Nam ca sĩ cũng gây tiếng vang khi bất ngờ được mời làm MC giao lưu và phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh với nhóm nhạc Canada nổi tiếng The Moffatts với những ca khúc Miss you like crazy, If life is so short, Bang Bang Boom... khi nhóm sang Việt Nam biểu diễn năm 1999.