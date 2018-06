Họa sĩ Ngô Lực nói mẫu nữ tố hiếp dâm đang "leo lên lưng cọp"

- Ngày 1/5, họa sĩ Ngô Lực nhắn tin mời Ngô Phượng hợp tác làm mẫu body painting cho dự án mới qua mạng xã hội. - Ngày 2/5, họa sĩ Ngô Lực và Kim Phượng đến một khách sạn để vẽ phác thảo. - Ngày 4/5, Kim Phượng viết đơn tố cáo gửi Công an quận 10 TPHCM, cho rằng bị Ngô Lực hiếp dâm. Đồng thời, cô được công an đưa đi khám nghiệm tại trung tâm pháp y TPHCM. - Ngày 10/5, Kim Phượng lên tiếng trên trang cá nhân, kể về việc mình bị Ngô Lực cưỡng hiếp. - Ngày 21/5, kết quả khám nghiệm cho thấy trong vùng kín của Kim Phượng có vết rách và tế bào nam, nhưng chưa chứng minh được là của Ngô Lực. Tại đây, Kim Phượng viết đơn khởi tố hình sự Ngô Lực về việc hiếp dâm mình và được Công an quận 10 tiếp nhận hồ sơ. - Ngày 23/5, Ngô Lực có buổi làm việc đầu tiên với Công an quận 10, anh khẳng định mình có vào khách sạn cùng với Kim Phượng, nhưng không hiếp dâm cô. - Ngày 1/6, Kim Phượng viết đơn kêu cứu trên mạng xã hội. Vụ việc đang được điều tra và chờ luận cuối cùng của cơ quan công an TP HCM. Do đó, tính đến thời điểm hiện tại, mọi phát ngôn hay thông tin của các nhân vật trong vụ tố cáo này nếu chưa có sự đối chất, kiểm chứng của cơ quan chức năng, đều mang tính chất một chiều !