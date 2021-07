Chào Ngọc Thảo! Cuộc sống của chị trong giai đoạn giãn cách xã hội như thế nào?

- Thảo cảm thấy mình thật may mắn khi được an yên ở trong nhà mình. Thảo đang tập thích nghi với cuộc sống ở nhà nhiều để đảm bảo an toàn sức khỏe và tuân thủ quy định phòng chống dịch của Chính phủ, cũng như luôn giữ tinh thần lạc quan, luôn tìm kiếm niềm vui và lan tỏa những năng lượng tích cực đó với bạn bè cũng như những người theo dõi mình.

Nhiều người chia sẻ rằng thời gian nghỉ dịch là lúc con người được sống chậm lại, chiêm nghiệm cuộc sống nhiều hơn, với Ngọc Thảo thì sao?

- Vâng, tôi sống rất chậm, có thời gian nhìn nhận lại bản thân và chợt nhận ra mình đã sống quá nhanh những năm tháng trước đây. Những điều mình đã làm được tốt là gì, những điều nào mình làm không hay, tôi đều tranh thủ thời gian này để nhìn lại và hài lòng với hiện tại, học cách chấp nhận nó, suy nghĩ và đặt ra kết hoạch mới cho tương lai khi Covid-19 qua đi… để phát triển bản thân tốt hơn.

Dịch Covid-19 thời gian qua ảnh hưởng thế nào đến công việc và thu nhập của Thảo?

- Tôi nghĩ không phải mình tôi, ai cũng bị ảnh hưởng cả. Tuy nhiên không sao, tôi là người thích nghi tốt nên thiếu tiền một chút thì mình xài ít lại thôi.

Chào đón tuổi mới, chị cảm thấy điều may mắn và hạnh phúc nhất mình có được là gì?

- Như đã nói, tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được ở nhà như thế này. Dù là sinh nhật trong mùa giãn cách nhưng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm chúc mừng từ bạn bè, người thân và fan nữa, như thế là đủ rồi.

Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường, điều chị muốn thực hiện nhất là gì?

- Tất nhiên là tôi muốn quay trở lại với công việc rồi, làm thật tốt việc của mình.

Gần đây chị đọc sách nhiều. Cuốn sách chị đang đọc tựa gì vậy?

- “Phép màu 30 ngày”, rất ý nghĩa.

Chị từng chia sẻ trước đây không thích đọc sách. Điều gì đã khiến chị thay đổi?

- Là do Covid-19 đấy (cười). Do ở nhà quá lâu nên tôi tìm niềm vui với sách. Tôi thấy thế giới sách rất phong phú, chúng ta có thể tìm kiếm được khá nhiều câu trả lời trong cuộc sống từ trong sách, từ những tác giả khác nhau qua cách họ thể hiện và nhìn nhận ở từng thời điểm họ viết ra cuốn sách. Thật sự rất thú vị và bổ ích.