Gần 2 năm sau khi bị đột quỵ, NS Công Lý hồi phục kỳ diệu: Bà xã tiết lộ điều bất ngờ

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - thường xuyên cập nhật về tình hình sức khỏe của chồng để người hâm mộ có thể theo dõi. Qua những hình ảnh, clip được đăng tải, có thể thấy, diễn viên “Những cô gái trong thành phố” đã khỏe khoắn hơn, có thể tự túc sinh hoạt hàng ngày, thậm chí đã đi làm trở lại ở nhà hát kịch.

Ngọc Hà luôn đồng hành cùng NS Công Lý trong quá trình điều trị bệnh

Mới đây, Ngọc Hà bất ngờ tiết lộ ông xã đã bắt đầu chuyển sang phương pháp trị liệu bằng dòng điện khác. Theo lời cô, phương pháp này giúp cho cơ khỏe hơn nhưng làm lâu sẽ đau vì vượt quá ngưỡng chịu đựng. “Em bé Lý vốn lại là người “nhát gan” nên muốn từ bỏ phương pháp này. Vì thế, sau khi trị liệu xong, em bé Lý gặp bác sĩ phàn nàn và cho rằng trị liệu bằng máy này không ổn, cảm thấy người không tốt”, nữ nhà báo kể lại. Tuy nhiên sau đó, khi được bác sĩ tận tình giải thích và trả lời những thắc mắc, nam nghệ sĩ dù không thích cũng đành phải chấp nhận thực hiện để khỏe hơn.

“Đây là câu chuyện vui thôi. Nhưng dạo này trộm vía em bé chăm tập, muốn đi độc lập và không muốn ai đỡ, ai dìu em bé. Và còn dặn vợ, giờ ăn cơm muốn tự ăn bằng bát nhỏ như mọi người, không muốn dùng bát to nữa. Thương lắm”, Ngọc Hà chia sẻ.

NS Công Lý đang tập trị liệu phục hồi

Ngoài ra, vợ NSND Công Lý cũng than thở việc ông xã bỏ lỡ 3 tháng tập luyện trong giai đoạn vàng của việc điều trị bởi nhiều lý do khác nhau. Cô cho biết nếu quá trình tập đúng, tập chăm thì kết quả hiện tại còn tốt hơn nhiều. Dù vậy, Ngọc Hà vẫn thấy rất vui vì sức khỏe của chồng có nhiều chuyển biến tích cực: “Bác sĩ và kỹ thuật viên đều nói: 100 người bị đột quỵ tổn thương nặng như anh Lý thì may ra mới có một người được bình phục như anh. Để phục hồi được như anh Lý khó lắm”.

Trước đó, tại một chương trình talkshow, NSND Công Lý cũng chia sẻ về tình hình hiện tại của mình: “Cũng đã hai năm tôi vượt qua bạo bệnh, và đến tận bây giờ mới dám nghĩ là sức khỏe của mình còn được gọi là tồn tại”. Không lâu trước đây, anh còn từng tham gia diễn kịch cùng các nghệ sĩ trẻ ở Nhật và nhận được sự ủng hộ, động viên nhiệt tình từ khán giả.

Dưới bài viết, nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nam nghệ sĩ. Ngoài ra, cách gọi ông xã lớn hơn 15 tuổi là “em bé” của Ngọc Hà cũng khiến dân mạng bật cười thích thú.

Dàn sao “Về nhà đi con” Bảo Thanh, Quang Anh, Bảo Hân qua thăm NS Công Lý cuối tuần qua

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/gan-2-nam-sau-khi-bi-dot-quy-ns-cong-ly-hoi-phuc-ky-dieu-ba-xa-tiet-...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/gan-2-nam-sau-khi-bi-dot-quy-ns-cong-ly-hoi-phuc-ky-dieu-ba-xa-tiet-lo-dieu-bat-ngo-1466697.ngn