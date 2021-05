Trong bộ hình mới, Diễm My khoe vẻ đẹp thời thượng, body đạt chuẩn. Thời gian gần đây, nữ diễn viên được khen thăng hạng về phong cách. Diễm My 9x nổi tiếng trong showbiz Việt với body đạt chuẩn, cô thường xuyên diện những bộ cánh “hở vừa đủ”, khoe body nhưng vẫn sang trọng. Trong bộ ảnh lần này cũng vậy, diễn viên Diễm My 9X khoe body nóng bỏng với những đường cong “mướt mắt”, vô cùng cuốn hút đặc biệt là vòng 3 trong loạt trang phục ấn tượng.