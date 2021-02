Đi chùa cầu may, hot girl Việt gây tranh cãi khi diện váy khoét ngực

Thứ Bảy, ngày 13/02/2021 16:04 PM (GMT+7)

Hot girl Hà thành xinh đẹp và được khen ngợi có phong cách ăn mặc tinh tế, nhưng lại gây tranh cãi trong dịp đầu năm vì một bức hình.

Đi lễ chùa đầu năm là điều mà nhiều người vẫn thường làm để mong một năm mới nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, trang phục khi bước vào đền chùa đều luôn có quy định phải lịch sự, không được phép mặc hở hang, váy ngắn.

Mới đây, hot girl Sun Ht vấp phải những tranh cãi khi diện chiếc váy đỏ đi chùa cùng những người bạn, trong đó có hot girl Chi Pu. Điều đáng chú ý là chiếc váy của Sun Ht khoét ngực khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ thái độ không hài lòng.

Hot girl Sun Ht diện váy đỏ có phần khoét ngực gây nên tranh cãi khi đi lễ chùa

Nhiều người nhận xét trang phục chưa phù hợp để đi lễ chùa đầu năm. Một số khác còn nhận xét cách tạo dáng chụp hình cũng chưa đúng với không khí linh thiêng ở đền chùa. Trong khi đó, có những ý kiến bênh vực Sun Ht khi cho rằng chiếc váy có độ dài hợp lý không bị hở nhiều, đồng thời đặt ra giả thiết khi vào chùa, hot girl có khoác thêm áo khoác ngoài, chỉ khi chụp hình mới bỏ ra. Việc 3 người đẹp không đeo khẩu trang ở chốn đông người cũng được cư dân mạng lý giải chỉ là khi chụp ảnh.

Ở một bối cảnh khác, chiếc váy đỏ được Sun Ht diện khi chụp hình tại gia bên cạnh mẹ. Hot girl gửi lời chúc mừng năm mới: "New year cũng không bằng near you. Mùng 1 Tết bên cạnh những người thân yêu. Chúc các bạn năm Trâu khoẻ như trâu, công việc như ý, giàu sang phú quý". Người hâm mộ khen ngợi trang phục lúc này phù hợp hơn so với việc Sun Ht diện đi lễ chùa.

Sun Ht diện váy đỏ chụp ảnh tại gia được khen phù hợp hơn

Sun Ht tên thật là Nhật Minh, sinh năm 1993, là một mẫu ảnh nổi tiếng Hà thành. Hot girl chơi thân cùng nhóm bạn với Chi Pu đều là những gương mặt trẻ có phong cách thời trang ấn tượng, gương mặt ăn ảnh. Sun Ht chọn cho mình con đường định hướng kinh doanh thành công.

