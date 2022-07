Hot girl 9X mặc yếm đi bán rau ven đường khiến dân mạng bấn loạn vì quá xinh đẹp

Thứ Sáu, ngày 08/07/2022 19:08 PM (GMT+7) Chia sẻ

Để lại những bộ cánh hàng hiệu, các mỹ nhân Việt trải nghiệm công việc giản dị với gánh hàng rong.

Mới đây, ca sĩ Miu Lê đăng tải ảnh nướng bánh khoai mì trên bếp than, đặt một góc trên chiếc xe hàng rong. Cô dí dỏm cho biết: “Đồng ra đồng vào trang trải cột sống”. (cột sống là cách nói vui từ “cuộc sống” - PV). Theo đó, giọng ca “Vì mẹ anh bắt chia tay” mặc áo đen giản dị phối với quần xanh, nở nụ cười tươi rạng rỡ.

Khoảnh khắc “cô giáo quốc dân” Trần Thị Nam Trân (hay còn gọi là Trân Trần) diện áo yếm cách tân đi bán rau được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước những hình ảnh này và dành nhiều lời khen ngợi cho nàng mẫu bởi sự dễ thương và vóc dáng gợi cảm của cô nàng.

Vào đầu năm nay, đoạn clip một người đẹp bán rau ven đường cũng thu hút sự chú ý của dân mạng. Qua hình ảnh được dân mạng đăng tải, cô gái này thoăn thoắt luôn tay bán cho khách hàng. Cô để xõa tóc dài, trang điểm nhẹ, mặc áo len trắng, ngồi cạnh hàng rau gồm đọt su su, chuối... Dù hình ảnh chất lượng thấp, nhưng mọi người đều nhận ra đây là Hoa hậu Giáng My. Theo diễn viên “Trái tim sám hối”, cô thương chị bán rau ngồi dưới tiết trời lạnh buốt. Vì thế, dù đang diện cả cây hàng hiệu nhưng Giáng My không ngại ngần xông xáo bán hộ chị. Dưới bình luận, fan khen Giáng My thân thiện, dễ gần, thậm chí có người còn khen nàng hậu là “cô bán rau xinh nhất hành tinh”.

Cũng vào đầu năm nay, cộng đồng mạng truyền tay nhau loạt ảnh một người đẹp đứng bán thịt trên vỉa hè nhưng lại ăn mặc chỉn chu, cùng với gương mặt trang điểm kỹ càng. Điều này khiến nhiều người tò mò và “truy tìm” danh tính. Hóa ra đây là Tường Vi, nữ chính trong các phần phim “Cô Thắm về làng” từng gây bão mạng xã hội.

Bên cạnh nghệ thuật, Trà Ngọc Hằng còn kinh doanh ẩm thực và đạt được những thành công nhất định. Cô cũng không ngại diện trang phục đơn giản, tự tay pha chế những món chè, nước giải khát cho khách hàng. Vào năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trà Ngọc Hằng tận dụng không gian phía trước cửa hàng để xe đẩy bán lề đường, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Cô cho biết, xuất hiện sang chảnh ở các sự kiện là thế, nhưng khi đã quay về với nhà hàng, cô sẵn sàng làm tất cả công việc, không sợ đánh mất hình ảnh trong mắt người hâm mộ. “Nhiều khi các bạn nhân viên mới chưa quen việc, Hằng ra tới quán thì phải dọn dẹp, từ toilet đến bàn ghế, để cho các bạn nhân viên nhìn theo rồi sau này sẽ làm theo”, Trà Ngọc Hằng chia sẻ.

Cũng gặp khó khăn trong việc kinh doanh mùa dịch khiến cửa hàng đóng cửa, Cao Thái Hà phải mở thêm xe tào phớ lề đường để kiếm tiền trả lương nhân viên. Là diễn viên nổi tiếng, người đẹp Tây Đô không ngại đứng bán vỉa hè. Một số khán giả biết cô bán tào phớ còn rủ nhau đến xin chụp ảnh và ủng hộ.

Ca sĩ Thu Minh từng gây sốt với hình ảnh mặc đồ giản dị, búi tóc cao, cuốn bò bía mời khách mua.

Nguồn: http://danviet.vn/hot-girl-9x-mac-yem-di-ban-rau-ven-duong-khien-dan-mang-ban-loan-vi-qua-xinh-d...Nguồn: http://danviet.vn/hot-girl-9x-mac-yem-di-ban-rau-ven-duong-khien-dan-mang-ban-loan-vi-qua-xinh-dep-5020228719926449.htm