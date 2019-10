Hoa hậu H'hen Niê sắp lên xe hoa với bạn trai vừa công khai hẹn hò?

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 05:20 AM (GMT+7)

Sau khi công khai bạn trai là mối tình đầu, H'hen Niê bất ngờ khoe nhẫn kim cương đeo ở ngón áp út.

Sau khi công khai đã có bạn trai, Hoa hậu H'hen Niê liên tục gây tò mò về chuyện tình cảm hiện tại. Người đẹp vướng tin đồn hẹn hò với rapper Đen Vâu và sau đó là một chàng trai khác có tên Tuấn Khôi. Được biết, bạn trai tin đồn của H'hen Niê một đạo diễn, nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Thậm chí, vào dịp 2/9 vừa qua, H'hen Niê và bạn trai tin đồn của bị phát hiện cùng check-in tại quê nhà của người đẹp Ê-đê.

Mới đây, trên Story Instagram, Hoa hậu H'hen Niê gây bất ngờ khoe nhẫn kim cương trên bàn tiệc với dòng trạng thái: "Ngon lắm à. Thank you". Điều đáng chú ý là chiếc nhẫn kim cương được người đẹp đeo ở ngón áp út. Động thái của H'hen Niê được cho là sắp sửa công khai bạn trai, nhiều ý kiến còn cho rằng, người đẹp sắp sửa lên xe hoa khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

H'hen Niê bất ngờ khoe nhẫn kim cương đeo ở ngón áp út, được cho là động thái sắp sửa công khai bạn trai, thậm chí là lên xe hoa khi sắp hết nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Trước đó, H'Hen Niê công khai mối tình đầu vào đầu năm 2019 thông qua một bài phỏng vấn. Người đẹp tiết lộ bạn trai hơn cô 3 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và là mối tình đầu của người đẹp Ê Đê. Cô từng gửi lời nhắn ngọt ngào tới bạn trai: "Các bạn xem kìa, hơn một năm sau đăng quang, tôi không khác gì. Ngoài mái tóc sắp dài, mọi thứ còn y nguyên, da vẫn nâu, răng khểnh vẫn đó, cơ thể vẫn vậy. Bự nhất là Hen đã có người yêu. Cảm ơn anh đã đến bên đời em. I love you so much, babe (Em yêu anh rất nhiều)".

H'hen Niê công khai đã có bạn trai hơn 3 tuổi và cũng là mối tình đầu của cô.

Trong một chương trình truyền hình, H’Hen Niê cho biết không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm bởi sợ ảnh hưởng đến gia đình bạn trai. “Trong tình yêu, tôi như con nít. Tôi cảm thấy mình yêu như thời học sinh chứ không phải kiểu người trưởng thành. Chắc là bạn trai khổ tâm vì tôi lắm” - H'hen Niê chia sẻ.

Bạn trai của H'hen Niê được cho là đạo diễn - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi.

Ngoài ra, H'hen Niê từng vướng tin đồn tình cảm với rapper Đen Vâu thông qua việc cả hai thường xuyên "thả thính" trên mạng xã hội, chụp ảnh thân thiết. Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng phủ nhận. Đen Vâu sau đó giải thích họ chỉ là bạn thân.

"Tôi và Hen là hai người bạn thân. Tôi rất tôn trọng cô ấy. Tôi không hiểu vì sao bị mọi người ghép đôi, làm tôi gặp Hen lại ngại ngần" - Đen Vâu chia sẻ.