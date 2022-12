Diễm My 9X được bạn trai doanh nhân cầu hôn ở Úc

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Diễm My 9X bất ngờ đăng tải hình ảnh được cầu hôn trên khinh khí cầu, tại Úc. Trong hình, nữ diễn viên "1990" cười tươi hạnh phúc, đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út, nắm tay bạn trai. "Khi chúng ta ở độ cao 3000 ft, anh đã khiến em tỏa sáng như một viên kim cương", sao nữ hào hứng chia sẻ.

Diễm My 9X đăng ảnh được bạn trai cầu hôn tại Úc

Diễm My 9X là một trong những người đẹp được mong chờ sớm tổ chức đám cưới trong năm nay thế nên thông tin cô được cầu hôn nhanh chóng gây "bão" mạng.

Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc phúc nữ diễn viên. Nhã Phương bày tỏ sự bất ngờ: "Sáng mở mắt ra thấy nhỏ bạn đi lấy chồng, mừng rơi nước mắt". Hari Won viết: "Chúc mừng chị". Đạo diễn Quang Dũng bình luận: "Chúc mừng My nhé!",.... "Chúc mừng bé My, vui quá nè, chúc em một chặng đường mới thật bình an, hạnh phúc nhé! Mẹ sẽ luôn dõi theo, che chở cho em", "Chúc em xinh đẹp luôn hạnh phúc nhất", "Chúc mừng My và Vinh nhé",... là những bình luận dưới bài đăng.

Diễm MY 9X và bạn trai

Trước đó, nữ diễn viên “Giấc mơ của mẹ” không ngại tiết lộ việc cô và bạn trai thực tế đã về chung một nhà. Hiện tại gia đình bạn trai đã xem cô như một thành viên trong gia đình. Chính vì vậy, việc cưới xin giống như một thủ tục, khi nào thời gian thích hợp sẽ tổ chức. “My vẫn đi về giữa nhà My và nhà bạn trai. My thích cảm giác có gia đình ấm cúng nhưng cũng trân trọng khoảng không gian riêng của cả 2. Khi nào có thông tin chính thức My sẽ báo ngay cho khán giả và mọi người được biết”, Diễm My bộc bạch.

Nói về một nửa của mình, Diễm My cho biết bạn trai là người chu đáo, quan tâm. Cô luôn cảm nhận được việc bạn trai ủng hộ những hoạt động công việc của mình. “Bạn trai hiểu My là một người biết lựa chọn sự gợi cảm vừa đủ, hình ảnh sành điệu cá tính nhưng vẫn phải tinh tế. Nên Vinh luôn ủng hộ hình ảnh của My. Đôi khi Vinh cũng góp ý cho My cái này đẹp cái kia không đẹp, và góp ý của Vinh cũng khá đúng vì Vinh là người có gu ăn mặc và rất chỉn chu với bản thân”, cô nói.

Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn công khai hẹn hò hồi tháng 3/2018. Hai người gặp nhau ở Australia khi nữ diễn viên tới quảng bá phim. Sau 2 năm đầu yêu xa, nam doanh nhân về nước phát triển kinh doanh.

