chịu và thiếu tôn trọng. Nhưng tôi mong các bạn hiểu rằng, đó chưa bao giờ là ý định của tôi”.

Lời xin lỗi này có nghĩa là Morgan đã gián tiếp thừa nhận hành vi mà những nữ nạn nhân tố cáo ông là đúng sự thật, hoặc ít nhất là ông không phủ nhận.

Morgan Freeman là ngôi sao được trọng vọng tại Hollywood

Morgan Freeman sinh năm 1937, hiện là nam diễn viên da màu được trọng vọng nhất Hollywood. Ông từng nhiều lần giành các giải thưởng danh giá như Oscar, Quả Cầu Vàng... Ông cũng là ngôi sao điện ảnh người Mỹ gốc Phi hiếm hoi được tôn vinh giải Thành tựu trọn đời do Viện điện ảnh Mỹ trao tặng.