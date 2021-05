Hoài Linh ngoại tình khi đã có vợ con: Sự thật ngã ngửa

Chủ Nhật, ngày 23/05/2021 16:01 PM (GMT+7)

Ca sĩ Hà My trả lời về tin đồn Hoài Linh hẹn hò cô khi đã có vợ con.

Trao đổi riêng với phóng viên, ca sĩ Hà My xác nhận mình hiện là vợ của Hoài Linh. Cách đây 20 năm, cả hai từng gắn bó. Sau thời gian xa cách, họ gặp lại và vẫn còn dành tình cảm cho nhau. Cặp đôi giữ mối quan hệ “vợ chồng” khoảng 2 năm trở lại đây. Hà My cho biết, những nguời trong giới giải trí đều biết mối quan hệ giữa cô và nam danh hài.

Chính chia sẻ của Hà My khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn Hoài Linh ngoại tình với nữ ca sĩ khi đã có vợ con. Về điều này, Hà My thẳng thắn: “Tôi và anh Hoài Linh quen nhau từ năm 1996. Thông tin anh Linh ngoại tình khi đã có vợ con là tào lao, tầm bậy. Tôi thấy trên mạng tràn lan những lời đồn như vậy. Họ cố tình câu like nên tôi cũng không bận tâm và đi giải thích. Tôi và anh Linh có mối tình đẹp với nhau. Sau này anh Linh qua Mỹ anh mới lấy vợ và có con. Còn tôi cũng có chồng, sinh con. Đám cưới của tôi anh Linh cũng đến dự, cả showbiz ai cũng biết”.

Về chuyện tái hợp với tình cũ khoảng 2 năm nay, Hà My cho hay, đó là duyên nợ, đến một cách tình cờ, không ai chủ động.

“Tôi và anh Linh xa nhau nhưng không ai nói chia tay. Sau này kết hợp lại với nhau là chuyện bình thường, tình cảm không ai nói trước được. Việc bắt đầu lại mối quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn là vô tình, không ai chủ động trước. Hôm đó tôi đi ủng hộ ca sĩ Tuấn Tú tham gia một cuộc thi thì vô tình gặp lại anh Linh khi anh ấy đang chấm thi. Lúc gặp lại, hai chúng tôi ôm nhau, nói chuyện một vài câu nhưng anh Linh không hề biết rằng tôi vẫn còn yêu anh ấy nhiều.

Khi tôi tham gia một cuộc thi về Bolero, người ta hỏi tôi về chuyện tình yêu thì tôi có sao nói đó. Nhưng tôi không dám nói tên Hoài Linh ra vì sợ anh ấy buồn, rồi anh ấy cũng đâu biết tôi còn yêu anh ấy đâu mà nói ra. Nhưng mọi người cứ khui ra, tôi có sao nói vậy. Tôi và anh Linh có gặp nhau, mỗi ngày đều nhắn tin trò chuyện, hỏi thăm công việc, cuộc sống”, Hà My kể.

3 tháng qua, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng liên tục nhắc tên Hoài Linh trong các clip livestream. Theo bà Hằng, Hoài Linh từng gặp Võ Hoàng Yên để chữa bệnh, nhưng khi thấy vợ chồng bà lên tiếng tố cáo vị lương y này mà Hoài Linh vẫn không lên tiếng. Bà cho rằng dù Võ Hoàng Yên có chữa được khỏi bệnh cho Hoài Linh hay không thì nam danh hài cũng nên lên tiếng, vì đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ với sức khoẻ cộng đồng. “Hoài Linh là nghệ sĩ, sống nhờ cộng đồng. Vì vậy dù đúng hay sai, chỉ cần Hoài Linh lên tiếng trước công chúng là đủ”, bà Hằng nói.

Với tư cách là người vợ, Hà My khẳng định mình đủ quyền để lên tiếng thay cho chồng. Nữ ca sĩ cũng thay mặt chồng gửi lời xin lỗi với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. “Em thay mặt chồng gửi chị lời xin lỗi. Thời gian qua anh Linh im lặng không phải vì anh sai hay cố tình công kích chị, thách thức cộng đồng như chị suy nghĩ. Nếu từ nay về sau có bất cứ nghệ sĩ nào lên tiếng thì chị cũng nên hiểu cho anh Linh rằng anh không kêu họ làm như vậy. Em hứa với chị, một ngày gần đây nhất, vợ chồng em sẽ đến gặp chị để giãi bày và nói rõ sự thật về ông Võ Hoàng Yên có chữa hết bệnh hay không”, Hà My thẳng thắn.

Cũng theo Hà My, lúc trước bà chủ Đại Nam khá yêu mến, thần tượng Hoài Linh. Ngược lại, Hà My và Hoài Linh cũng vô cùng kính trọng nữ doanh nhân vì bà là người xinh đẹp, giỏi giang, có lòng hướng thiện. “Chị hãy bình tĩnh lại, anh Linh rất là tội nghiệp. Chồng em hoàn toàn không lừa đảo hay liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Chị ơi, anh Linh không lên tiếng vì lúc đó anh buồn, bị công kích nhiều quá, không biết nói gì… Chị hãy thông cảm cho anh Linh”, Hà My gửi lời đến bà chủ Đại Nam.

Hà My sinh năm 1978. Cậu ruột của cô là danh ca Thái Châu, và cha mẹ là cặp nghệ sĩ Tấn Đạt – Kim Hà. Nhờ xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên Hà My sớm có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc, nổi tiếng khi 16 tuổi, sau khi thu âm ca khúc “Hoa mười giờ”.

Song thời kỳ đỉnh cao nghệ thuật của Hà My kéo dài không lâu. Nữ ca sĩ tâm sự nhiều sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ khiến cô đánh mất sự nghiệp.

