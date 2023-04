"Đệ nhất ngực đẹp" thu nhập 7 tỷ/năm kinh doanh nội y "đắt như tôm tươi"

Theo HK01, mới đây, "đệ nhất ngực đẹp" Nhật Bản - Kojima Haruna đăng tải bộ ảnh nội y mới gợi cảm trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của khán giả. Được biết, những sản phẩm nội y này đều do cựu thành viên nhóm AKB48 thiết kế. Năm 2022, ca sĩ sinh năm 1988 đã lấn sân kinh doanh thời trang nội y. Các sản phẩm đều do cô thiết kế và làm mẫu ảnh.

Kojima Haruna trong bộ ảnh nội y mới nhất.

Tờ HK01 cho biết, trên thực tế, Kojima Haruna đã tấn công lĩnh vực kinh doanh thời trang và làm đẹp từ năm 2018 sau một năm rời nhóm AKB48. Năm 2022, cô mới ra mắt thương hiệu nội y riêng với tên gọi ROSIER by Her lip to. Được biết, công việc kinh doanh của người đẹp 35 tuổi rất suôn sẻ. Đầu tháng 4/2023, Kojima Haruna mở một cửa hàng đặc biệt ở khu Shinjuku sầm uất ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản khiến người hâm mộ vô cùng thích thú vì có thể tới tận nơi để gặp mặt người nổi tiếng.

Chia sẻ với truyền thông, nữ ca sĩ 8X cho biết, mở thương hiệu nội y riêng là ước mơ của cô khi mới gia nhập showbiz. Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, có được vị trí nhất định, Kojima Haruna mới tự tin đứng ra kinh doanh.

Sau khi rời nhóm AKB48, công việc kinh doanh của nữ ca sĩ 8X diễn ra rất suôn sẻ.

Vốn có lợi thế làm mẫu ảnh quảng cáo nội y sau khi rời nhóm AKB48, Kojima Haruna không gặp khó khăn trong việc tìm người mẫu cho thương hiệu. Cô đích thân tự làm mẫu ảnh cho các sản phẩm của mình vừa để hút khách vừa để tiết kiệm chi phí thuê người mẫu.

Theo tờ Oricon, để quảng bá cho thương hiệu nội y riêng, Kojima Haruna còn đồng ý lên trang bìa một tạp chí thời trang của nhà xuất bản Kodansha. Sau 6 năm "mất tích" trên các ấn phẩm tạp chí thời trang để tập trung cho công việc kinh doanh, "đệ nhất ngực đẹp" Nhật Bản mới xuất hiện với tư cách mẫu nội y. Được biết, bộ ảnh sản phẩm mà nữ ca sĩ 35 mặc là một trong những thiết hot nhất của thương hiệu ROSIER by Her lip to.

Người đẹp 35 tuổi tự làm mẫu ảnh cho các thiết kế của mình.

Ở tuổi 35, Haruna vẫn duy trì được vẻ đẹp trẻ trung không tuổi. Tiết lộ về bí quyết chăm sóc da ở độ tuổi U40, nữ ca sĩ cho biết, hàng ngày cô chăm sóc da với 5 bước quan trọng nhất bao gồm: Tẩy trang, rửa mặt, thoa toner, dùng tinh chất serum trẻ hóa da và kem dưỡng ẩm.

Kojima Haruna là cái tên thường xuyên lọt top "mỹ nhân được khao khát nhất" Nhật Bản. Ngoài danh xưng "đệ nhất ngực đẹp", cô còn được fan dành tặng nhiều biệt danh khác như "nữ hoàng gợi cảm" Nhật Bản, "mỹ nhân sexy nhất" AKB48.

Năm 2017, Kojima Haruna có thu nhập 40 triệu Yên (hơn 7 tỷ VND).

Ra mắt từ năm 2005 tới nay, người đẹp 35 tuổi luôn chứng minh được vị thế của mình trong showbiz. Cô cũng chưa từng vướng vào bất cứ lùm xùm đời tư nào. Hiện tại, Kojima Haruna vẫn độc thân.

Tờ Sohu cho biết, theo mức thu nhập của dàn idol Nhật Bản từng được tiết lộ vào năm 2017, Kojima Haruna đứng thứ hai trong danh sách với thu nhập 40 triệu Yên (hơn 7 tỷ VND). Người đứng đầu danh sách là Shihara Rino (HKT48). Con số này được công bố khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nhiều người cho rằng, đó là mức thu nhập của Kojima Haruna khi cô chưa lấn sân sang kinh doanh. Hiện tại, con số này có thể đã tăng lên rất nhiều.

Trước thông tin về mức thu nhập mà truyền thông Trung Quốc đăng tải, phía người mẫu Nhật Bản không đưa ra bất cứ phản hồi nào.

