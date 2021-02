"Hoa hậu ngoan nhất Vbiz" nói gì về thời điểm kết hôn với bạn trai làm ở Bộ Ngoại giao?

Ngọc Hân từng phải hoãn cưới một lần vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Dịp Tết này, nhiều dự định đi du xuân của hoa hậu Ngọc Hân bị huỷ bỏ do dịch Covid-19 trở lại. Năm nay cô và gia đình không thể về Hải Phòng để thăm bà ngoại. Người đẹp thổ lộ, những ngày Tết, cô sẽ ở bên gia đình để đón giao thừa và hạn chế đi ra ngoài để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ của mọi người. Năm qua cuộc sống của Ngọc Hân thay đổi khá nhiều do dịch Covid-19. Từ một người năng nổ, đam mê công việc, cô sống chậm lại để tận hưởng những giây phút bình yên bên người thân. Không chỉ tích cực vào bếp nấu nướng, cô còn chăm tập golf, gym để giảm cân, nâng cao sức khoẻ. Ngọc Hân nói, từ ngày lấy lại vóc dáng thon thả, cô càng yêu bản thân và sống healthy hơn. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, cô cũng đi chơi golf cùng bạn bè, thậm chí rủ cả bạn trai chơi golf.

Ngọc Hân và bạn trai từng phải hoãn cưới một lần vì dịch Covid

Khi được hỏi về kế hoạch kết hôn, Ngọc Hân cười chia sẻ, cô và vị hôn phu vẫn chưa quyết định thời điểm sẽ chính thức thành vợ, thành chồng. Cả hai từng hoãn cưới một lần vào tháng 3/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bạn trai của Ngọc Hân hiện làm việc tại Bộ Ngoại giao. Cô cũng từng tiết lộ: "Gia đình của tôi và anh ấy có nhiều điểm giống nhau, đều là những công chức rất bình thường trong xã hội chứ không hề khá giả".

Mặc dù bận rộn chuẩn bị mua sắm, trang hoàng nhà cửa để đón Tết nhưng cuối tuần qua, Ngọc Hân vẫn sắp xếp thời gian nhận lời ghi hình Gala ‘Cặp lá yêu thương’, một chương trình thiện nguyện của VTV.

Ngọc Hân ghi hình cùng các nghệ sĩ trong chương trình "Cặp lá yêu thương"

Hoa hậu là gương mặt khách mời quen thuộc của chương trình trong nhiều năm qua, tích cực tìm cách giúp đỡ được trẻ em bất hạnh. Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Ngọc Hân ý thức cao việc bảo vệ sức khoẻ của bản thân khi luôn đeo khẩu trang trong trường quay. Chỉ khi chụp hình hoặc giao lưu với MC, cô mới tháo khẩu trang.

Để ủng hộ cho chương trình, Ngọc Hân tài trợ áo dài cho các nghệ sĩ tham gia như NSND Minh Hoà, diễn viên Thanh Hương, MC Mạnh Khang, MC Mù Tạt, MC Hạnh Phúc… Bản thân Hoa hậu cũng diện áo dài do mình thiết kế với họa tiết chiếc lá – hình ảnh gắn liền với chương trình.

Hoa hậu Ngọc Hân tài trợ áo dài cho các nghệ sĩ tham gia chương trình

Người đẹp nói, cô cảm thấy ấm lòng bởi suốt một năm qua, ‘Cặp lá yêu thương’ đã giúp đỡ được hàng chục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc. Với cô, trẻ em – những chủ nhân tương lai của đất nước cần được lớn lên trong môi trường học tập đầy đủ với sự quan tâm của gia đình, xã hội. Thế nhưng không phải em nhỏ nào cũng có hạnh phúc, có em bị cha mẹ bỏ rơi, có em hoàn cảnh gia đình nghèo khó đến mức không được đến trường…. Cô mong thông qua chương trình, sẽ có những Mạnh Thường Quân chung tay cùng mọi người hỗ trợ trẻ em nghèo có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khi ghi hình, các nghệ sĩ đeo khẩu trang, tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19

