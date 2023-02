“Em rể hụt” của Trấn Thành: Từng yêu em gái Khắc Việt, vướng tin hẹn hò với nhiều mỹ nhân

“Nhà bà Nữ” là bộ phim thu hút sự quan tâm của khán giả khi “thắng lớn” về doanh thu phòng vé. Thậm chí, theo Worldwide Box Office, tác phẩm còn lọt top doanh thu cao nhất toàn cầu (không tính thị trường Bắc Mỹ) vào cuối tuần qua. Bên cạnh Trấn Thành, Song Luân cũng là một trong những cái tên gây chú ý nhất phim.

Song Luân và Uyển Ân trong phim

Trên các diễn đàn điện ảnh, John (Song Luân) nhận được nhiều sự đồng tình từ dân mạng. Một chàng trai Việt kiều đem lòng yêu Nhi - con gái chủ tiệm bánh canh cua (Uyển Ân), em vợ Nhuận (Trấn Thành). Mối quan hệ bị gia đình phản đối, John quyết tâm ra riêng lập nghiệp, thuê nhà sống chung với bạn gái. Tuy nhiên, tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng. Từ cậu ấm nhà giàu trở thành trụ cột gia đình khi chỉ vừa đôi mươi, John bắt đầu nếm trải cảm giác “vỡ mộng”, cảm thấy mặc cảm, không biết chia sẻ với ai. Kết quả, John và Nhi không vượt qua được thử thách và chia tay nhau. Một số bình luận cho rằng, John là nhân vật “được thương” nhất phim.

Mới đây, đoạn video trong chương trình “Bài hát đầu tiên” Song Luân chia sẻ về chuyện tình với em gái ca sĩ Khắc Việt bất ngờ hot trở lại. Lý do là vì sự trùng hợp giữa nhân vật John và nam diễn viên ngoài đời, khi cùng có mối tình bị gia đình phản đối và không có kết thúc đẹp.

Song Luân từng yêu em gái Khắc Việt

Cụ thể, trong “Bài hát đầu tiên”, diễn viên “Hậu duệ mặt trời” tiết lộ từng bị ngăn cản bởi vì yêu em gái của Khắc Việt. Giọng ca “Anh khác hay em khác” hài hước cho biết, chính anh là người phải dỗ dành Song Luân mỗi khi có chuyện. Dù vậy, sau nhiều lần chứng kiến Song Luân khóc, Khắc Việt đã “ban luôn lệnh cấm”, không cho cặp đôi quen nhau nữa. Nếu không, cả hai “sẽ không còn là anh em”.

Sau này, trong một chương trình khác, Song Luân kể anh từng có mối tình với một người phụ nữ là mẹ đơn thân. Thậm chí, anh muốn bỏ lại tất cả để đi chạy xe ôm ở Phú Quốc nuôi mẹ con cô. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài lâu.

Không chỉ thế, chàng trai 9X còn vướng tin hẹn hò với nhiều người đẹp nổi tiếng showbiz trong những năm gần đây.

Siêu mẫu Trần Thu Hằng

Valentines năm 2020, Song Luân đăng tải hình ảnh tình tứ với Trần Thu Hằng trên trang cá nhân. Người hâm mộ cho rằng, nam diễn viên đang công khai tình cảm. Cặp đôi trai tài gái sắc được dân mạng “đẩy thuyền” nhiệt tình. Tuy nhiên không lâu sau đó, Trần Thu Hằng lên tiếng cho biết cả hai chỉ là chị em thân thiết.

Minh Trang

Minh Trang và Song Luân vướng tin đồn “phim giả tình thật” khi đóng cặp trong bộ phim “Cây táo nở hoa”. Trong video hậu trường, nữ diễn viên 9X kể cả hai phải uống bia để “cởi mở” trước khi quay cảnh hôn.

Lý Nhã Kỳ

Năm 2022, Song Luân bị đồn đoán có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với đàn chị Lý Nhã Kỳ khi đăng tải bộ ảnh thân mật của cả hai. Hai người thoải mái choàng vai, ôm ấp, kề sát nhau như một đôi tình nhân thực sự. Tuy nhiên đây chỉ là bộ ảnh cặp đôi chụp cho “Trà chiều với mợ Chảnh”. Lý Nhã Kỳ khẳng định, cô và Song Luân chỉ là chị em, không có chuyện hẹn hò yêu đương.

Thùy Chi

Song Luân và Thùy Chi đều để lại ấn tượng với khán giả trong chương trình “The Masked Singer – Ca sĩ mặt nạ” năm 2022. Không chỉ vậy, những tương tác trong hậu trường của cả hai khiến nhiều fan suy đoán họ có mối quan hệ “trên mức tình bạn”. Sau đó, hai ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn.

Khả Như

Những đoạn clip nhảy tình tứ giữa Khả Như và Song Luân từng một thời “gây bão mạng”. Trong một số gameshow, người đẹp quê Hậu Giang nhiều lần đỏ mặt khi bị các đồng nghiệp trêu chọc, gán ghép với tài tử “Nhà bà Nữ”. Thậm chí, khi tham gia “Tài tám tiếu”, Lê Dương Bảo Lâm còn khẳng định Khả Như thích Song Luân khiến cô bối rối.

Uyển Ân

Đóng cặp trong “Nhà bà Nữ”, cả hai tạo ra phản ứng hóa học khiến fan xuýt xoa. Dù là lần đầu đóng chung nhưng hai nghệ sĩ rất hiểu ý bạn diễn và tung hứng nhịp nhàng. Uyển Ân chia sẻ cô luôn cảm thấy vui vẻ và an tâm khi diễn cùng Song Luân. “Anh Song Luân luôn ấm áp và vui tính nên việc tương tác, phối hợp, lấy cảm xúc khi quay cùng anh đều khá dễ dàng. Tuy nhiên, trong một vài phân đoạn tình cảm, anh Luân thường bị anh Thành trêu diễn chưa ra do độc thân quá lâu rồi, đã đánh mất sự say mê, hào hứng với tình yêu tuổi trẻ”, Uyển Ân trả lời phỏng vấn truyền thông. Qua chia sẻ này có thể thấy, em gái Trấn Thành đang phủ nhận tin đồn hẹn hò với đàn anh.

