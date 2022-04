Hồ Ngọc Hà khoe dáng gợi cảm, hút mọi chú ý tại sự kiện

Thứ Năm, ngày 14/04/2022 17:43 PM (GMT+7) Chia sẻ

Dù đã là bà mẹ 3 con, nhưng Hà Hồ vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm, nóng bỏng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tối 13/4, sự kiện ra mắt Tuần lễ triển lãm thời trang đẳng cấp thế giới đã diễn ra thu hút hơn 20 nghệ sỹ hàng đầu V-biz cùng “đổ bộ” tại thảm đỏ. Sự kiện đặc biệt này giới hạn khách mời khi chỉ có hơn 100 khách VIP là những nghệ sỹ và doanh nhân nổi tiếng tham dự.

Ngay từ khi xuất hiện, Hồ Ngọc Hà đã thu hút nhiều sự chú ý khi diện trang phục sexy, khoe đôi chân dài miên man cùng làn da trắng nõn trước ống kính.

Dù đã là bà mẹ 3 con, nhưng giọng ca “Cả một trời thương nhớ” vẫn giữ được vóc dáng hoàn hảo nhờ chế độ ăn uống, luyện tập nghiêm túc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thời gian gần đây, cô dành phần lớn thời gian tập trung vào công việc kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình nhỏ sau khi sinh hai nhóc tì Leon, Lisa đáng yêu cho ông xã Kim Lý.

“Nữ hoàng giải trí” đọ dáng khi đứng cạnh Thanh Hằng, Lan Khuê. Vẻ lộng lẫy của bộ 3 quyền lực khiến người xem không thể rời mắt.

Thanh Hằng cũng trở thành tâm điểm tại sự kiện với chiếc váy nằm trong bộ sưu tập mới của Gucci.

Lan Khuê đội tóc giả màu hồng cá tính, tự tin khoe dáng trước ống kính báo giới.

Chi Pu gây ấn tượng với trang phục cá tính, khéo khoe eo thon gợi cảm.

Vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng diện trang phục đồng điệu, nắm tay nhau không rời xuyên suốt sự kiện.

Hoa hậu Hương Giang lẻ bóng đi xem show thời trang.

Diva Mỹ Linh cũng xuất hiện tại sự kiện lần này.

Cô mang đến không gian âm nhạc đẳng cấp, sang trọng khi cùng con gái Mỹ Anh mang đến màn trình diễn If we hold on together, Nắng sớm, Yên.

Tóc Tiên diện trang phục xẻ ngực sâu, đeo khuyên mũi cá tính.

Ca sĩ Bảo Anh tạo dáng trước ống kính.

