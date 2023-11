Hòa Minzy đi ăn cưới, hình ảnh "gây sốt" mạng xã hội liên quan tới một sao nam

Tiệc cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt vào tối ngày 4/11 tại Khánh Hòa chứng kiến những giây phút hạnh phúc, xúc động, đồng thời cũng lưu lại không ít khoảnh khắc khó quên bên bạn bè, đồng nghiệp. Puka (váy trắng) đong đầy niềm vui khi được đón nhận những tình cảm nồng hậu của đông đảo những người thân yêu.

Dàn sao Việt hội tụ đông đảo trong tiệc cưới được tổ chức ở bãi biển. Hòa Minzy khoe nhan sắc tươi tắn bên Minh Tú, chụp hình kỷ niệm cùng những gương mặt quen thuộc của showbiz như Độ Mixi, Anh Tú, Duy Khánh...

Đặc biệt, nhan sắc rạng ngời của Hòa Minzy trong loạt ảnh nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân khi đi ăn cưới nhà Puka nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Nếu như trước bữa tiệc, Hòa Minzy dịu dàng đằm thắm là thế thì khi nhập tiệc, nữ ca sĩ cũng hết mình bên các chị em. Bức ảnh so sánh hai hình ảnh "lúc đi hết mình, lúc về hết hồn" của Hòa Minzy "gây sốt" trên các nền tảng mạng xã hội, từ Facebook đến TikTok.

Hòa Minzy còn được nhắc tên trong status của Lê Dương Bảo Lâm. "Thánh livestream" không chỉ cập nhật từng giây phút, hình ảnh về đám cưới mà còn khiến dân tình cười không ngớt với loạt ảnh hết mình sau bữa tiệc. Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đăng ảnh say xỉn kèm theo lời chú thích: "Phát hiện Hoà Minzy .... say mèm không tự chủ nằm ngoài lan can. Phóng viên: Hoà Min Lâm".

Trước tiệc cưới, Lý Nhã Kỳ và Nam Thư tranh giành vị trí cầm được hoa cưới của Puka. Nhưng niềm hy vọng này đã bị dập tắt bởi một "đàn em".

Minh Tú chính là người bắt được hoa cưới trong đám cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt ở Nha Trang. Người đẹp còn hứa sẽ lấy chồng nếu bắt được hoa. Chính vì vậy, ngay sau tối ngày 4/11, Minh Tú liên tục bị fan giục cưới.

Huỳnh Lập may mắn bốc thăm được giải thưởng cao nhất trong bữa tiệc là một chỉ vàng.

Nhưng chính Huỳnh Lập đã phải thốt lên: "5 phút đẹp đẽ kết thúc. Diệu Lâm đã hại tôi. Tôi cần luật sư. Tôi khổ quá". Đó là khi nam diễn viên bị ướt nhẹp ở hồ bơi.

Những khoảnh khắc "lầy lội" của hội sao Việt trong bữa tiệc bên hồ bơi luôn mang lại nhiều tiếng cười và kỷ niệm khó quên.

Trong khi đó, MC Đại Nghĩa cùng Nam Thư, Thúy Ngân thư thái bên bàn tiệc ngay trong hồ bơi.

Khách mời chơi trội nhất chính là Minh Dự với bộ trang phục đúng màu trang phục quy định nhưng "có một không hai" khi đi dự tiệc cưới.

Bộ đồ hoa màu hường khiến Minh Dự nổi bật và gây cười. Nhiều bình luận trên mạng trêu chọc nam diễn viên khi nói anh "có ý định cướp chú rể từ tay Puka".

Dàn sao còn hóa trang thành các nhân vật trong "Once Piece" để cùng nhập tiệc ở bể bơi.

Sau hôn lễ ở Nha Trang, Puka và Gin Tuấn Kiệt sẽ tổ chức tiệc báo hỷ ở TP. HCM và quê nhà của cô dâu.

