Hoài Linh giải ngân xong 15,2 tỷ từ thiện miền Trung, dân mạng phản ứng dữ dội

Thông tin chi tiết về các khoản giải ngân hơn 15 tỷ từ thiện miền Trung của Hoài Linh: 1. Trước vụ lùm xùm từ thiện: Tổng 2,8 tỷ đồng - Tại tỉnh Quảng Nam: Trao 2,8 tỷ đồng + Huyện Quế Sơn: Trao 6 căn nhà cùng 100 suất quà trị giá 400 triệu đồng. Trước Tết, đại diện cũng đã trao nhà và quà cho bà con trị giá 500 triệu đồng. + Huyện Nông Sơn: Trao 13 căn nhà và nhiều suất quà trị giá 1,1 tỷ. + Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc: Trao 2 căn nhà và 100 suất quà trị giá 200 triệu đồng. + Huyện miền núi Phước Sơn: Trao nhà và quà trị giá 300 triệu đồng. + Huyện Hiệp Đức: Dịp Tết Tân Sửu đại diện cho các nhà hảo tâm, khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh có về trao tặng 2 căn nhà và trao quà cho bà con địa phương cùng Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức - Tổng trị giá 300 triệu đồng. 2. Sau vụ lùm xùm từ thiện: Tổng 12,4 tỷ đồng - Tỉnh Quảng Ngãi: Trao 2,5 tỷ đồng + Huyện Đức Phổ và Trà Bồng cùng một số xã ven biển TP. Quảng Ngãi: Trao 1500 suất quà (mỗi suất quà 1 triệu đồng) và 20 căn nhà (mỗi căn 50 triệu đồng). - Tỉnh Quảng Nam: Trao 1,3 tỷ đồng (Ngày 30/5) + Huyện Nam Trà My: Trao 500 suất quà, 5 sổ tiết kiệm cho 5 học sinh đặc biệt khó khăn, trao 50 triệu đồng cho Trường dân tộc nội trú và THPT huyện Nam Trà My. Tổng số tiền là 650 triệu đồng. + Huyện Hiệp Đức: Trao 12 căn nhà với tổng số tiền 600 triệu đồng. Tặng Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức 50 triệu đồng để sửa nhà của các cụ. - Tỉnh Quảng Trị: Trao 3,9 tỷ + Trao cho tỉnh 20 căn nhà tình thương (mỗi hộ nhận 50 triệu đồng). + Huyện Hải Lăng: Trao 1,4 tỷ đồng xây dựng lại Trường Mầm non Hải Phong. + Huyện Triệu Phong: Trao 1500 phần quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng). - Tỉnh Thừa Thiên - Huế: Trao 1,07 tỷ + Huyện Quảng Điền: Trao 500 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) và tặng 5 căn nhà (mỗi căn 50 triệu đồng). + Huyện Phong Điền: Trao 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng), trao 2 căn nhà tình thương mỗi căn 50 triệu và 20 triệu hỗ trợ tìm kiếm người mất tích ở thuỷ điện Rào Trăng 3. - Tỉnh Quảng Bình: Trao 1,5 tỷ + Huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ và xã Văn Hoá của huyện Tuyên Hoá: Tặng quà và nhà trị giá 1,5 tỷ. Đoàn cũng đang khảo sát để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ địa phương này. - Tỉnh Hà Tĩnh: Trao 2,13 tỷ Trao quà và hỗ trợ sửa chữa nhà cho bà con.