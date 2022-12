Diễm My 9X nói về thời điểm kết hôn bạn trai Việt kiều: "Bố mẹ anh ấy không thúc ép"

Gặp nhau tại Australia, Diễm My và bạn trai hiện tại công khai mối quan hệ tình cảm từ năm 2018.

Diễm My 9X là một trong những người đẹp được mong chờ sớm tổ chức đám cưới trong năm nay. Bởi lẽ sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, một loạt mỹ nhân Việt đã và sắp lên xe hoa trong năm 2022 như Diệu Nhi, Đỗ Mỹ Linh, Phương Nga, Lê Âu Ngân Anh, Ngọc Hân, Thùy Dung, Khánh Thi… Mới đây, nữ diễn viên 9X đã hé lộ thông tin khi được hỏi về chuyện hôn sự.

Diễm My 9X và bạn trai Vinh Nguyễn

Diễm My cho biết hiện tại cô và bạn trai chưa xác định cụ thể thời gian tổ chức lễ cưới chính thức. Nói về lý do, nữ diễn viên tiết lộ đang bận rộn cho công việc cá nhân và mọi chuyện về lễ cưới chỉ là vấn đề thời gian. Khi nào quyết định, người đẹp sẽ thông báo tin vui với mọi người. “May mắn là bố mẹ bạn trai không thúc ép hai đứa mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, tôn trọng quyết định của cả hai”, Diễm My cho hay.

Nữ diễn viên “Giấc mơ của mẹ” không ngại tiết lộ việc cô và bạn trai thực tế đã về chung một nhà. Hiện tại gia đình bạn trai đã xem cô như một thành viên trong gia đình. Chính vì vậy, việc cưới xin giống như một thủ tục, khi nào thời gian thích hợp sẽ tổ chức. “My vẫn đi về giữa nhà My và nhà bạn trai. My thích cảm giác có gia đình ấm cúng nhưng cũng trân trọng khoảng không gian riêng của cả 2. Khi nào có thông tin chính thức My sẽ báo ngay cho khán giả và mọi người được biết”, Diễm My bộc bạch.

Doanh nhân Việt kiều chia sẻ ảnh hạnh phúc bên bạn gái

Bạn trai là người chu đáo, quan tâm tới Diễm My. Cô luôn cảm nhận được việc bạn trai ủng hộ những hoạt động công việc của mình. Cô nàng còn bật mí cách anh lấy lòng bạn gái. Vào dịp sinh nhật, anh sẽ nhắn chúc mừng kèm theo tiếng “ting ting”. Khi thấy bạn gái stress, anh sẽ dắt My đi ăn những món cô thích. Nói về việc bạn trai phản ứng ra sao khi thấy My thực hiện những bộ ảnh gợi cảm, cô nàng cho biết: “Bạn trai hiểu My là một người biết lựa chọn sự gợi cảm vừa đủ, hình ảnh sành điệu cá tính nhưng vẫn phải tinh tế. Nên Vinh luôn ủng hộ hình ảnh của My. Đôi khi Vinh cũng góp ý cho My cái này đẹp cái kia không đẹp, và góp ý của Vinh cũng khá đúng vì Vinh là người có gu ăn mặc và rất chỉn chu với bản thân”.

Cả hai có kế hoạch kết hôn nhưng chưa xác định thời gian cưới.

Diễm My hiện muốn dành thời gian cho diễn xuất. Cô được khen ngợi với vai nữ chính trong phim truyền hình Giấc mơ của mẹ. Sau dự án phim này, Diễm My nhận được một số lời mời nhưng chưa quyết định chính thức sẽ tham gia tác phẩm nào. Gia tài đóng phim của mỹ nhân 9X phải kể tới loạt phim hút khán giả như Mỹ nhân kế, Gái già lắm chiêu, Cô Ba Sài Gòn, Ống kính sát nhân, 1990, Váy hồng tầng 24, Tình yêu và tham vọng…

Từ tháng 3 năm 2018, Diễm My và Vinh Nguyễn công khai mối quan hệ tình cảm. Cả hai gặp nhau ở Australia khi nữ diễn viên tới quảng bá phim. Sau 2 năm đầu yêu xa, nam doanh nhân về nước phát triển kinh doanh. Cả hai từng có thời gian yêu kín tiếng nhưng sau đó dần cởi mở hơn khi công khai sánh đôi trong nhiều sự kiện. Năm 2021, hai người kết hợp mở nhà hàng ở TP. HCM. Cả hai có kế hoạch kết hôn nhưng chưa xác định thời gian cưới.