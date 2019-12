"Hoa hậu rửa chân cho chồng" tiết lộ chuyện “phòng the” gây choáng

Thứ Tư, ngày 04/12/2019 00:13 AM (GMT+7)

Kỷ niệm 11 năm lên xe hoa với chồng đại gia, Hoa hậu Phương thực hiện bộ ảnh nóng bỏng.

Phương Lê

Phương Lê - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 từng thu hút sự chú ý của dư luận khi đăng tải bức ảnh quỳ gối, rửa chân cho ông xã đại gia vào đầu năm 2017.

Trước tranh cãi của cư dân mạng, bà mẹ 3 con lên tiếng: "Riêng tôi, được chăm sóc cho chồng, cho con đó là hạnh phúc. Chồng tôi không chỉ là một người bạn đời mà còn là người thầy, người anh lớn của tôi. Cho nên, những việc nhỏ như rửa chân cho anh khi anh bị bệnh thì đó cũng là chuyện bình thường”.

Khoảnh khắc Phương Lê rửa chân cho chồng từng gây tranh cãi

Mới đây, Phương Lê gây xôn xao khi tung bộ ảnh cưới với 3 phong cách: lúc sexy, lúc ngọt ngào khi lại sang trọng. Hoa hậu quê Trà Vinh cho biết bộ ảnh nhằm kỷ niệm 11 năm cô chính thức lên xe hoa và hiện đã có 3 cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn.

Trong bộ ảnh, có vài khoảnh khắc Phương Lê “gây choáng” khi diện bikini bằng ren, được che chắn khéo léo bằng lớp voan đầu. Trang phục giúp bà mẹ 3 con khoe được vóc dáng thon gọn khiến “vạn người mê”.

Bộ ảnh cưới sexy của Phương Lê

Trong dịp này, Phương Lê cũng nhận được sự quan tâm khi chia sẻ bí quyết giữ lửa hạnh phúc của gia đình. Cô bộc bạch: “Chuyện phòng the là phần quan trọng níu chân người chồng ở lại với tổ ấm. Vì lẽ đó mà người phụ nữ khôn ngoan bao giờ cũng rất coi trọng điều này. Đàn ông vốn dĩ rất nhạy cảm. Khi người vợ thờ ơ hoặc lảng tránh chuyện phòng the, người chồng có thể nghĩ rằng điều này xuất phát từ việc vợ không còn yêu hoặc không hài lòng về mình. Khi đó, đàn ông sẽ dễ tìm một "đối tác" khác để đổi giải khuây và vỗ về cảm giác của mình. Để có khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc, người vợ hãy sắp xếp không gian hoàn toàn chỉ dành cho hai người, không con cái, không công việc. Có như vậy, chốn the phòng mới là nơi đáng nhớ của hai người, và hãy diện quyến rũ nhất có thể".

Bên cạnh bộ váy cưới sexy, Phương Lê biến hóa với bộ váy công chúa ngọt ngào. Váy cưới xoè công chúa còn được đính hạt hay hoa nổi. Những đường ren chìm hay họa tiết rất cầu kỳ lấp lánh mà không kém phần tinh tế, khiến chiếc váy mang vẻ đẹp mơ màng. Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng khi biết Phương Lê đã 3 con nhưng vẫn ngọt ngào đến thế.

Bà mẹ 3 con biến hóa đa đạng hình ảnh

Thỉnh thoảng Phương Lê mới xuất hiện tại một vài sự kiện giải trí nhưng cô được biết đến là “tay chơi” hàng hiệu bật nhất showbiz Việt. Hiện hoa hậu quê Trà Vinh đang là CEO của một tập đoàn đầu tư lớn ở trung tâm TP.HCM.

Cách đây không lâu, xuất hiện tại một sự kiện, Phương Lê gây bất ngờ với loạt trang sức tiền tỷ khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Trong đó, đôi hoa tai giá 1,3 tỷ và dây chuyền giá 1,2 tỷ.

Sau đó, hoa hậu rửa chân cho chồng tiếp tục gây xôn xao dư luận khi mua chiếc túi da cá sấu của Hermes trị giá 2 tỷ. Cô còn gây choáng khi công khai bộ sưu tập túi xách đắt tiền của những thương hiệu có tiếng trong làng thời trang như Chanel, Dior,…

Phương Lê là tay chơi hàng hiệu bậc nhất showbiz

Phương Lê có niềm đam mê cực lớn với dòng túi Hermes, người đẹp sở hữu khoảng 25 chiếc túi Hermes các loại, trong đó có cả những mẫu độc đáo và khó mua nhất. Không chỉ là một trong những mỹ nhân sở hữu túi cá sấu Hermes bạch tạng hiếm hoi trên thế giới, hoa hậu Phương Lê còn có bộ sưu tập túi xách, đồng hồ, nữ trang đắt đỏ có giá lên tới cả tỷ đồng. Trong số đó, có 2 chiếc đồng hồ giá tiền tỷ được Phương Lê cưng chiều hết mực và thường xuyên sử dụng. 2 chiếc đồng hồ này đều thuộc thương hiệu đình đám thế giới Chopard.

