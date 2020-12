Đàn em hất tóc vào mặt Thuỷ Tiên phản ứng khi bị dân mạng công kích dữ dội

Thứ Ba, ngày 08/12/2020 10:23 AM (GMT+7)

Cư dân mạng liên tục công kích Linh Chi vì hành động kém duyên với đàn chị Thuỷ Tiên.

Linh Chi trở thành tâm điểm bị chỉ trích sau khi đoạn clip hất tóc, tỏ thái độ với Thuỷ Tiên được lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, Linh Chi cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Ngọc Trinh được xếp ngồi cạnh Thuỷ Tiên trên hàng ghế đầu của show diễn thời trang "Vietnam International Fashion Week". Mải mê đùa giỡn và tạo dáng chụp hình, Linh Chi nhiều lần hất tóc vào mặt đàn chị, thậm chí còn được cho là tỏ thái độ không tốt với Thuỷ Tiên. Điều này cũng được cho là nguyên nhân khiến bà xã Công Vinh không hài lòng và bỏ đi ngay sau đó.

Giữa làn sóng chỉ trích vì hành động bị cho là vô lễ, kém duyên với đàn chị, Linh Chi vẫn chưa lên tiếng về vụ việc ồn ào. Tuy nhiên, cô nàng vẫn thoải mái cập nhật hình ảnh và các hoạt động trên trang cá nhân. Bà xã Lâm Vinh Hải còn tự trấn an bản thân với lời nhắn từ FC: "Everything will be ok my princess, love you" (Tạm dịch: Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi công chúa, yêu chị).

Linh Chi bị chỉ trích dữ dội vì hành động hất tóc vào mặt Thuỷ Tiên.

Đáng chú ý, đến hiện tại các trang mạng xã hội của Linh Chi từ Facebook đến Instagram đều đã khoá tính năng bình luận để tránh sự tấn công từ cư dân mạng. Dù vậy, dân mạng lại thể hiện sự phẫn nộ, công kích bằng cách liên tục thả icon tức giận vào mọi bài đăng của Linh Chi trên Facebook.

Trong khi đó, trên các trang Fanpage chia sẻ bài viết về vụ việc Linh Chi tỏ thái độ với đàn chị Thuỷ Tiên, nhiều người không khỏi bức xúc khi cho rằng đây là hành động vô lễ, kém duyên. Ngoài Linh Chi, Ninh Dương Lan Ngọc cũng bị chỉ trích với nghi vấn lườm nguýt Thuỷ Tiên. Cả Ngọc Trinh cũng bị "ném đá" khi xuất hiện trong khung hình với khoảnh khắc đùa giỡn với Linh Chi, Lan Ngọc ở sự kiện.

Linh Chi phải khoá tính năng bình luận trên các trang mạng xã hội để tránh sự công kích từ cư dân mạng.

Trước đó, Thuỷ Tiên cũng đã lên tiếng nói về việc rời khỏi vị trí ngồi, ra về sớm vì bị đàn em chen lấn, lườm nguýt. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, cô đã rời vị trí ngồi vì không muốn lọt vào khung hình của những ngôi sao khác chứ không phải do hậm hực, bực tức như thông tin được lan truyền. Thuỷ Tiên phủ nhận thông tin tỏ thái độ với đàn em như những gì được đồn đoán, gây tranh cãi trên mạng xã hội. "Không có chuyện tôi bỏ về vì bị đàn em chen chỗ, lườm nguýt như tin đồn" - Nữ ca sĩ khẳng định.

Thuỷ Tiên chia sẻ thêm: "Chỗ ngồi được xếp sát nhau, trong khi truyền thông tác nghiệp liên tục. Bạn photo của tôi thấy ngồi vậy chụp không tiện nên có nói nhỏ vào tai, nói tôi ra ngoài khu vực sân khấu chụp hình. Hơn nữa, ghế xếp sát quá, tôi sợ mình tiếp tục ngồi sẽ ảnh hưởng đến góc chụp của các ngôi sao bên cạnh. Bản thân mà lọt vô hình của họ trông cũng rất vô duyên nên tôi quyết định đứng lên để đi ra ngoài". Ngoài ra, bà xã Công Vinh cũng cho biết, việc cô ra về sớm cũng một phần vì sức khoẻ không tốt khi đến tham dự sự kiện sau 1 ngày quay hình liên tục, không thể ngồi lâu ở nơi có phần ngột ngạt do đông người.

