Gặp thần tượng Đan Trường, Đen Vâu có cách ứng xử khiến fan ngỡ ngàng

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 17:54 PM (GMT+7)

Không chỉ khiêm tốn, hành động tinh tế của Đen Vâu khi chụp ảnh cùng thần tượng cũng nhận được nhiều khen ngợi của cư dân mạng.

Hậu trường những ngôi sao Sự kiện:

Mới đây trên trang cá nhân, Đen Vâu vừa khoe bức ảnh chụp cùng thần tượng Đan Trường nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Đi kèm với bức ảnh hai anh em thân thiết bên nhau, Đen Vâu viết: "Like a dream. Can’t believe that i have an opportunity to meet the Legend on stage one day" (Như một giấc mơ vậy. Không thể tin được có một ngày tôi có cơ hội gặp được huyền thoại này trên sân khấu).

Theo đó, bức ảnh được chụp trong hậu trường một lễ hội âm nhạc khá lớn được tổ chức tại Hà Nội. Lễ hội âm nhạc này quy tụ dàn ca sĩ đình đám như: Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Tóc Tiên, Đen Vâu... Mặc dù đã khá nổi tiếng trong làng âm nhạc Việt và được mời diễn chung với thần tượng nhưng Đen Vâu vẫn tự nhận mình chỉ là một người hâm mộ và gọi Đan Trường là "huyền thoại". Lời chia sẻ chân thành và khiêm tốn của Đen Vâu nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

Không những thế, nhiều fan còn tinh ý phát hiện hành động tinh tế của Đen Vâu khi đứng chụp cùng Đan Trường. Vì chiều cao chênh lệch với "đàn anh" nên khi tạo dáng chụp hình, Đen chủ động khom người xuống để không "dìm" Đan Trường.

Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường, nổi tiếng với vai trò nhạc sĩ, rapper trẻ. Trong sự nghiệp của mình, Đen Vâu đã có ra mắt nhiều bài hit đình đám đạt hàng triệu views trên Youtube như Đưa nhau đi trốn, Đi theo bóng mặt trời, Mười năm, Cô gái bàn bên... Cách đây vài tháng, Đen Vâu khiến khán giả phát cuồng với hit Bài này chill phết đạt gần 80 triệu view, Hai triệu năm đạt gần 40 triệu view...

Mới đây nhất, Đen Vâu cho ra mắt hai sản phẩm âm nhạc là Cảm ơn và Lối nhỏ trong cùng một đêm khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Không chỉ được yêu mến bởi cách rap độc đáo, nhiều người còn nhận xét các tác phẩm của Đen Vâu như là nỗi lòng của giới trẻ với những hành động rất đời thường, giản dị nhưng chạm đến cảm xúc của người nghe.

Dù xuất hiện mới đây nhưng với chất riêng trong âm nhạc, Đen Vâu đã nhận được sự ủng hộ và ghi nhận của khán giả. Năm 2018, Đen Vâu nhận giải thưởng "Ca sĩ có hoạt động đột phá" và "Sản phẩm Underground được yêu thích" của WeChoice Awards 2018. Đây là một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, chăm chỉ của Đen Vâu.

Nói về những thành tích đạt được, Đen Vâu gửi lời cảm ơn tới các khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ mình. Anh cũng chia sẻ thêm bản thân anh làm nhạc vì yêu sáng tác, vì muốn bản thân vui và thoải mái chứ không chạy theo trào lưu, thị hiếu. Thế nên các bài hát của Đen thường mang nhiều cảm xúc cũng như tâm trạng của một người trẻ với những ca từ đi vào lòng người.